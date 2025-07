El insólito motivo que interrumpió la final de Wimbledon entre Alcaraz y Sinner, y el curioso pedido de la jueza de silla

La final de Wimbledon 2025, que enfrentó a Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en la Cancha Central del All England Club ante 15.000 espectadores, fue escenario de un curioso e insólito incidente que generó el fastidio de ambos tenistas y motivó una inusual advertencia de la jueza de silla.

Ocurre que uno de los asistentes decidió descorchar una botella de champagne. Más allá del ruido en sí que generó esa acción, el corcho salió volando y cayó cerca de Sinner, interrumpiendo el desarrollo del partido en un momento clave del segundo set.

Sinner en acción ante Alcaraz, durante la final de Wimbledon 2025 Kirsty Wigglesworth - AP

El hecho ocurrió cuando Jannik Sinner se disponía a sacar durante el cuarto game del segundo set, cuando el italiano estaba set abajo (4-6), 2-1 arriba y ventaja con su servicio. Fue entonces cuando un espectador decidió abrir una botella de champagne en pleno juego, y el corcho cayó directamente sobre la pista, sorprendiendo tanto al italiano como a Carlos Alcaraz.

La situación provocó la interrupción inmediata del encuentro. Fue el propio Sinner quien recogió el corcho, y se lo acercó a una alcanza pelotas, mientras que el español Carlos Alcaraz no ocultó su molestia por lo sucedido.

Ante la situación, la jueza de silla Alison Hughes aprovechó la pausa para recordar a los presentes la normativa de no descorchar botellas durante el desarrollo de los puntos, aclarando que estas acciones solo están permitidas en los intervalos.

¡Se enojó Alcaraz! 😳

Se vivió un insólito momento en Wimbledon cuando el juego se detuvo por un corcho de champagne que terminó en el campo 🍾 😅#WimbledonxESPN y #DisneyPlus pic.twitter.com/ZOTMzsWguc — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 13, 2025

La advertencia de Hughes fue clara y hasta cierto punto pintoresca, y generó algunas risas: “Damas y caballeros, no tiren los corchos de las botellas de champagne a la pista cuando los jugadores van a sacar, gracias”.

Cabe destacar que una situación similar ya se había reportado previamente durante el certamen, específicamente en el partido entre la estadounidense Amanda Anisimova -finalista- y la húngara Dalma Galfi.

Más allá de esta breve interrupción, el duelo que paralizó al mundo del tenis continuó hasta su desenlace. Finalmente, Jannik Sinner se impuso a Carlos Alcaraz con un marcador de 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4, en tres horas y cuatro minutos, y consiguió su cuarto título de Grand Slam, tras Australia 2024 y 2025 y el US Open 2024. Además, el N° 1 se transformó en el primer italiano en la historia en consagrarse en el All England. Por su parte, Carlitos perdió una final grande por primera vez y no pudo conquistar su sexto título de Grand Slam.

Jannik Sinner es el primer italiano campeón de Wimbledon Kirsty Wigglesworth - AP

Con este triunfo, Sinner no solo amplió su ventaja en el ranking mundial y sumó el trofeo más tradicional de los Grand Slams a los ya obtenidos en el US Open y el Abierto de Australia, sino que también frustró el ingreso de Alcaraz al selecto grupo de tricampeones del torneo.

“Gracias por el jugador que eres, es difícil enfrentarte, y tenemos una relación increíble fuera de la cancha. Necesitamos a los mejores y eso es lo que eres. Levantarás este trofeo varias veces más”, fueron las primeras palabras de Sinner, en este caso dedicadas a su rival, Carlitos Alcaraz.

“Es un título muy especial. Creo que el mayor esfuerzo fue emocional, porque tuve una derrota muy dura en París. Pero hay que entender lo que uno hace bien y hace mal y a partir de ahí seguir trabajando. Esa esa una de las razones por las que estoy sosteniendo este trofeo, que para mí significa muchísimo”, describió Sinner, en referencia al aprendizaje de la final de Roland Garros perdida hace solo dos meses ante el mismo adversario.

Este resultado en el césped inglés acortó la distancia en el historial entre ambos, que antes favorecía a Alcaraz con ocho victorias contra cuatro de Sinner.