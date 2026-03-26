Horacio Zeballos, de regreso al número 1 del mundo y semifinalista del Masters 1000 de Miami

Una victoria por 6-3 y 7-6 (7-3) sobre Hugo Nys y Edouard Roger-Vasselin, en el comienzo de la jornada en el Hard Rock Stadium, les abrió a Horacio Zeballos y al español Marcel Granollers el pase a las semifinales del dobles del Masters 1000 de Miami. Pero, para Zeballos, fue una victoria especial: con los puntos sumados por llegar a esta etapa, el marplatense se aseguró el regreso al número 1 del mundo en esta especialidad a partir del lunes próximo.

Será la vuelta de Zeballos a la cima del ranking de dobles por tercera vez. El estreno fue el 6 de mayo de 2024, junto a su partner Granollers, y ambos permanecieron al tope por 5 semanas, hasta el 9 de junio de ese año. Recuperaron el primer puesto el 15 de julio del año, y allí siguieron 17 semanas más, hasta el 10 de noviembre. El próximo lunes 30, entonces, Zeballos ingresará en su 23ª semana como número 1 en dobles, pero ahora por delante de Granollers, que tendrá 90 puntos menos. Esto se debe a que, en julio del año pasado, Zeballos disputó el Masters 1000 de Canadá, en Toronto, con el estadounidense Austin Krajicek como compañero, y allí sumó los 90 puntos de distancia sobre Granollers.

Horacio Zeballos, junto al español Granollers, en la victoria del jueves Dino García

El lunes próximo, Zeballos tendrá 40 años y 337 días, y por lo tanto se convertirá en el tercer jugador más longevo de la historia en subirse al primer escalón de la clasificación semanal, desplazando del podio al canadiense Daniel Nestor (tenía 40 años y 5 días cuando fue N°1 por última vez, en 2012). Sólo lo superan el estadounidense Mike Bryan (41 años y 76 días, en 2019) y el indio Rohan Bopanna, que estuvo en la cima en la temporada 2024 con 44 años y 35 días.

Por otra parte, Zeballos, en su semana 23 como N°1 del mundo, se ubicará como el cuarto jugador sudamericano con más semanas en el primer puesto, detrás de Robert Farah (Colombia) con 68 semanas, Marcelo Melo (Brasil) con 56 semanas, y Juan Sebastián Cabal (Colombia) con 29 semanas. Y quedará octavo entre los tenistas activos con más tiempo con el número 1 del mundo, una lista que lidera Mate Pavić (Croacia), con 97 semanas. En toda la historia, se ubica en el escalón N°34.

Horacio Zeballos subirá en solitario al primer puesto del ranking de dobles Dino García

Zeballos y Granollers continúan en busca de su primer título de la temporada. En búsqueda de la final, los máximos favoritos se enfrentarán con el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten, cuartos preclasificados. En la otra semifinal, los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori esperan a Austrin Krajicek y el croata Nikola Mektic, o al neerlandés Sander Arends y el australiano John Patrick Smith.