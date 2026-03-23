Francisco Cerúndolo dio el golpe en Miami: venció a Daniil Medvedev y avanzó a los octavos de final

El objetivo de la temporada para Francisco Cerúndolo (19°) es alcanzar, por primera vez, el top 10 del circuito. Y, con actuaciones como la de esta tarde, por la tercera ronda del Masters 1000 de Miami, cumplirá pronto con ese gran anhelo. En el court central del Hard Rock Stadium, el argentino de 27 años derrotó al ruso Daniil Medvedev (10° del mundo) por 6-0, 4-6 y 7-5, en 2h17m, y se clasificó para los octavos de final. Su próximo rival será el francés Ugo Humbert, 34°, que venció al kazajo Alexander Shevchenko por 6-4 y 7-6 (7-2).

Francisco Cerúndolo derrotó a Daniil Medvedev en el Miami Open RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Después de un sorpresivo primer set, obtenido por el porteño en apenas 21 minutos por 6-0 (el moscovita cometió veinte errores no forzados), todo fue más equilibrado y luchado a partir de los primeros games del segundo parcial. Durante una gran porción del partido, Cerúndolo tuvo respuestas para resolver casi todos los problemas que le planteó Medvedev (número 1 hace cuatro años). Pero el mejor sudamericano del ranking también lidió con los nervios y con un dolor en la pierna derecha (por el que tomó un analgésico) provocado por un revolcón sobre el cemento durante un puntazo, finalmente ganado por el europeo.

Acompañado en el Miami Open por el uruguayo Pablo Cuevas (su otro entrenador es Nicolás Pastor), Cerúndolo logró serenarse y martillar con su drive, uno de los más poderosos del tour. Se sobrepuso a la frustración generada por los puntos de quiebre desaprovechados y, en los momentos de mayor tensión, ostentó lucidez para superar a un rival de enorme jerarquía, que alcanza su mejor rendimiento sobre superficie dura (llegó a Miami tras ganar el ATP 500 de Dubai y llegar a la final de Indian Wells) y que llevaba diez victorias consecutivas sobre argentinos (la última caída había sido en mayo de 2019, en Madrid, frente a Guido Pella).

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Cerúndolo sumó el decimosexto triunfo de su carrera frente a un top 10. Esta vez, lo hizo anotando un ace, logrando el 68% de los primeros servicios, ganando el 58% de los puntos con el primer saque y el 60% con el segundo. “Estoy muy contento. Uno de los pocos con los que nunca había jugado, lo conocía de la tele. No me esperaba arrancar con un 6-0 arriba, arranqué muy firme yo. En el segundo empezó a cambiar la cosa. Era cuestión de seguir intentando. Muy contento porque es uno de los mejores de la superficie. El dolor fue porque se me ocurrió tirarme de palomita en un punto y me golpeé la rodilla y la cadera; espero que no sea nada”, dijo el mayor de los hermanos Cerúndolo en ESPN.

El saludo final entre el porteño Cerúndolo y el moscovita Daniil Medvedev en el Miami Open RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Además, comentó: “Yo había tenido un comienzo del año muy bueno, pero después estuve un poco enfermo, aunque sabía que el nivel estaba. Era cuestión de reencontrarme con mi nivel. Muy contento de estar otra vez en los octavos de final en este torneo en el que me siento muy bien”. Miami es un certamen distinto para Cerúndolo y no sólo por el apoyo de los espectadores latinos que suele poblar las tribunas en el complejo de la zona norte de la ciudad: buscará avanzar a los cuartos de final por cuarta vez en sus cinco participaciones en el torneo (lo logró en 2022, 2023 y 2025); de momento, ya está en la cuarta ronda.

El último triunfo de Cerúndolo ante un top 10 había sido frente al alemán Alexander Zverev, en el Masters 1000 de Madrid, en mayo pasado; el alemán era 2°. Desde entonces, el argentino estaba 0-6; pero rompió la racha en Miami.

Lo mejor de Cerúndolo vs. Medvedev

Era la primera vez que se enfrentaban Cerúndolo y Medvedev, un jugador que en Miami buscaba llegar a las cien victorias en cancha dura en los Masters 1000. Sin embargo, ahora ese registro deberá esperar para la gira norteamericana, después de Wimbledon (es que los próximos torneos de esa categoría serán en Europa, sobre polvo de ladrillo).

Ante Humbert, su próximo rival, Cerúndolo tiene un historial en su favor, por 1-0 (el único match fue en los Juegos Olímpicos de París 2024, sobre polvo de ladrillo, en los courts de Roland Garros).