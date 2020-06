La Asociación Argentina de Tenis tomó intervención en el asunto y afrontará con protocolos, capacitaciones y asistencia los casos de abusos y agresiones a tenistas infantiles y juveniles. Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

El impacto por la confesión, en exclusiva para LA NACION, de Guillermo Pérez Roldán acerca de "haber sufrido maltrato físico y sido estafado" por su padre, Raúl Pérez Roldán, en los años 80, sigue dando que hablar. El relato que el ex tenista, que fue Nº 13 del mundo y hoy tiene 50 años, realizó por primera vez a un medio, corrió como reguero de pólvora por el mundo. Y también propició reacciones institucionales, como la de la Asociación Argentina de Tenis.

Mariano Zabaleta, que también contó en LA NACION detalles de la conducta de Raúl Pérez Roldán en la escuela que dirigía en el Club Independiente de Tandil, es vicepresidente de la AAT. Y aseguró que la entidad "está trabajando en un protocolo para asistir a los chicos y chicas que practican el deporte y son víctima de abusos o agresiones".

"Trabajamos con los padres y tenemos un profesorado de primer nivel en Argentina para instruir a entrenadores, además de una organización que estamos a punto de largar para que los chicos y las chicas que sientan una agresión, abuso o lo que sea, puedan levantar el teléfono y llamar a alguien de un grupo especializado de psicólogos", explicó Zabaleta en el programa radial Marketing registrado.

"Si yo contara las cosas fuertes, como perder un partido, entrar en una habitación y que te peguen una piña en medio de la boca con el puño cerrado... O que te metan la cabeza en un baño o que te agarren a cintazos arriba de una cama", dijo Guillermo sobre Raúl en aquella estremecedora entrevista. Incluso, dejando una frase más que sugerente después de sus crudas revelaciones: "Lo que conté es apenas el 1% de todo lo que sucedió".

"Guillermo es como un hermano para mí, hablo mucho con él y quiere involucrarse. Cuando le conté de esta comisión que estamos armando, me dijo que quiere venir [NdR: vive en Chile], dar charlas en la Argentina y que ningún pibe pase por esto nunca más", puntualizó Zabaleta, de 42 años, ganador de tres títulos en el circuito profesional y quien alcanzó el puesto 21º en el ranking mundial.

Esto tiene que terminarse. Hay un montón de situaciones que pasan. No solamente de golpes y de agresiones; puede ser psicológica la agresión. Hay abusos, hay de todo Mariano Zabaleta (vicepresidente de la AAT)

"Con Guillermo vengo hablando desde hace 20 años, porque lo quiero y me ayudó mucho: viví muy de cerca muchas de las cosas que le pasaron. Me siento muy orgulloso de él, porque, como le dije, esto es un puntapié a un problema que existe en todos los deportes y al que la mayoría de las veces no se lo cuenta o se lo oculta. Esto tiene que terminarse, cada federación tiene que atender este tema con seriedad porque no es j... y porque hay un montón de situaciones que pasan. No solamente de golpes y de agresiones; puede ser psicológica la agresión. Hay abusos, hay de todo", concluyó Zabaleta.

El tenis aún no volvió a Buenos Aires, pero lo hizo en varias provincias, y la AAT quiere estar preparada para que no haya situaciones de violencia en su deporte. Fuente: LA NACION - Crédito: Soledad Aznarez

Hace algunos días, Guillermo Rivas, otro ex tenista argentino, que actualmente reside en West Palm Beach, Estados Unidos, habló en LA NACION de su experiencia en la escuela de Tandil. Relató que huyó al tercer día y reveló lo que sintió sobre los tratos de Raúl Pérez Roldán: "Tengo que salir de acá porque capaz este tipo me mata".