Ferrero volvió a opinar sobre su divorcio con Alcaraz y le abrió la puerta a entrenar a Vinicius Jr.: “Alguna charla le podría dar”

La ruptura con Carlos Alcaraz dejó un vacío enorme en Juan Carlos Ferrero. Luego de confirmar que entrenará al joven golfista Ángel Ayora, en las últimas horas señaló que no descartaría trabajar tanto con Jannik Sinner -número 2 del ranking del ATP y principal rival de Alcaraz- como a la estrella del Real Madrid Vinicius Junior.

“No sé si podría ayudarle o no, pero alguna charla le podría dar, seguro”, señaló el exentrenador de Alcaraz al medio COPE sobre la posibilidad de interactuar con el futbolista brasileño, que atraviesa una crisis en el conjunto merengue.

En ese sentido, Ferrero afirmó que su experiencia como entrenador de tenis le permitiría desenvolverse sin dificultades en el fútbol: “En la época de entrenador de tenis, cuando estás con alguien muy joven, haces un poquito de todo. De psicólogo, de preparador físico, de entrenador y de amigo, con lo cual aprendes, en muchas situaciones, a tener que hablar con el jugador para que entienda ciertas cosas. En el carácter emocional, pues sí”.

Por otra parte, el extenista fue consultado por la posibilidad de entrenar al gran rival de Carlos Alcaraz en la actualidad, Jannik Sinner: “Ahora mismo no lo sé. Obviamente es un jugadorazo que está demostrando con Alcaraz que son los dos que pelean por todo y un ‘no’ no voy a decir, porque si se me da la oportunidad y si se me ha acabado al final todo con Alcaraz, lo tendría que pensar”.

“Si ahora yo dijera ‘tengo partido el corazón porque no estoy con Carlos’... En parte es así. Cuando ha pasado, a mí se me ha partido el corazón. ¿Me estoy recuperando? Pues sí, poco a poco, pero el corazón está dolido”, reveló más tarde sobre cómo se siente tras la ruptura con el N° 1 del mundo.

La diferencias en el nuevo contrato de Ferrero causaron que el vínculo con Alcaraz quedara sin efecto MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cabe señalar que, en diciembre de 2025, se anunció que Alcaraz prescindiría de los servicios de Ferrero de cara a la temporada 2026. Frente a ello, se difundieron varias versiones sobre la ruptura entre ambos, aunque el entrenador detalló los verdaderos motivos sobre su separación y dejó en claro que no se trató de un desgaste personal o la falta de resultados, sino por una serie de discrepancias insalvables surgidas durante la negociación de su nuevo contrato.

“Creo que se ha trabajado bien con él, se le han dado unos valores, una exigencia y nosotros nos hemos adaptado a su forma de pensar. Nosotros le hemos dicho cuando pensábamos que algo no era aconsejable y cuando sí lo era. Las formas de trabajar en pista él siempre las ha aceptado y nadie se ha quejado nunca”, argumentó.

Respecto de las posibilidades de que Alcaraz supere lo conseguido por Rafael Nadal o Novak Djokovic, Ferrero se mostró cauto: “No podemos poner límites a Carlos, su límite está muy alto. ¿Puede ser el mejor de la historia? Puede serlo, las capacidades las tiene. Luego hay muchas cosas que pueden influir: lesiones, motivación, se tiene que cuidar mucho porque es muy explosivo... ¿Puede superar a Djokovic? Puede. Las capacidades las tiene”.

Alcaraz apunta a convertirse en el jugador más joven en ganar los cuatro Grand Slams Dita Alangkara - AP

De todas formas, pese a la ruptura, Ferrero dejó en claro que la relación personal con Alcaraz sigue vigente y que estará pendiente de sus éxitos: “La relación está ahí y no tengo por qué no felicitarlo cuando gana. Y al resto del equipo, igual”.

En esta temporada, Alcaraz es entrenado por Samuel López, quien ya formaba parte del cuerpo técnico de Ferrero. “Samu no ha sido número 1, pero es un grandísimo entrenador. No ha tenido el reconocimiento que merecía. Es uno de los mejores o el mejor entrenador que hay ahora mismo. Lo que te aporta es mucho de lo que no muchos entrenadores te pueden aportar”, destacó Alcaraz durante el Australian Open.