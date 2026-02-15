Francisco Cerúndolo vs. Luciano Darderi, en vivo

El Argentina Open 2026 llega a su fin, después de una semana de acción intensa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. El torneo que abre la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo concluye con una final lógica desde los números: los protagonistas son los dos máximos favoritos y los de mejor ranking, Francisco Cerúndolo (19°) y Luciano Darderi (22°). Ambos buscan ganar por primera vez el ATP 250 que se realiza en nuestro país. El porteño juega su tercera final en la Catedral de Palermo, después de las que perdió en 2021 y 2025, y el vencedor sucederá en el palmarés del torneo al brasileño João Fonseca, que este año se despidió en el estreno. TyC Sports transmite desde las 16.

Cerúndolo y Darderi se enfrentan por quinta vez en el circuito ATP, con un balance parcial de 2-2 en sus cruces previos, todos sobre polvo de ladrillo. El italiano -nacido en Villa Gesell y radicado en Europa desde hace más de una década- festejó en Houston 2024 y en la semifinal de Bastad 2025, mientras que el porteño se impuso el año pasado en la primera ronda del Argentina Open y, una semana después, en los octavos de final del ATP 500 de Río de Janeiro.

Cerúndolo llegó sin ceder sets a la final del torneo Roberto Castro @robycomby

A los 27 años, Fran Cerúndolo llega sin ceder sets a su tercera final del ATP porteño. En la semifinal, derrotó por 6-3 y 7-5 a Tomás Martín Etcheverry (54º). Darderi, que este sábado cumplió 24, evitó una final entre argentinos al derrotar a Sebastián Báez por 7-6 (7-2) y 6-1, con una producción impecable.

Primer set

Darderi comenzó al saque en un court central repleto. El italiano, que llegó a la final con apenas un game cedido en sus tres duelos anteriores, se adelantó 1-0 en la cuenta. Cerúndolo tampoco tuvo problemas en su primer juego al servicio y mantuvo en 0. A continuación, el italiano quedó 0-30; el argentino presionó y buscó la oportunidad: con el 30-40, metió una devolución profunda y Darderi dejó la derecha en la red: 1-2 y primer quiebre de la tarde para el porteño.

No por casualidad, la final en la tierra batida porteña: Cerúndolo y Darderi son los jugadores con más triunfos en canchas lentas en el circuito ATP desde el comienzo de la temporada 2024, con 45 victorias para el de Buenos Aires, y 44 para el nacido en Villa Gesell. “Con Fran estamos los dos en un gran nivel. Es muy especial, es mi segunda final en Argentina, y éste es un torneo muy prestigioso a nivel mundial, lo han ganado jugadores muy buenos”, expresó Darderi.

Por otro lado, Cerúndolo busca su cuarto título ATP, con un saldo parcial de tres títulos y tres finales perdidas; Darderi ganó las cuatro definiciones que disputó hasta aquí, en Córdoba 2024, y Marrakech, Bastad y Umag, en 2025.

La de este domingo es la séptima final en el Argentina Open en la que se enfrentan los dos máximos preclasificados. Así finalizaron las seis previas: