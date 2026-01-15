Federer afirmó que se “identifica” con Alcaraz y dejó a un lado a Sinner: “Juega de manera muy distinta a la mía”

Roger Federer regresó a Australia por primera vez desde que anunció su retiro en 2022 para participar en una exhibición previa al comienzo del primer Grand Slam de la temporada. En ese marco, llenó de elogios a Carlos Alcaraz (N° 1 del mundo), recordó su épico regreso al tenis en 2017 y reveló si desea volver a insertarse dentro del circuito ATP en el corto plazo.

“Cuando veo a Carlos, siento similitudes conmigo mismo. Me identifico más con él. La forma en que utiliza los golpes cortos, se acerca a la red, cómo alterna entre la defensa y el ataque. A los dos nos gusta jugar a nuestra manera. Me siento conectado con su mentalidad”, señaló el ganador de 20 Grand Slams.

Federer recordó de manera emotiva su paso por Australia WILLIAM WEST� - AFP�

En cambio, el crack suizo señaló que no se siente identificado con el juego de Sinner (N° 2 del mundo): “Cuando vi jugar a (Grigor) Dimitrov con Sinner en Wimbledon, empecé a imaginarme cómo habría sido jugar contra Jannik. Juega de manera muy distinta a la mía. La verdad es que cuando veo competir a Carlos, percibo más similitudes conmigo y me siento más identificado”.

Una “ficha” puesta en la nueva rivalidad del tenis mundial

El nacido en Basilea fue consultado sobre la nueva batalla del tenis que encabezan Alcaraz y Sinner, y que ya dejó grandes enfrentamientos en los últimos meses. “La rivalidad que están creando es increíble. Juegan de forma increíble”, aseguró.

“La final de Roland Garros de 2025 fue uno de los mejores partidos de todos los tiempos. El mundo se detuvo para verlos en París, y es fantástico que nuestro deporte pueda crear momentos como ese”, dejó en claro el ex N°1 del mundo sobre el encuentro que se disputó la cancha Philippe Chatrier y que ganó el tenista español tras jugar 5 horas y 29 minutos.

Sinner y Alcaraz jugaron una de las finales más largas de Grand Slam Thibault Camus� - AP�

En ese sentido, Federer habló también sobre João Fonseca que es considerado como una de las grandes promesas del tenis sudamericano y afirmó que encontró similitudes con su versión de joven.

“Espero que su mentalidad no sea ser el tercero detrás de Carlos y Jannik, sino convertirse en el mejor. Lo que lo hace único es su potencia. Tiene un aura especial y parece un chico muy agradable. Disfruto viéndolo jugar”.

Luego de señalar que el tenista brasileño le recuerda a él cuando recién iniciaba en el circuito ATP, el ganador de 20 Grand Slams remarcó que Fonseca “necesita tiempo para mejorar su juego y aprender cuándo cambiar de ritmo”. “Una vez que lo descubra, no tendrá límites”, auguró.

El suizo apunta a cerrar un ciclo en Australia

El extenista se despedirá del Abierto de Australia el próximo sábado donde competirá junto a las leyendas de la ATP Andre Agassi, Lleyton Hewitt y Pat Rafter en un partido de dobles denominado “Batalla de los números uno del mundo”, que dará inicio a la ceremonia inaugural del evento.

“Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuve aquí, y nunca tuve la oportunidad de despedirme de este torneo como me hubiera gustado. Tengo recuerdos increíbles de aquí. Siempre recordaré el título de 2017 porque llegué sin expectativas”, afirmó el suizo.

Cabe señalar que, previo a la edición del 2017, Federer había estado sin jugar por más de seis meses tras realizarse una operación en la rodilla derecha. Esta situación generó que saliera por primera vez del Top 10 (llegó a tocar la posición N° 17) en más de una década. Finalmente, se quedaría con su 17° Grand Slam al vencer a Rafael Nadal en una épica final en cinco sets.

De esta forma, el seis veces campeón, famoso por apodar al Australian Open como el “Happy Slam”, volverá a la Rod Laver Arena por primera vez desde 2020, tras haberse retirado oficialmente del deporte en la Laver Cup de 2022. Si bien su etapa como jugador profesional quedó a un costado, no descarta ser entrenador de algún jugar en un futuro: “Nunca digas nunca. Pero ahora mismo estoy muy ocupado, tengo cuatro hijos”.