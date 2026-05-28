Francisco Cerúndolo derrotó a Hugo Gaston y avanzó a la tercera rueda de Roland Garros

Poco después de que su hermano Juan Manuel diera el gran golpe ante Jannik Sinner en la cancha central, Francisco Cerúndolo consumó su victoria ante Hugo Gaston en el tercer court en importancia, la Simonne-Mathieu, luego de un trabajoso comienzo, para avanzar a la tercera rueda de Roland Garros. Su triunfo ante el francés, 118° del mundo tuvo un marcador de 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1.

El porteño de 27 años, que atraviesa un presente de madurez tenística bajo la conducción de Pablo Cuevas, exhibió una notable capacidad de adaptación para revertir un comienzo adverso, en donde el rival le cambió constantemente los golpes. “Es un oponente que te incomoda mucho, te juega todo diferente, una para arriba, de repente se te mete, una para adelante, un drop, un saque abajo, un saque y una devolución atrás, adelante, globos, y yo todavía no encontraba mi estilo de juego”, graficó a ESPN.

Tras perder el primer parcial, el argentino ajustó piezas tácticas, impuso su ritmo característico con su derecha pesada y terminó tomando el control absoluto de las acciones. Fueron 2 horas y 46 minutos de un duelo en el que la efectividad fue clave: aunque su estadística logró 7 de 20 en puntos de quiebre, el dominio territorial y la agresividad con sus 53 tiros ganadores le permitieron inclinar la balanza a su favor frente a un rival que se nutrió del aliento constante de las tribunas.

“El segundo set fue muy duro, ni siquiera es que jugué bien, pero bueno, a partir de ahí me aferré mi saque, sacando unos break points, y a partir de ahí sí, creo que mi bola empezó a sonar mucho más fuerte, lo empecé por lo menos a romper y a atrasarlo mucho más en el juego. Y ahí comencé a mandar yo, porque en los primeros dos sets él estaba en control y hacía lo que quería, me jugaba como él quería. Ya en el tercer y el cuarto fue todo a favor mío, también él se cayó un poco físicamente”.

El revés de Francisco Cerúndolo ante Hugo Gaston; poco antes, su hermano había dado el gran golpe ante el disminuido Jannik Sinner, víctima de mareos y sin energías THOMAS SAMSON - AFP

Y agregó: “Fue un partido súper difícil, Hugo es un gran jugador, al principio no estaba sintiendo el juego, tenía que dar, luchas y empujar, sabía que tenía oportunidades porque los partidos son muy largos y estoy contento de como jugué en los últimos sets”, mencionó Cerúndolo, en una victoria que lo consolida en suelo francés.

Respecto de la rivalidad que se encendió entre Argentina y Francia a partir de la final del Mundial de Qatar 2022. “No es fácil jugar con esta atmósfera ante un francés, para ser honesto, me gusta que la gente se involucre, siento que es increíble que apoyen a sus jugadores y eso pasa en la Argentina, de eso se trata el tenis, de la gente que lo sigue, no sólo de pegarle a la pelota. Les agradezco que lo alentaron a Hugo, pero me trataron muy bien”.

El argentino busca ahora escalar un peldaño más y meterse entre los 16 mejores del cuadro principal, una instancia que ya alcanzó de forma consecutiva en 2023 y 2024. Este camino en el certamen adquiere un valor adicional tras el tropiezo que sufrió el año pasado, cuando se despidió en la primera ronda. La solidez demostrada en este triunfo refuerza la confianza de un jugador que ya había dado muestras de su buen tenis en el debut, cuando superó al neerlandés Botic van de Zandschulp, número 55 del ranking mundial, tras un exigente compromiso de cuatro sets que se extendió por tres horas y 37 minutos de acción intensa.

Por el otro lado de la red, su adversario francés, beneficiado por una invitación especial (wild card) de la organización, llegaba a este choque con la moral alta tras protagonizar una batalla épica en la primera ronda. El local había logrado eliminar a un veterano de mil batallas como Gaël Monfils, ex número seis del ranking mundial, en un maratónico encuentro que se definió en cinco sets y que marcó, al mismo tiempo, la despedida del histórico referente francés del circuito. Sin embargo, frente a Cerúndolo, el impulso de la localía no fue suficiente para sostener el ritmo propuesto por el argentino, quien logró neutralizar sus intentos de remontada con una defensa sólida y una derecha punzante que desarticuló la estrategia del anfitrión en los momentos cruciales del encuentro.

El esfuerzo de Francisco Cerundolo ante Hugo Gaston, que exigió al máximo al argentino en los primeros dos sets THOMAS SAMSON - AFP

Claro que mientras que Francisco intentaba sacar adelante el partido ante el siempre complicado Gaston, desde las tribunas le llegaban mensajes del triunfo de su hermano Juan Manuel ante el N° 1 del mundo. “De repente estaba en el cuarto set, yo jugando, iba a buscar la toalla y la gente me decía ´tu hermano está ganando, tu hermano está ganando’, Y yo: ´che, pará, pará, por favor, no digas más nada´. Pero además me ponía a pensar: ‘Ahora no puedo fallar ahora. Así que nada, fue todo muy loco’“, mencionó a ESPN.

Con esta clasificación sellada, el horizonte de Francisco Cerúndolo apunta directamente hacia su próximo desafío en la capital francesa. El argentino se medirá ante el estadounidense Zachary Svajda (85° del ranking), quien se ganó su lugar en la siguiente etapa tras superar a Adam Walton. El duelo promete ser otro examen de alta exigencia para el pupilo de Cuevas, quien intentará sostener la regularidad y el peso de su juego para prolongar su estadía en París.

Díaz Acosta estuvo demasiado cerca

Facundo Díaz Acosta se quedó a un paso de concretar una victoria histórica en la segunda rueda de Roland Garros 2026. El argentino, actualmente 151° del ranking mundial, estuvo muy cerca de dar el golpe ante el estadounidense Learner Tien, 18° del ranking, aunque finalmente terminó cediendo por 7-5, 4-6, 3-6, 7-6 (4) y 6-3. El tenista albiceleste, quien cuenta con la colaboración técnica de Federico Delbonis, campeón de la Copa Davis 2016, está emprendiendo el camino de la recuperación de aquel nivel que lo llevó a conquistar el Argentina Open 2024 y alcanzar el puesto 47 del ranking, dejando atrás una racha de diversas complicaciones físicas.

El desarrollo del encuentro resultó adverso desde el inicio, con un rival que llegó a dominar 5-2 en el primer set. Pese a que Díaz Acosta reaccionó con tres juegos consecutivos, el estadounidense se impuso por 7-5. A partir de allí, el argentino comenzó a soltarse, ganando confianza y firmeza en su servicio. La paridad llegó en el segundo capítulo, cuando el zurdo quebró en el décimo game para empatar el marcador. En el tercera parcial, logró tomar ventaja tras un break temprano y, tras confirmar el quiebre, se llevó el set por 6-3.

El momento crítico ocurrió en el cuarto set, donde el campeón de los Panamericanos 2023 en Santiago de Chile sacó una ventaja de dos quiebres y dispuso de dos match points cuando Tien servía 3-5, 15-40. Al no concretar esa oportunidad, la presión se trasladó a su propio saque, instancia que tampoco pudo resolver, permitiendo que el estadounidense forzara el tiebreak y lo ganara por 7-4. En el set decisivo, la paridad se mantuvo hasta el séptimo game, donde Díaz Acosta sufrió cinco errores consecutivos tras estar 40-0, cediendo el quiebre definitorio. Tien enfrentará a Flavio Cobolli, mientras que el argentino, pese al sinsabor, ascenderá 24 lugares para situarse 127°.