Gastón Gaudio, en la imagen junto con Diego Schwartzman, seguirá siendo el capitán del equipo argentino de la Copa Davis en 2021. Fuente: Archivo - Crédito: Sergio Llamera

Sebastián Torok Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de noviembre de 2020 • 11:59

Gastón Gaudio seguirá siendo el capitán del equipo argentino de Copa Davis. Por diversos motivos, deportivos y periféricos al court, se especuló que la serie de marzo pasado ante Colombia por la clasificación para las Finales de la competencia (derrota por 3-1, en Bogotá) pudo haber sido el último desafío del ex número 5 del ranking como conductor, pero Mariano Zabaleta, vicepresidente primero de la Asociación Argentina de Tenis, le confirmó a LA NACION que el Gato estará al frente del equipo en marzo próximo, cuando la Argentina sea local ante Belarús por la reclasificación para el Grupo Mundial 1.

La serie entre argentinos y bielorrusos debió disputarse en septiembre pasado, pero las Finales de Madrid y todas las clasificaciones se cancelaron por la pandemia. Ese es un tema no menor desde lo deportivo y lo económico para la AAT, porque el equipo nacional no tendrá la oportunidad de participar de las Finales, que en el nuevo formato es donde actúan los dieciocho mejores países del mundo, al menos, hasta 2022, ya que antes deberá revalidar su lugar en el llamado Grupo Mundial I. Si la Argentina vence a Belarús competirá, recién en 2022, en los "Qualifiers" con quienes terminen entre las posiciones 5 a 18 en las Finales 2021 y los otros ganadores del Grupo Mundial I de 2021. Pero en caso de caer frente a los europeos, en 2022 el equipo nacional competirá para tratar de no descender al Grupo Mundial II.

"La ITF nos dio la opción de elegir entre marzo o septiembre próximo para jugar con Belarús y elegimos marzo. Tenemos tiempo hasta el 15 de diciembre para decidir la sede", apuntó Zabaleta. La AAT tiene más de una opción para definir el escenario, algunas de ellas en el interior del país, aunque mucho dependerá de cómo continúe la situación sanitaria de cada provincia por el Covid-19. El calendario oficial, aún en estudio por la pandemia, indica que la serie será el 5 y 6 de marzo.

Gastón Gaudio y Juan Londero felicitando a Daniel Galán y Alejandro Falla, figura y capitán de Colombia, respectivamente, en la victoria cafetera 3-1 de marzo pasado, en Bogotá. Crédito: Prensa AAT

En septiembre de 2018, Gaudio, Guillermo Coria y Guillermo Cañas asumieron la capitanía para el enfrentamiento con Colombia (triunfo 4-0, en San Juan), en la primera serie con la nueva dirigencia de la AAT, encabezada por Agustín Calleri. Después de ese desafío, fuertes versiones indicaron que había un acuerdo de palabra para que Gaudio, acompañado por Gustavo Marcaccio como asistente, actuara como único conductor por dos años y que, a partir de 2021, lo reemplazara Coria, que tiene un lugar en el consejo directivo como Secretario del Interior. De hecho, en los últimos meses, el Mago hizo declaraciones periodísticas manifestando su fuerte deseo de ser capitán en el futuro cercano. Pero Calleri, Zabaleta y Martín Jaite (de la Comisión Fiscalizadora de la AAT y con peso en las distintas medidas), entre otros dirigentes, decidieron que Gaudio siguiera al frente del equipo.

Los mejores tenistas de Belarús son Egor Gerasimov (77°) e Ilya Ivashka (115°). Además, tiene un especialista en dobles: Andrei Vasilevski (83°).

Durante los meses de cuarentena, Gaudio ocupó un lugar en las noticias periodísticas y no precisamente por hechos tenísticos. Se lo acusó de romper el aislamiento más de una vez y hasta estuvo vinculado en un hecho dramático, en el que murió una persona tras quedar atrapada en una avalancha de nieve en un centro de esquí en Río Negro. Uno de los accionistas del complejo turístico es el ex campeón de Roland Garros, que en el momento del accidente se encontraba en el lugar. Para la AAT estos hechos no fueron un motivo para romper el vínculo con Gaudio, quien tiene una larga relación de amistad con varios de los actuales dirigentes, especialmente con Zabaleta. Esa conexión entre ambos nació cuando el tandilense, con 10 años, viajó por primera vez a Buenos Aires para jugar Interclubes y se quedó a dormir en la casa de la familia Gaudio en Temperley.

En las Finales de la Copa Davis 2021, programadas del 22 al 28 de noviembre en la Caja Mágica madrileña, actuarán los doce ganadores de los "Qualifiers" 2020 (Alemania, Australia, Austria, Colombia, Croacia, Ecuador, Kazakhstán, EE.UU., Hungría, Italia, República Checa y Suecia), los semifinalistas de 2019 (España, Canadá, Gran Bretaña y Rusia) y dos invitados (Francia y Serbia). La Argentina jugó directamente las Finales de 2019 tras recibir una invitación, por ese motivo ya no había chances de que volviera a ser "beneficiada" con esa acción. Así, sin otras alternativas, el foco nacional estará puesto en superar 2021 lo más rápido posible y poder regresar a la máxima categoría en 2022.

Conforme a los criterios de Más información