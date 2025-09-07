En qué canal pasan Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz por la final del US Open 2025 hoy

Este domingo, desde las 15 (horario argentino), Jannik Sinner (N° 1 del ranking ATP) y Carlos Alcaraz (2°) se enfrentan en el marco de la final individual masculina del US Open 2025. El partido se disputa en el Arthur Ashe Stadium de Flushing Meadows y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium.

Para meterse en la final, Sinner eliminó al canadiense Felix Auger-Aliassime (27°), la revelación de esta edición, por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4. Al principio de este año ganó el Australian Open y luego estuvo tres meses sin jugar por una sanción por doping. Al regresar al circuito, recuperó el trono, ganó Wimbledon y fue subcampeón del Masters 1000 de Roma y Roland Garros. Todas las finales las jugó, justamente ante Alcaraz. Persigue su quinto Grand Slam tras las consagraciones en Australian Open 2024 y 2025, US Open 2024 y Wimbledon 2025.

En la última final entre Sinner y Alcaraz, en Wimbledon de este año, el italiano se quedó con la victoria Kirsty Wigglesworth - AP

Alcaraz, por su parte, cortó con la ilusión de Novak Djokovic (7°)de convertirse en el máximo ganador de Grand Slams en soledad, ya que comparte el récord de 24 majors con la australiana Margaret Court, tras vencerlo por 6-4, 7-6 (4) y 6-2. Si logra ser campeón será el sexto trofeo de esta categoría en su carrera tras US Open 2022, Roland Garros 2024 y 2025, y Wimbledon 2023 y 2024.

La final de este domingo, además, pondrá en juego el N° 1 del mundo, que quedará en manos del ganador.

El camino de Sinner hacia la final

Primera ronda : 6-1, 6-1 y 6-2 vs. el checo Vit Kopriva (89°).

: 6-1, 6-1 y 6-2 vs. el checo Vit Kopriva (89°). Segunda ronda : 6-3, 6-2 y 6-2 al australiano Alexei Popyrin (36°).

: 6-3, 6-2 y 6-2 al australiano Alexei Popyrin (36°). Tercera ronda : 5-7, 6-4, 6-3 y 6-3 al canadiense Denis Shapovalov (29°).

: 5-7, 6-4, 6-3 y 6-3 al canadiense Denis Shapovalov (29°). Octavos de final : 6-1, 6-1 y 6-1 al kazajo Alexander Bublik (24°).

: 6-1, 6-1 y 6-1 al kazajo Alexander Bublik (24°). Cuartos de final : 6-1, 6-4 y 6-2 al italiano Lorenzo Musetti (10°).

: 6-1, 6-4 y 6-2 al italiano Lorenzo Musetti (10°). Semifinal: 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4 al canadiense Felix Auger-Aliassime (27°).

El camino de Alcaraz hacia la final

Primera ronda : 6-4, 7-5 y 6-4 al estadounidense Reilly Opelka (67°).

: 6-4, 7-5 y 6-4 al estadounidense Reilly Opelka (67°). Segunda ronda : 6-1, 6-0 y 6-3 al italiano Mattia Bellucci (65°).

: 6-1, 6-0 y 6-3 al italiano Mattia Bellucci (65°). Tercera ronda : 6-2, 6-4 y 6-0 al italiano Luciano Darderi (34°).

: 6-2, 6-4 y 6-0 al italiano Luciano Darderi (34°). Octavos de final : 7-6 (3), 6-3 y 6-4 al francés Arthur Rinderknech (82°).

: 7-6 (3), 6-3 y 6-4 al francés Arthur Rinderknech (82°). Cuartos de final : 6-4, 6-2 y 6-4 al checo Jiri Lehecka (21°).

: 6-4, 6-2 y 6-4 al checo Jiri Lehecka (21°). Semifinal: 6-4, 7-6 (4) y 6-2 al serbio Novak Djokovic (7°).

Cómo ver online la final del US Open 2025

El partido se llevará a cabo este domingo a las 15 (horario argentino) en el estadio Arthur Ashe Stadium de Flushing Meadows, en New York. Al igual que el resto de los encuentros destacados que se disputaron a lo largo del último Grand Slam de la temporada, se podrá ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online siendo cliente de algún cableoperador como Flow, DGO o Telecentro Play. Vía streaming estará disponible en la plataforma Disney+, en su plan Premium.

ESPN 2 (Flow, DGO o Telecentro Play).

Disney+ Premium .

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Jannik Sinner corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el US Open 2025, en la final de este domingo. En caso de conseguirlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.80, contra los 2.16 que se repagan por un hipotético triunfo de Carlos Alcaraz.