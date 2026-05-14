Masters 1000 de Roma 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este jueves continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Roma, el quinto certamen de esta categoría en lo que va de la temporada masculina y el sexto en la femenina. Se disputan dos partidos de cuartos de final y otros dos se semifinales. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

La jornada comienza a las 8 con el enfrentamiento entre el italiano Jannik Sinner y el ruso Andrey Rublev, por los cuartos de final del torneo de hombres. Luego, cerca de las 10, la rumana Sorana Cirstea se cruza con la estadounidense Coco Gauff en las semifinales del campeonato de mujeres. Más tarde, a las 14, el español Martín Landaluce se verá las caras con el ruso Daniil Medvedev. Por último, no antes de las 15.30, chocan la polaca Iga Swiatek con la ucraniana Elina Svitolina.

Iga Swiatek intentará volver a disputar la final de un Masters 1000 en un año en el que aún no ganó títulos Andrew Medichini - AP

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Cómo ver online el Masters 1000 de Roma 2026

El Masters 1000 de Roma 2026 se extiende hasta el domingo 17 de mayo en el Foro Itálico. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Máximos ganadores del Masters 1000 de Roma

Rafael Nadal (España) - 10 títulos

Rafael Nadal es el máximo ganador de la historia del Masters 1000 de Roma con 10 títulos Alessandra Tarantino - AP

Novak Djokovic (Serbia) - Seis

Thomas Muster (Austria) - Tres

Ilie Nastase (Rumania), Björn Borg (Suecia), Vitas Gerulaitis (Estados Unidos), Andrés Gómez (Ecuador), Ivan Lendl (Checoslovaquia), Jim Courier (Estados Unidos) y Alexander Zverev (Alemania) - Dos

Máximas ganadoras del Masters 1000 de Roma