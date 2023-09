escuchar

Fernando Meligeni nació en 1971 en Belgrano, pero a los cuatro años se mudó con su familia a San Pablo, Brasil. Allí, a los 8, aprendió a jugar al tenis. En 1987 regresó a la Argentina para entrenarse en la academia de Barral y Gattiker; dos temporadas después ganó el Orange Bowl y fue número 3 del ranking junior. Pero decidió retornar a tierra brasileña. La gran decisión de su vida la tomó cuando Guillermo Vilas le preguntó si lo podía tener en cuenta para jugar la Copa Davis. “Por mucho que me doliera decirle que no al país en el que nací y a mi gran ídolo, me salió de adentro la seguridad de que quería jugar por Brasil”, recordó. Como profesional llegó al puesto 25° en 1999 y, más allá de la lógica rivalidad entre la Argentina y Brasil, siempre mantuvo el vínculo con su lugar de origen.

Hoy, pocas horas después de un fin de semana en el que el equipo albiceleste de la Copa Davis asumió el favoritismo en Buenos Aires y superó (4-0) la serie con Lituania para asegurarse un boleto en los Qualifiers de 2024, Meligeni (ganador de tres títulos de ATP y semifinalista de Roland Garros 1999), realizó un largo y profundo posteo en Instagram ponderando la fibra íntima del jugador argentino. Fino, como lo apodaron a Meligeni, se refirió -con admiración- a la “rabia interna” del deportista argentino que debe superar las distintas limitaciones (falta de infraestructura, apremios económicos, distancia geográfica con los grandes centros tenísticos) y, así y todo, se sigue destacando.

Fernando Meligeni ganó tres títulos ATP y fue 25 del mundo en 1999

El posteo original de Meligeni:

La fuerza mental, física y emocional de un argentino es innegable. Ellos favorecen el hábito y la intolerancia de no aceptar la derrota y ser mirados con desconfianza.

La fuerza de un argentino proviene de la rabia interna, del poder de “odiar” a su oponente mientras la pelota está rodando, mientras todavía hay una oportunidad. Su persistencia viene de la escasez de recursos y oportunidades. Su dedicación por el amor de representar a su país, sin importar el aspecto del país. La adversidad para la Argentina es vista como una oportunidad y no como victimismo.

¿Y cómo derrotamos o competimos contra ellos en igualdad de condiciones? Lo primero es la letra inicial. Saben que son más fuertes que nosotros en términos de garra y actitud en general. Así que necesitan ver en nuestras caras que no tenemos miedo y que también estamos decididos a ganar. Cabeza alta y enfrentando la determinación de la victoria, pero sin arrogancia, buen estilo “sangre en los ojos”.

Tal “arrogancia” convierte un enfrentamiento en una guerra y un punto en una batalla.

En el juego nunca entrarán en conflicto. La ira es alimento para ellos. Mantén el ánimo alto, la confianza y evita la provocación. Si tratan de provocar, no caigan en la trampa. Date la vuelta y sigue jugando. Grita, celebra e ignora la provocación. La fuerza interior es un combustible que se activa fácilmente.

En última instancia, vencer a un argentino es uno de los mayores desafíos en la vida. Así que nunca te relajes, no importa cuál sea el resultado. No creo que hayan perdido la fuerza. Agárrate fuerte hasta el apretón de manos al final del partido.

Cuando terminas nunca te olvides de respetar. Respetan mucho a los brasileños. Pueden odiar durante el juego y hacer del juego dentro de las cuatro líneas una verdadera película de terror. Pero, como los brasileños, son un pueblo increíble y merecen todo nuestro respeto.

En el juego, son rivales; en la vida, son hermanos.

#Texto original, con el máximo respeto a ambas partes. Basado en la experiencia de haber enfrentado los desafíos más difíciles contra el gran tenis argentino y haber tenido duelos nerviosos y provocativos. Mantengo grandes amigos hoy y sigo siendo argentino por nacimiento y brasileño por elección.

El posteo, naturalmente, generó inmediata reacción virtual. Muchos brasileños amantes del tenis se sumaron a sus palabras y coincidieron, pero otros no estuvieron de acuerdo y se lo hicieron saber.

Brasil, que supo tener a un número 1 del ranking ATP como Guga Kuerten (en 2000), hoy posee a Thiago Seyboth Wild como único representante dentro de los mejores cien (es 76°). Luego se ubican Thiago Monteiro (117°), Felipe Meligeni Rodrigues Alves (144°; sobrino de Fernando Meligeni) y Gustavo Heide (294°).

Cómo sigue la Copa Davis

Paralelamente al repechaje por el Grupo Mundial I, instancia en la que el equipo argentino se impuso ante Lituania, se disputó la fase de grupos de las Finales que encumbró a ocho equipos para los cuartos de final que se jugarán en noviembre, en Málaga. Los vencedores fueron Australia, Canadá, República Checa, Finlandia, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos y Serbia.

Novak Djokovic disputará, con Serbia, los cuartos de final de la Copa Davis, en noviembre JOSE JORDAN - AFP

Chile, Corea del Sur, Croacia, España, Estados Unidos, Francia, Suecia y Suiza, que no lograron superar este fin de semana la fase de grupos (disputada en cuatro ciudades: Valencia, Split, Bolonia y Manchester), se unirán al sorteo del 26 de noviembre a los vencedores del Grupo Mundial I (entre los que está la Argentina) para conocer los enfrentamientos de los Qualifiers 2024, que se disputarán inmediatamente después del Abierto de Australia (2-4 de febrero).

En ese momento también se anunciarán los dos equipos que recibirán una invitación -y por tanto no tendrán que disputar esa eliminatoria previa- para la fase de grupos de 2024.

Tomás Etcheverry, en el BALTC, durante la celebración argentina tras la victoria ante Lituania Prensa AAT

