El récord histórico de bajas en el torneo de Dubái hace estallar la guerra entre la WTA y las tenistas: “Que les quiten puntos”

El duro calendario del circuito de tenis femenino viene despertando las críticas de las jugadoras durante los últimos meses, quienes expusieron la alta exigencia que atraviesan semana a semana. En ese marco, el WTA 1000 de Dubái sufrió la baja de 24 de las 43 tenistas inscriptas en el cuadro principal, entre ellas las dos mejores del mundo como Aryna Sabalenka e Iga Swiątek.

“Creo que debería haber un castigo más severo para los jugadores por retirarse, no solo multas, sino que se les deberían descontar puntos de clasificación. Fue una desafortunada sorpresa anoche recibir la noticia de la retirada de Aryna e Iga. Y los motivos de la retirada fueron un tanto extraños”, destacó Salah Tahlak, uno de los principales dirigentes del torneo árabe.

Las mejores jugadoras del mundo están obligadas a competir en los cuatro Grand Slams, diez torneos WTA 1000 y seis eventos WTA 500 según las reglas del circuito, y las sanciones por faltar a ellos van desde penalizaciones en los puntos del ranking hasta multas.

Sabalenka no participó del torneo por una supuesta molestia muscular IZHAR KHAN - AFP

Hace un tiempo, la WTA dejó en claro que el bienestar de las tenistas es una prioridad máxima y que había escuchado las opiniones sobre el calendario, a través del consejo de jugadoras y los representantes de su junta, para mejorar la estructura del circuito en 2024 y aumentar la compensación.

Asimismo, remarcaron que seguirían revisando la estructura de su circuito en función de los comentarios recibidos, al tiempo que reconocía que cualquier reestructuración del calendario requiere la coordinación entre los organismos reguladores, incluidos la ATP, la ITF y los Grand Slams.

Sin embargo, la falta de determinación por parte de la WTA generó que las tenistas optaran por bajarse del torneo de Dubái argumentando diferentes lesiones. El número de bajas llegó a ser de 24 (que representa el 55% de todo el cuadro original) y supuso un récord en torneos de élite. La anterior estadística negativa le pertenecía a los Masters de Shanghái 2009 y Madrid 2025, ambos con nueve abandonos o walkovers.

La última edición del Masters 1000 de Madrid tenía el récord de más bajas; sin embargo, el WTA de Dubái lo superó ampliamente Manu Fernandez - AP

Además de las retiradas, tres partidos terminaron en victorias fáciles. Barbora Krejcikova, Daria Kasatkina y Sára Bejlek avanzaron sin jugar, lo que redujo aún más el número de partidos competitivos en el cuadro. A su vez, cuatro jugadoras se vieron obligadas a retirarse a mitad del partido: Hailey Baptiste, Paula Badosa, Nastasja Seidel y Elena Rybakina. Sus salidas aumentaron la sensación de interrupción y decepción que rodeaba el torneo.

La combinación de retiradas, victorias fáciles y abandonos dejó al WTA 1000 de Dubái gravemente afectado, con aficionados y organizadores lamentando la ausencia de tantas estrellas de uno de los eventos más importantes del circuito.

Badosa fue criticada por un usuario de X tras su retiro y reaccionó

La española, hoy ubicada en la posición N° 70, se vio obligada a abandonar su partido ante Elina Svitolina después de perder el primer set por 6-4 en 48 minutos. Iba ganando 4-1 en el primer set antes de perder cinco juegos consecutivos.

Badosa atravesó en los últimos meses un fuerte calvario con las lesiones que la alejaron del top 10 Robert Prange - Getty Images Europe

Una molestia en la pierna izquierda fue el motivo por el que Badosa se retiró de un encuentro por 36ª vez y, además, es la octava vez que sucede desde enero de 2024. A pesar de su derrota, se hizo viral en las redes sociales por la respuesta que le dio a un usuario de X (ex Twitter) que había cuestionado su actitud.

“Paula Badosa es muy irrespetuosa con el juego, no puede retirarse de todos los torneos”, manifestó el usuario Limuzinax que trató de mala manera la actitud tomada por la tenista en el WTA de Dubái.

Frente a ello, la española salió a contestarle en la red social y expuso los problemas físicos que atraviesa desde hace varios meses: “No tienes idea de lo que es vivir con una lesión crónica (en la espalda) y aun así seguir adelante. Despertarse cada día sin saber cómo responderá el cuerpo, buscando soluciones y luchando por algo que amas, dándolo todo incluso cuando es tan difícil. Créeme, soy la primera que sufre dolor y tiene pesadillas interminables para intentar encontrar soluciones todos los días, y para mí, después de todo, pisar una cancha de tenis siempre vale la pena”.

You have no idea what it’s like to live with a chronic injury and still choose to keep going. To wake up everyday not knowing how your body will respond, searching for solutions, and fighting for something you love and give everything even when it’s so difficult. Trust me I’m the… — Paula Badosa (@paulabadosa) February 18, 2026

“Hago esto porque es mi pasión, lo hago por mí misma. Y si hay un 1% de probabilidad de seguir adelante, la aprovecharé. Así es como veo y entiendo la vida. Si no te gusta no tienes que seguirme. Lamento informarles que no me voy a retirar, así que me seguirán viendo por un tiempo. Cambien de canal la próxima vez”.

En ese sentido, Badosa se tomó un tiempo para cuestionar el odio que existe por parte de usuarios anónimos en las redes sociales. “La única falta de respeto aquí es abrir estas redes sociales y leer mensajes como este. Luego nos quejamos si vemos a jugadores o personas sufriendo o con problemas de salud mental, pero al fin y al cabo no me sorprende la cantidad de odio y ‘expertos’ que tenemos aquí”.

La WTA se vio obligada a tomar cartas en el asunto

La situación llamativa que se vivió en el torneo de Dubái obligó a la WTA a tomar medidas urgentes para evitar que un hecho similar vuelva a repetirse. En las últimas horas, la presidenta de la asociación, Valerie Camillo, anunció el lanzamiento del nuevo Consejo de Arquitectura del Tour para recomendar mejoras prácticas en el circuito que puedan implementarse a partir de la temporada 2027.

“Mi prioridad es ayudar a la WTA a aprovechar este impulso y esta oportunidad para el beneficio de nuestros miembros. Por ello, he dedicado tiempo a escuchar y aprender de las jugadoras y los torneos para comprender qué funciona y qué no en el Tour. Durante mis primeros 90 días, ha habido una clara sensación en todo el Tour de que el calendario actual no resulta sostenible para las jugadoras, dada la presión física, profesional y personal que supone competir al máximo nivel”, remarcó Camillo.

Dubai 2026:



❌ 16 withdrawals (Sabalenka, Swiatek, Mboko, Muchova, Osaka, Keys, Zheng, Kostyuk, Sakkari, Kessler, Boisson, Cocciaretto, Vondrousova, Kudermetova, Lys, Pliskova)



❌ 3 walkovers (Krejcikova, Kasatkina, Bejlek)



❌ 4 retirements (Baptiste, Badosa, Seidel, Rybakina) — Bastien Fachan (@BastienFachan) February 18, 2026

En ese marco, la titular de la WTA destacó la importancia de crear un grupo de trabajo representativo para desarrollar mejoras significativas en el calendario, los compromisos y otros elementos fundamentales en el circuito. “El Consejo se centrará primero en las áreas donde la WTA tiene autoridad directa para impulsar el cambio, a la vez que identificará oportunidades a largo plazo que requerirán una mayor coordinación en todo el deporte”.

Camillo decidió que la N° 5 del mundo, Jessica Pegula, sea la encargada de presidir el Concejo dado que cuenta con la “perspectiva activa de una jugadora de élite”. “Ella ayudará a guiar los debates para que reflejen la gama completa de experiencias de las diferentes jugadoras en el Tour, trabajando junto con los representantes de los torneos y la dirección de la WTA mientras el grupo trabaja para convertir estas perspectivas en acción”.

La tenista estadounidense, que participa en el torneo de Dubái, destacó la creación del Concejo y aprovechó también para defender a las dos mejores jugadoras del mundo tras las críticas de uno de los principales dirigentes de la competencia árabe.

Pegula será la encargada de trabajar junto a la WTA para confeccionar un nuevo calendario a partir de 2027 Aaron Favila - AP

“La realidad es que jugamos mucho, un calendario completo, son casi once meses sin parar. Ahora mismo estamos viviendo una época donde la prioridad es siempre mantenerse saludable mental y físicamente, pero nunca sabes en qué punto se encuentra cada jugadora. Incluso si vienes ganando partidos, no sabes si esa mujer está lidiando con una lesión, de ahí que las mejores de la clasificación siempre sean más meticulosas a la hora de definir su calendario”.