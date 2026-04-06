El tenis argentino y el impacto en el ranking mundial: 10 jugadores en el Top 100

El tenis argentino atraviesa uno de sus momentos más productivos de los últimos años. Tras una semana de resultados destacados en el circuito ATP, el país volvió a colocar diez jugadores dentro del Top 100 del ranking mundial, una marca que no alcanzaba desde 2009 y que lo ubica entre las naciones con mayor presencia en la elite.

El impulso principal llegó a partir de actuaciones individuales de alto impacto. Mariano Navone conquistó el primer título de su carrera en el ATP 250 de Bucarest, resultado que le permitió escalar 18 posiciones hasta el puesto 42 del ranking. A su vez, Marco Trungelliti redondeó una de las mejores semanas de su trayectoria al alcanzar la final del ATP 250 de Marrakech, lo que derivó en un salto de 41 lugares y su ingreso por primera vez entre los cien mejores, ubicándose en el puesto 76. Además, es el debutante en el top 100 de mayor edad desde 1975.

La inmensa alegría de Mariano Navone, con el trofeo del Tiriac Open; en Bucarest consiguió su primer título ATP después de años de lucha Tiriac Open

El pelotón argentino en el Top 100 se completa con Francisco Cerúndolo (19°), quien se mantiene como la mejor raqueta nacional; Tomás Etcheverry (30°); el propio Navone (42°); Román Burruchaga (62°); Camilo Ugo Carabelli (63°); Sebastián Báez (65°); Juan Manuel Cerúndolo (71°); Thiago Tirante (72°); Trungelliti (76°) y Francisco Comesaña (99°).

El crecimiento colectivo se explica también por otras campañas destacadas. Burruchaga alcanzó la final en Houston y subió 15 posiciones, mientras que Tirante y Ugo Carabelli también avanzaron en sus respectivos torneos, consolidando una mejora general en el ranking. En paralelo, Facundo Díaz Acosta ganó el Challenger de San Leopoldo y protagonizó uno de los mayores ascensos semanales, aunque aún fuera del Top 100.

Burruchaga estuvo muy cerca de ganarle a Tommy Paul la final del ATP 250 de Houston KENNETH RICHMOND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El ingreso de diez jugadores argentinos entre los cien mejores no es solo un dato estadístico. Esa posición garantiza el acceso directo a los cuadros principales de los torneos más importantes del circuito, incluidos los Grand Slams, lo que amplía las oportunidades competitivas para todo el grupo.

Para encontrar un antecedente similar hay que remontarse a junio de 2009, cuando el tenis argentino contaba también con diez representantes en ese lote selecto, liderados entonces por Juan Martín del Potro y David Nalbandian.

Incluso, en el punto más alto de la denominada “Legión Argentina”, el país llegó a tener 14 jugadores dentro del Top 100 en 2007. Ellos fueron Guillermo Cañas (17°), Juan Ignacio Chela (20°), Nalbandian (25°), Agustín Calleri (29°), Juan Mónaco (32°), José Acasuso (49°), Del Potro (56°), Sergio Roitman (71°), Mariano Zabaleta (83°), Diego Hartfield (88°), Martín Vassallo Argüello (89°), Carlos Berlocq (92°), Gastón Gaudio (99°) y Juan Pablo Guzmán (100°).

Del Potro campeón del US Open ante Federer en 2009: ese año, la Argentina tuvo 14 representantes en el Top 100 del ranking ATP Archivo

En el contexto internacional actual, Argentina se posiciona como el tercer país con mayor cantidad de jugadores en el Top 100. Solo lo superan Estados Unidos, con 16 representantes, y Francia, con 12. Detrás aparecen potencias tradicionales como España —que cuenta con seis tenistas en ese rango, entre ellos el número uno del mundo, Carlos Alcaraz— e Italia, que tiene siete, liderados por Jannik Sinner.

En tanto, en la cima del ranking no se registraron modificaciones significativas. Alcaraz se mantiene como líder, seguido por Sinner y Alexander Zverev. Completan los primeros puestos Novak Djokovic y Lorenzo Musetti, mientras que Ben Shelton aparece como la principal novedad tras su ascenso al octavo lugar.

Alcaraz se mantiene en la cima del ranking ATP MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Detrás del grupo principal argentino, otros nombres comienzan a presionar por un lugar en la elite, como Alex Barrena, Federico Gómez, Juan Pablo Ficovich y Genaro Olivieri, lo que abre la posibilidad de ampliar aún más la presencia nacional en el circuito en el corto plazo.