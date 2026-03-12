Jannik Sinner y Alexander Zverev se citan en semifinales de Indian Wells y Horacio Zeballos queda a un triunfo de volver al número uno

El Masters 1000 de Indian Wells ingresó en su etapa decisiva con dos de sus máximos candidatos instalados en semifinales. El italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev resolvieron sus respectivos compromisos de cuartos de final con contundencia y se enfrentarán por un lugar en la final del torneo que se disputa en el desierto de California.

Sinner avanzó tras una victoria clara ante el estadounidense Learner Tien (27°), a quien superó por 6-1 y 6-2 en poco más de una hora de juego. El número 2 del mundo dominó el partido de punta a punta, con un alto porcentaje de primeros servicios y apenas 16 errores no forzados. Además, no permitió que su rival concretara ninguna de las cuatro oportunidades de quiebre que dispuso.

El italiano atraviesa una racha notable en torneos de esta categoría. Encadena nueve triunfos consecutivos en Masters 1000 y no ha cedido sets en ese tramo, lo que incluye el título conseguido en París y su campaña actual en Indian Wells. Vale recordar que el nacido en San Candido suma todo lo que obtenga en el desierto porque el año pasado purgaba una suspensión de tres meses tras un positivo en un control antidopaje.

Jannik Sinner celebra luego de la victoria ante Learner Tien en cuartos de final Mark J. Terrill� - AP�

En la otra llave, Zverev también resolvió su partido con autoridad. El alemán derrotó al francés Arthur Fils por 6-2 y 6-3 en 82 minutos, con una actuación sólida que incluyó 22 tiros ganadores y siete aces. El encuentro tuvo incluso un momento de tensión, cuando Fils rompió su raqueta tras cometer una doble falta en un pasaje de frustración.

Con este triunfo, Zverev alcanzó un registro histórico: se convirtió en el quinto jugador en llegar a las semifinales en los nueve torneos Masters 1000 del calendario, una marca que hasta ahora solo habían conseguido Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray. El serbio es el único que los ganó todos.

“Es muy especial ser uno de los cinco jugadores en la historia que lo han conseguido. Algo de lo que estoy muy orgulloso. Es estupendo para mi carrera”, señaló el alemán, que ahora se medirá con Sinner en uno de los cruces más atractivos del torneo. El historial entre ambos es parejo, con ventaja de 6-4 para el italiano, pero con una diferencia clara en lo reciente: el número 2 del ranking ganó los últimos cinco choques entre ambos.

El duelo será el sábado, y aún deben definirse los otros semifinalistas, con los focos puestos en el duelo de Carlos Alcaraz con el inglés Cameron Norrie, que se disputa en la medianoche de este miércoles.

Dobles: habrá duelo argentino en semifinales

El cuadro de dobles tiene presencia fuerte de la Argentina y, además, un cruce entre compatriotas en semifinales. Horacio Zeballos, junto al español Marcel Granollers, avanzó tras vencer a la pareja formada por Hendrik Jebens Frantzen y Robin Haase por 6-4 y 6-2.

Horacio Zeballos con su dupla española Marcel Granollers Archivo

La pareja se impuso en una hora y cinco minutos con una actuación sólida: apenas concedió una oportunidad de quiebre, que no fue aprovechada por sus rivales, y concretó tres de las cuatro que generó.

El triunfo dejó al marplatense muy cerca de recuperar la cima del ranking mundial de dobles, apenas 50 puntos por debajo del británico Neal Skupski. Si alcanza la final del torneo californiano, Zeballos sumará lo necesario para regresar al número uno. Vale recordar que estuvo al tope del ranking entre el 6 de junio de 2024 y el 27 del mismo mes (tres semanas) y luego tuvo un segundo ciclo de 15 semanas, entre el 15 de julio y el 4 de noviembre de ese año.

El compacto del partido de Zeballos y Granollers

El dato singular es que su rival en semifinales será otro argentino. Guido Andreozzi, que forma dupla con el francés Manuel Guinard, superó al británico Neal Skupski y al estadounidense Christian Harrison por 3-6, 6-3 y 10-8 en el súper tie break.

Así, el torneo tendrá un enfrentamiento directo entre Zeballos-Granollers y Andreozzi-Guinard, con la posibilidad de que el marplatense recupere el liderazgo del ranking si consigue avanzar al partido decisivo.

Sabalenka avanza y mantiene una racha imponente

En el cuadro femenino, la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, volvió a instalarse en semifinales de Indian Wells tras derrotar a la canadiense Victoria Mboko por 7-6 (7-0) y 6-4.

El encuentro se disputó bajo temperaturas superiores a los 30 grados y tuvo un primer set muy disputado. La bielorrusa resolvió el parcial en el tie break sin conceder puntos, una especialidad que domina con notable eficacia.

Aryna Sabalenka durante el duelo con Victoria Mboko en cuartos de Indian Wells CLIVE BRUNSKILL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Entre 2025 y 2026, Sabalenka acumula un registro de 25 triunfos y apenas tres derrotas en tie-breaks, una estadística que refleja su fortaleza en los momentos de máxima presión.

La líder del ranking buscará ahora un lugar en la final frente a la checa Linda Nosková, que viene de ganarle a la australiana Talia Gibson por 6-2, 4-6 y 6-2, mañana viernes. Su objetivo es claro: conquistar por primera vez el título en el torneo del desierto californiano, después de haber perdido las finales de 2023 y 2025.