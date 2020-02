El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos, con el trofeo del ATP 500 de Río. Crédito: Río Open

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de febrero de 2020 • 10:00

El marplatense Horacio Zeballos encumbró su carrera en el circuito de tenis especializándose en dobles. Número 4 del ranking mundial y campeón, hace unos días, de Buenos Aires junto con el español Marcel Granollers, Cebolla volvió a celebrar junto con el catalán, esta vez en el ATP 500 de Río de Janeiro, al derrotar en la final a los italianos Federico Gaio y Salvatore Caruso por 6-4, 5-7 y 10-7, en 1h44m.

Zeballos, que en abril cumplirá 35 años, sumó su título número 15 en dobles, igualando la marca de otro especialista como Lucas Arnold Ker (21º del ranking en 2004). Así, el zurdo entrenado por Alejandro Lombardo quedó a solamente un trofeo de igualar la marca de Guillermo Vilas, el máximo ganador argentino de títulos en singles (62) y dobles (16).

Zeballos ganó su primer título ATP en 2010, en Buenos Aires, en pareja con Sebastián Prieto. Un año más tarde logró Munich, con el italiano Simone Bolelli. En 2016 obtuvo cuatro títulos: San Pablo, Gstaad y Metz con el chileno Julio Peralta, y Atlanta con Andrés Molteni. Houston, en 2017, con Peralta. En 2018, Buenos Aires con Molteni, y Bastad y Hamburgo con Peralta. En su año más valioso, 2019, logró Buenos Aires con Machi González, el Masters 1000 de Indian Wells con el croata Nikola Mektic y el Masters 1000 de Canadá con Granollers. Este año, quedó dicho, ganó el ATP porteño con Granollers.

Gastón Gaudio, capitán del equipo argentino de Copa Davis, este martes confirmará la lista con los cinco jugadores que visitarán a Colombia en Bogotá, el 6 y 7 de marzo, por la clasificación para las Finales de Madrid y Zeballos será uno de los seleccionados. También estarán Machi González, Leonardo Mayer y Juan Ignacio Londero. Diego Schwartzman, con un desgarro en el aductor mayor de la pierna izquierda, y Guido Pella, con distensión en el oblicuo derecho y neuroma de Morton en un pie, están descartados.

Granollers y el marplatense Zeballos, una pareja con mucha química dentro del court de tenis. Crédito: Río Open

Garín y el ATP de Chile

El chileno Cristian Garín es el más destacado de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo. Campeón en Córdoba (venciendo al Peque Schwartzman en la final), no compitió en Buenos Aires, pero obtuvo el título en el ATP 500 de Río (US$ 1.915.485), al derrotar en la definición al italiano Gianluca Mager (había superado la clasificación) por 7-6 (7-3) y 7-5, en 1h34m. Desde este lunes, Garín alcanzará su mejor posición histórica (18º) y llegará con todo el brillo al ATP 250 de Santiago de Chile (será la primera vez que Chile organiza un ATP desde 2014, en Viña del Mar), que comenzará hoy y en el que será el 1er cabeza de serie.

El cuadro de Santiago (674.730 dólares) tiene nutrida presencia nacional. Hoy, Facundo Bagnis vs. Thiago Seyboth Wild (Brasil). Los otros cruces de la 1a ronda que involucran a argentinos: Juan Ignacio Londero vs. Federico Coria, Renzo Olivo (superó la qualy) vs. Pedro Sousa (Portugal; finalista del último ATP de Buenos Aires), Leonardo Mayer vs. Thiago Monteiro (Brasil) y Federico Delbonis vs. Martin Klizan (Eslovaquia).

Además de Garín en Brasil, los otros campeones ATP del fin de semana fueron el griego Stefanos Tsitsipas en Marsella (6-3 y 6-4 al canadiense Félix Auger-Aliassime) y el estadounidense Reilly Opelka en Delray Beach (7-5, 6-7 [4-7] y 6-2 al japonés Yoshihito Nishioka).