El Negro Gómez, formador de Del Potro en Tandil, confía en que el tenista volverá a jugar aunque sólo lo hará si se encuentra al 100% físicamente para pelear con los mejores.

Pocos entrenadores de tenis conocen a Juan Martín del Potro como Marcelo Gómez. El Negro fue su formador en el club Independiente de Tandil y lo acompañó en otras etapas de su vida, como cuando el ganador del US Open 2009 encaró su traumática rehabilitación de la tercera cirugía de muñeca izquierda a fines de 2015 y comienzos de 2016. Actual profesor en el club Uncas de la ciudad serrana, Gómez se refirió a lo que puede ocurrir con el futuro de Del Potro (no compite desde junio de 2019 por una lesión en la rodilla derecha) y afirmó que, si no se siente en condiciones de pelear arriba, no regresará.

En el diario El Eco de Tandil, el Negro Gómez fue consultado sobre si veía con fuerzas a Del Potro para emprender un nuevo regreso al circuito. Y respondió: "Lo veo como siempre lo vi, como a un chico que disfruta jugar al tenis. Es lo que le gusta hacer y lo va a intentar hasta que no pueda más. Me parece que todavía puede. Espero que se recupere de la rodilla. Si queda bien y tiene fuerzas para lograrlo, lo va a intentar. Lo que tengo claro es que, si no está al cien por cien para competir con los de arriba, no va a volver. No regresará si no puede jugar de igual a igual con los mejores, con los que él quiere derrotar".

Juan Martín del Potro, que en agosto pasado recibió la tercera cirugía de rodilla derecha, no compite desde junio de 2019, en Queens, siendo el mayor período de inactividad de su carrera. Fuente: Archivo

Del Potro (32 años) no compite desde junio de 2019, en el césped de Queen's y su ranking actual es 154°. Es el período de inactividad más largo de su carrera. Tras la fractura de rótula derecha en octubre de 2018, el ex número 3 del mundo recibió tres operaciones en la rodilla, la última en agosto pasado, en Suiza. No se conoce información sobre su estado de salud actual y desde hace algunos días se encuentra en Miami, una ciudad en la que se siente cómodo y aislado de las luces, que eligió otras veces para encarar distintas rehabilitaciones. Sus apariciones virtuales de los últimos tiempos fueron únicamente con saludos, acompañado del mate.

No se conoce información sobre la rehabilitación de Del Potro; está en Miami y sus apariciones virtuales de los últimos tiempos fueron únicamente con saludos, acompañado del mate. Crédito: Instagarm @delpotrojuan

Del Potro, uno de los mayores ejemplos de resiliencia de la historia del tenis, padeció muchas lesiones y siete cirugías (cuatro en las muñecas, tres en la rodilla derecha). ¿A qué se lo atribuye el Negro Gómez? "La de la rodilla, a la mala suerte. Las otras se fueron dando por su tipología, por tener un físico muy grande para jugar al tenis, que sufre mucho", explicó el entrenador, que padeció coronavirus y tuvo una experiencia angustiante.

¿Cuál hubiera sido el destino de Del Potro sin padecer tantos problemas físicos? Gómez no dudó: "Hoy, estaría peleando por el número 1 con Nadal y Djokovic, no tengo dudas. Ése es el segundo de sus objetivos de siempre. El primero, ganar el US Open, algo que pudo lograr. Por cómo ha evolucionado su juego y cómo estaba antes de romperse la rodilla, lo podría haber conseguido".

