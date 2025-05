El tenista Jenson Brooksby, tras confesar que vive con autismo: “Ser transparente me convirtió en una persona más completa”

El tenista estadounidense Jenson Brooksby irrumpió en el circuito grande en 2022, cuando llegó a ser uno de los mejores 40 jugadores del ranking mundial (33°). Al tiempo, numerosas lesiones, obstáculos emocionales y hasta una suspensión relacionada con su ausencia en los análisis antidopaje lo hicieron retroceder en el tour. Pero a fines del año pasado se abrió como nunca y confesó que parte de sus “frustraciones y depresiones” tenían un origen: es autista.

En abril pasado disfrutó de una suerte de renacer deportivo, ganando su primer título ATP, en Houston, donde recibió una invitación especial. Hoy, como 163° del ranking mundial y un panorama más saludable, el deportista de 24 años, nacido en Sacramento, escribió una carta en primera persona en la que dice que haber contado sus padecimientos lo hacen sentir una persona más “completa”.

Jenson Brooksby no sólo lucha contra el autismo, sino que también padeció varias lesiones

“En enero pasado regresé (al tour) de múltiples cirugías de muñeca y una lesión de hombro, así que salvar puntos de partido (en Houston) fue solo un obstáculo más que superar. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que he lidiado con algo más que lesiones y partidos difíciles a lo largo de mi vida. En diciembre, compartí por primera vez que de niño me diagnosticaron en el extremo severo del espectro autista. Aproximadamente uno de cada 100 niños recibe un diagnóstico similar, así que son como millones de personas en todo el mundo. Pero no es algo de lo que se escuche hablar a muchos atletas profesionales”, comentó en su ensayo publicado en la versión en inglés de la web de la ATP.

Y prosiguió: “En tan solo unos meses he recibido muchísimos mensajes positivos, tanto en redes sociales como de fans en persona. Toda la experiencia ha sido muy gratificante, especialmente ganar un título en abril, que es el Mes Mundial del Autismo. Después de la ceremonia de entrega de trofeos y la sesión de fotos posterior, una chica se me acercó y me dijo que ella también tenía autismo y que era genial verme ganar el título. Me explicó que era un placer tenerme como ejemplo de alguien con autismo haciendo cosas buenas, lo cual me impactó. De pequeña, nunca tuve a alguien con una historia similar en quien inspirarme, así que esto me conmovió profundamente”.

Jenson Brooksby, campeón del ATP de Houston, en abril pasado x.com/mensclaycourt

“Durante toda mi vida mantuve mi diagnóstico en secreto”, reconoció Brooksby, alguna vez miembro de un grupo emergente de tenistas estadounidenses que dejaban su huella con valiosas victorias en torneos de Grand Slams.

“No hablaba hasta los cuatro años y asistía a terapia durante 40 horas semanales. Mis padres creían que esforzarme más a una edad más temprana podría moldear la persona en la que me convertiría en el futuro, porque es más fácil aprender antes -continuó-. De pequeño hubo un par de ocasiones en las que la gente no necesariamente decía algo, pero uno podía hacerse una idea de lo que pensaban de mí basándose en sus acciones. En situaciones sociales en la escuela, siempre fui un poco más introvertido. No era la persona más sociable y tampoco hacía amigos con tanta facilidad como otros. Mis padres no me ocultaron mi diagnóstico. Gran parte de lo que oí sobre el trastorno durante mi infancia fue a través de conversaciones que escuchaba entre mis padres y expertos, lo que me hizo reflexionar más sobre él. Mirando hacia atrás, me alegro de haberlo sabido porque cuanto antes se descubre, más preparado se está para el futuro y mejor se puede gestionar. Sin embargo, no siempre fue fácil. A veces te ponía nervioso la posibilidad de ser juzgado, sobre todo negativamente”.

Brooksby, que en 2021, siendo 99° del ranking, alcanzó los 8vos de final del US Open, contó que el “mayor efecto del autismo” en el deporte se relaciona con sus sensaciones. “Mi cerebro es un poco más sensible a cosas como el ruido de la multitud que la mayoría. A lo largo de mi vida, me he distraído con ruidos que pueden quedarse grabados en mi cabeza durante más tiempo. A los 17 años, gané el Campeonato Nacional Masculino de 18 Años de la USTA. En la final jugué contra Brandon Nakashima y había una multitud grande. Jugamos en la cancha central. Con muchos aficionados entre el público, personal y entrenadores universitarios por todas partes, era una experiencia intensa, y estaba en juego una invitación para el cuadro principal del US Open. No estaba preparado para sentirme así y me añadió muchos nervios y estrés”.

Jenson Brooksby alcanzó el puesto 33° en junio de 2022 John Raoux - AP

Al poco tiempo de aquella experiencia intensa, Brooksby se encontró jugando ante Novak Djokovic en el Abierto de los Estados Unidos, en el Arthur Ashe, el estadio de tenis más grande del mundo. “Era un escenario mucho más grande, pero con mis experiencias previas, la mayoría de las veces me sentía bien, con nerviosismo. He aprendido a disfrutar jugando en esos ambientes increíbles. También ha habido cosas que no han ido bien. Admito que he tenido arrebatos en la cancha”, apuntó.

Hoy, varios meses después de haber hecho pública su situación, Brooksby dice que “no podría estar más feliz de haberlo hecho”. “Creo que ser transparente sobre el autismo me está convirtiendo en una persona más completa, no solo ahora, sino para el resto de mi vida. Una de las cosas más agradables desde que hice el anuncio es la cantidad de gente que he escuchado, tanto en persona como en redes sociales. Cada vez que recibo un mensaje negativo, se me queda grabado en la mente con facilidad, y soy un poco vulnerable a eso. Pero he hecho todo lo posible por aislarme de eso y centrarme en lo bueno”.

"Si me ves por el mundo, siempre estoy disponible para charlar", dice Jenson Brooksby, que se siente pleno tras haber confesado su situación

Brooksby expresó que durante el ATP de Houston un padre con dos hijos con autismo se acercaron a él y le dijeron que lo admiraban y que lo usaban como “ejemplo” para aspirar a seguir en el deporte. “El autismo ya no era una excusa para ellos, ni una razón para rendirse ante los desafíos adicionales -amplió el tenista, orgulloso-. Ese era mi objetivo final al hablar de esto. Si me ves por el mundo, siempre estoy disponible para charlar. Por supuesto, solo hazlo si te sientes cómodo. Pero si estás en el espectro, no dudes en preguntar lo que más te preocupe. No soy profesional, pero me encantaría ayudarte en todo lo que pueda y estaré encantada de contarte cómo lidié con ciertas situaciones y compartir mis experiencias”.