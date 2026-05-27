Roland Garros: la tenista que sufrió una dura lesión, tuvo que retirarse y dejó el estadio en silla de ruedas

Una escena estremecedora sacudió este miércoles a Roland Garros. La estadounidense Hailey Baptiste debió abandonar su partido de la segunda ronda frente a la china Wang Xiyu después de sufrir una grave lesión en plena acción, en una secuencia que paralizó al público del estadio Suzanne Lenglen y generó enorme preocupación en el circuito.

La tenista norteamericana, 26ª del ranking mundial, disputaba el décimo game del primer set y buscaba sostenerse en el partido cuando, al intentar llegar a una pelota, se apoyó mal en su pierna izquierda y cayó inmediatamente sobre el polvo de ladrillo. Los gritos de dolor fueron inmediatos y el silencio se apoderó de la cancha.

Horrible momento en Roland Garros.



Hailey Baptiste se resbaló y parece que se lesionó gravemente.



Entre lágrimas, abandonó la cancha en silla de ruedas.pic.twitter.com/XCzwJDxMkJ — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 27, 2026

Baptiste quedó tendida varios minutos mientras recibía asistencia médica. El primero en acercarse fue su padre, que además forma parte de su equipo de trabajo, con visibles gestos de angustia. Poco después ingresaron los médicos del torneo para atender a la jugadora dentro de la cancha.

Las imágenes impactaron tanto por el dolor de la estadounidense como por la reacción de quienes estaban alrededor. La jueza de silla debió intervenir rápidamente para permitir el ingreso de la asistencia, mientras Wang, número 148 del ranking, observaba la escena desde el otro lado de la red, completamente conmocionada.

Wang Xiyu avanzó a la tercera ronda de Roland Garros después del abandono de Hailey Baptiste, que sufrió una dura lesión cuando la china ganaba 5-4 en el primer set JULIEN DE ROSA - AFP

Aunque todavía no hubo un parte médico oficial, las primeras versiones apuntan a una posible lesión ligamentaria en la rodilla. Baptiste no pudo continuar el encuentro y abandonó el estadio entre lágrimas, en silla de ruedas, mientras el público francés la despedía con una ovación. Para este jueves estaba previsto su debut en el dobles femenino junto a Venus Williams, una de sus referentes en el tour, pero todo parece indicar que no estará en condiciones de participar.

La estadounidense, de 24 años y surgida en Washington, atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera. Había llegado a París después de destacarse en los Masters 1000 de Miami y Madrid y venía de conseguir una importante victoria en la primera ronda frente a la checa Barbora Krejcikova, ex número 2 del mundo, a quien derrotó tras remontar un set. También había dado un buen impacto en el Madrid Open, donde sorprendió a Aryna Sabalenka, la número 1 del ranking.

Del otro lado, Wang Xiyu avanzó a la tercera ronda en medio de un clima extraño y de fuerte preocupación por el estado físico de su rival. La china enfrentará ahora a la ucraniana Yulia Starodubtseva, 55ª del ranking, una de las sorpresas del torneo, que viene de eliminar a Elena Rybakina, la segunda tenista del ranking.

Lamentablemente, no fue la primera vez que Baptiste sufrió una lesión importante en Roland Garros. En la temporada 2022 la estadounidense también había tenido que abandonar el torneo en la primera ronda, en aquella ocasión por un problema en el tobillo durante el partido ante Anhelina Kalinina.