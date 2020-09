Nadia Podoroska, vencedora en su estreno en París Fuente: Archivo - Crédito: Loïc Wacziak/FFT

27 de septiembre de 2020

El regreso del tenis femenino argentino a Roland Garros después de seis años fue con una sonrisa. Nadia Podoroska, que había ingresado en el cuadro principal del abierto francés luego de superar con firmeza la etapa de clasificación, se presentó en el cuadro principal con un triunfo contundente por 6-2 y 6-1 sobre la belga Greet Minnen, en apenas 54 minutos.

La rosarina, ubicada en el puesto 131° del ranking, se enfrentará en la segunda rueda con la kazaja Yulia Putintseva (30a). En su estreno, Podoroska demostró porqué atraviesa un excelente momento desde que el circuito femenino reanudó las actividades, el mes pasado.

"Estuve muy tranquila durante toda la previa. Venía con varios partidos encima y sentir que estoy jugando bien ayuda a calmar los nervios. Igualmente los primeros tres games estuve un poco tensa, hasta que me pude soltar; también ver cómo jugaba mi rival, que no la conocía. Después me calmé y volví a mi foco, teniendo claro lo que tenía que hacer", expresó Podoroska en la rueda de prensa posterior a su triunfo.

Como sucedió con buena parte de los jugadores en la primera jornada, Podoroska se adaptó a una jornada compleja: "Había algo de lluvia, y el viento y el frío. Estoy acostumbrada a jugar en la Argentina y en Alicante [donde está radicada], y hacerlo con frío es nuevo. Las pelotas también son diferentes, pero con los partidos de la qualy me pude adaptar bien, y sabía que eso también me iba a jugar a favor".

El de Podoroska es el primer triunfo argentino en los singles femeninos desde 2014. En aquella temporada, Paula Ormaechea llegó a la tercera rueda; desde entonces, ninguna otra jugadora de nuestro país había podido ingresar en el main draw del abierto francés. Para Podoroska, es su segunda participación en un Grand Slam luego de cuatro años, ya que su bautismo en los máximos torneos había sido en el US Open 2016, en el que también había superado la qualy.

"Me voy conforme con resultado. Hoy estaba difícil para jugar, con condiciones complicadas, pero hice lo que tenía que hacer, y eso se vio reflejado en la cancha, hubo varios games que los pude cerrar para mi lado y mi rival no se pudo prender", destacó la jugadora rosarina, que además es una de las deportistas argentinas clasificadas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, como campeona panamericana.

Sobre su excelente momento, explicó: "Estoy viviendo los partidos muy tranquila. Esto viene de la mano de que estoy jugando mucho, los últimos resultados me dan confianza y tengo claro lo que debo hacer. Más allá de la alegría por estar en Roland Garros, son todas experiencias nuevas para mí. Trabajo mucho en la concentración, en el control. Encontré la seguridad que influye muchísimo en mis resultados, y trato de no pensar tanto en el score sino en las cosas que tengo que hacer, y en la estrategia que debo seguir".

