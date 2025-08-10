Francisco Comesaña derrotó a Luciano Darderi por abandono y se medirá ante Reilly Opelka, que dio la sorpresa en Cincinnati

Francisco Comesaña dio otro valioso paso en el séptimo Masters 1000 de la temporada, en Cincinnati. El número 71 del ranking mundial le ganó este domingo al argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi por 6-4, 3-1 y retiro, en poco menos de una hora de juego. De este modo, el marplatense avanzó a la tercera rueda de un Masters 1000 por segunda vez en su carrera, la primera sobre superficie dura, ya que la otra había sido sobre el polvo de ladrillo de Madrid.

La victoria de Comesaña asegura a un argentino en la próxima etapa del torneo estadounidense, cuando todavía queda que juegue Camilo Ugo Carabelli frente a Ben Shelton, el local que fue campeón en Toronto el último jueves, cuando derrotó al ruso Karen Khachanov en la final.

Comesaña, a la derecha, saluda a Darderi, su rival, que se retiró por abandono Captura TV

El desarrollo del partido entre Comesaña y el joven de 23 años que nació en Villa Gesell, pero que representa a Italia, fue muy parejo. Ambos tenistas se hicieron fuertes con sus respectivos saques, hasta que el ítalo-argentino solicitó tiempo médico para atenderse por problemas en la espalda/cintura, dolores que acarreaba de otros partidos.

Allí, el marplatense logró quebrar en el momento justo y llevarse el primer set. En el segundo, Comesaña pudo quebrar el saque de su rival y se puso 3-1. En ese momento, Darderi decidió retirarse del partido antes de poner en riesgo aún más su físico. Además, teniendo en cuenta la cercanía del US Open, que inicia el próximo 24 de agosto y le dará tiempo para ponerse en mejores condiciones físicas.

En el momento en el que el nacionalizado italiano tomó la decisión de no jugar más, Comesaña tuvo un gran gesto deportivo. No celebró la victoria, se acercó a saludar a su rival, lo acompañó abrazados hasta el banco y también le dijo algunas palabras de apoyo.

Con este rendimiento, Comesaña asciende virtualmente ocho casilleros en el ranking mundial, situándose en el puesto 63 del mundo. En la próxima instancia, se medirá ante el local Reilly Opelka (73°), que dio una de las sorpresas del campeonato y derrotó al australiano Alex De Miñaur (8°) por 7-6 (8-6) y 6-4. El gigante norteamericano anotó 14 aces.

Comesaña sigue sumando kilometraje en su temporada. Sigue consolidando su figura en el circuito. En febrero, el argentino entrenado por Sebastián Gutiérrez llegó a su primera semifinal ATP Tour, en Río de Janeiro, y estrenó su colección de triunfos en ATP Masters 1000, en Madrid y Roma antes de comenzar la gira norteamericana en cemento. Hasta aquí, la posición más alta de su carrera la logró en abril pasado, cuando fue 61°.