Carlos Alcaraz eliminó a Alexander Zverev en la semifinal del Abierto de Australia y se convirtió en el primer finalista

El número 1 del mundo sigue galopando y lo demostró en un partido durísimo que duró 5 horas y media: Carlos Alcaraz venció a Alexander Zverev en la semifinal del Abierto de Australia y llegó a su primera final del primer Grand Slam del año, donde jugará contra el ganador de Novak Djokovic y Jannik Sinner. Fue un 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5 y en un cruce áspero y parejo, aunque el alemán cometió flaquezas que el español logró aprovechar. De todos modos, el murciano disputó el cierre del último con molestias físicas y encendió las alarmas.

El partido inició con un primer set muy intenso, en el que cada tenista se recuperó rápidamente de cada punto perdido. Recién sobre el final, Alcaraz pudo sacar ventaja y cerrarlo en 6-4, aunque fue parejo y el alemán, por momentos, llegó a estar por delante y posicionarse como posible ganador.

En el segundo set, en cambio, Zverev empezó con firmeza y metió un 5-2 que parecía llevar el encuentro a unas largas horas de juego. Sin embargo, flaqueó y el español terminó igualando 5-5 y, luego, llevándolo al tie-break, donde aprovechó el revés emocional de su contrincante y logró darlo vuelta. Así, se encaminó la victoria de Alcaraz, que se enalteció con el correr del partido.

En el tercero, ya condicionado por lo físico y la caída anímica del segundo set, Zverev se mantuvo en la pelea y, en un principio, no pudo achicar la ventaja, aunque, casi milagrosamente, una molestia de Alcaraz en el aductor lo condicionó y el alemán pudo pisar firme. El español estaba a dos games de la victoria, cuando comenzó a tocarse la zona del aductor y acusó lo que podía ser un calambre.

Comenzó a tocarse su pierna y se puso a elongar entre cada punto y caminar con dificultad, lo que alertó a sus entrenadores y al público. Llegó a ganar el noveno game y aprovechó el descanso para estirar, recibir asistencia y reincorporarse, mientras Zverev, ofuscado, se quejaba. De todos modos, la molestia persistió y condicionó al español, que terminó perdiendo en el tie-break.

En el cuarto set, Alcaraz no pudo con el fuerte saque de Zverev y no lo pudo quebrar, sin embargo, en el quinto y último fue paciente, midió a su rival y terminó ganando en tie-break.

De esta manera, el español, que disputaba su primera semifinal de un Abierto de Australia, llegó a la final, donde se enfrentará al ganador entre el serbio Novak Djokovic, el número 4 del mundo, y el italiano Jannik Sinner, el segundo, que se medirán este viernes. La final, en tanto, será este domingo 1 de febrero a las 5:30 en Road Laver Arena.

Alcaraz venía de ganarle al australiano Álex de Miñaur, el sexto del mundo, en un partido en el que, sin complicaciones, el murciano cerró 7-5, 6-2 y 6-1 en 2 horas y 15 minutos y se consolidó como uno de los favoritos, mientras que Zverev venció en cuartos de final al joven estadounidense Learner Tien (29º). Antes, en octavos, había eliminado al argentino Francisco Cerúndolo, en un cruce cómodo.

El español, por su parte, ya había calentado motores en la previa y le metió presión al duelo. Si bien reconoció que Zverev llegaba a las semifinales en óptimas condiciones, le advirtió que tenía que trabajar mucho para poder vencerlo. “Estaré listo, seguro. Estoy emocionado de jugar contra él acá en el Open de Australia en semifinales, así que sé lo que tengo que hacer. Estaré bien preparado para ese partido, y sí, si quiere ganarme, va a tener que sudar mucho“, expresó ante la prensa.

Además había demostrado que estudió a su rival y remarcó que su saque -complicado por el 1,98 metro del alemán- era uno de los atributos de Zverev a repeler. "Sé que está sacando muy bien y está jugando realmente sólido y agresivo cuando puede en los intercambios desde la línea de fondo“, declaró.

Con esta victoria, el número 1 del mundo alcanzó dos nuevos récords: por un lado, llegó a su primera final de un Abierto de Australia y se encamina a su sexto Grand Slam y, por el otro, superó a Zverev en el historial entre ambos, el cual estaba igualado en seis triunfos por lado.