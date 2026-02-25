El punto que ganó Zverev en el ATP de Acapulco y despertó la polémica en México: ¿Está permitido lo que hizo?

El ATP 500 de Acapulco se desarrolla esta semana en México, a una semana del comienzo del primer Masters 1000 de la temporada en Indian Wells. No obstante, la atención del torneo se la llevó el alemán Alexander Zverev, ya que quedó en el centro de la polémica por un cuestionado punto que ganó en su victoria ante francés Corentin Moutet.

Durante el segundo set, el N° 4 del mundo se llevó un punto importante frente a su rival, pero quedó envuelto en una situación particular cuando sacaba en el inicio del segundo game del segundo set (el primero lo había ganado 6-2). Tras el servicio del alemán, la devolución de Moutet picó en campo rival, pero el efecto de la pelota hizo que regresara a su sector. Ante esto, Zverev se acercó a la red y golpeó la pelota con su raqueta cuando ya no estaba de su lado y definió el punto. "Damas y caballeros, el señor Moutet ha solicitado una revisión del punto para saber si Zverev tocó la red al momento de golpear la pelota“, avisó el umpire, mientras el francés sonreía parado en la red. Mientras se veía la imagen en cámara lenta, el público expresaba su admiración por el esfuerzo del alemán en no tocar la red. Finalmente, el juez de silla confirmó el punto para Zverev.

Zverev despejó todas las dudas: ¡este punto vale!



Mirá #Acapulco en el Plan Premium de #DisneyPlus.

Sin embargo, en las redes sociales, muchos usuarios se preguntaron si el punto que ganó el alemán era legal o fue un error del juez de silla. La regla N° 24 de la Federación Internacional de Tenis estipula que un jugador tiene permitido golpear más allá de la red si la pelota pica antes en su lado y va con efecto hacia el lado contrario, siempre y cuando el tenista no toque la red.

De esta forma, el estiramiento de Zverev es legal y no incumplió con ninguna norma porque la pelota había golpeado en su lado antes de realizar su estirada para poder ganar el punto en el encuentro ante Moutet. Finalmente, el duelo se lo llevó el alemán por 6-2 y 6-4, y enfrentará en la segunda ronda a Miomir Kecmanović.

Zverev reconoció su “incapacidad” para vencer a Alcaraz

Previo a su debut en México, el N° 4 del mundo se refirió al maratónico encuentro contra Carlos Alcaraz por las semifinales del Australian Open, donde perdió en cinco sets después de estar más de cinco horas en cancha.

“Siento que en Australia jugué de forma correcta. Ante Alcaraz era incapaz de moverme al final, por eso perdí el partido. No me quedaba nada. Hubo unos pocos puntos de los que me acuerdo porque debía haber golpeado la derecha un poco antes, el revés un poco antes, pero para hacer eso, tienes que moverte y simplemente no era capaz de hacerlo”, señaló.

En ese sentido, Zverev recordó también los problemas físicos que sufrió su rival y que causaron su enojo con el juez de silla: “Hubo dos sets en los que Carlos tuvo un pequeño descanso físico porque él tampoco se podía mover mucho”.

Zverev le cuestionó a las autoridades del Grand Slam que no estaba permitido el ingreso de los médicos para atender a Alcaraz porque solo tenía calambres WILLIAM WEST - AFP

De todas formas, el tenista alemán reconoció su felicidad porque su hija Mayla lo acompañó por primera vez en el circuito ATP. Cabe señalar que la madre de la niña, Brenda Patea, reveló que Zverev la agarró del cuello asfixiándola en mayo de 2020, generándole daños cervicales y dificultad para tragar los días siguientes.

Si bien Patea intentó quedarse con la custodia de la niña, finalmente aceptó un trato propuesto por el abogado del N° 4 del mundo, consistente en un pago de 100.000 euros, la posibilidad de vivir en una de las propiedades del tenista en Alemania y una generosa asignación mensual, pero incluía cláusulas como no revelar absolutamente nada de lo sucedido entre ellos.

La ATP, que no tiene ningún protocolo ni formas de accionar ante situaciones de violencia, primero se mantuvo en silencio por meses y después empezó una “investigación independiente” que cerró en 2023. Solamente un tribunal penal de Berlín impuso una multa de 450.000 euros y una orden de imposición de pena contra Zverev.

Brenda Patea, exnovia de Zverev, lo denunció por violencia de género; la ATP nunca lo multó por su supuesto accionar Odd ANDERSEN / AFP - AFP�

“Tengo la certeza de lo que hice y de lo que no hice. Eso es lo que prevalecerá y tengo que confiar en ello. El resto no está en mis manos, aunque creo que no voy a perder este proceso. No hay ninguna opción de que eso pase”, había declarado el alemán en su momento.