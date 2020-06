Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de junio de 2020 • 09:40

No habrá más Copa Davis en lo que resta del 2020 . Kosmos Tennis y la Federación Internacional de Tenis anunciaron hoy que las Finales de Madrid se posponen hasta 2021 a causa de la pandemia de coronavirus. Además, los playoffs que iban a disputarse en septiembre y que incluían al equipo capitaneado por Gastón Gaudio tampoco se celebrarán. Por eso, la serie entre Argentina y Bielorrusia se jugará recién en marzo o en septiembre de 2021.

El torneo, que por segundo año consecutivo tenía la Caja Mágica de Madrid como sede del 23 al 29 de noviembre, inmediatamente después del Masters de Londres, se pospone hasta el año que viene. Se disputará del 22 al 28 del mismo mes y también tendrá a la capital de España como anfitriona.

La organización decidió que los 18 equipos clasificados para la fase final de este año entren automáticamente en competencia en 2021 respetando el sorteo de los cuadros que se realizó el 12 de marzo.

"La decisión de posponer el evento ha sido tomada después de revisar, durante tres meses, todos los retos logísticos y regulatorios surgidos como resultado de la pandemia provocada por la Covid-19. Han sido considerados todos los escenarios para acoger el evento, dando primordial preferencia a la salud y la seguridad de todos los implicados", anunció la Federación Internacional de Tenis.

Gerard Piqué, Presidente de Kosmos Tennis dijo: "Es una desilusión para todos nosotros no poder celebrar las Finales. No sabemos cómo se desarrollará la situación en cada una de las naciones clasificadas o si las restricciones en España serán lo suficientemente flexibles, es imposible predecir la situación en noviembre y garantizar la seguridad de todos los que viajen a Madrid. Posponer las finales no tiene implicaciones a largo plazo en nuestras ambiciones colectivas por la Copa Davis. La ITF y Kosmos Tennis esperan con ganas poder desarrollar una competición sobresaliente en 2021, cuando sea seguro y factible".

La argentina iba a medirse a Bielorrusia en septiembre próximo, en la serie de reclasificación para el Grupo Mundial 1. El equipo liderado por Gaudio se quedó afuera de las finales de Madrid tras haber perdido contra Colombia, en Bogotá, por 3-1.

La Fed Cup también se canceló

La ITF también anunció hoy que las Finales de la Fed Cup, inicialmente programadas para abril de 2020, se pospusieron debido a la pandemia y se jugarán la semana del 13 al 18 de abril de 2021. Este evento se disputará en las canchas indoor de polvo de ladrillo del Laszlo Papp Arena de Budapest, Hungría.

Dentro de este contexto, los playoffs que iban a jugarse en abril de este año se postergaron para el 5 y 6 de febrero de 2021. El resultado del sorteo permanece igual, por eso la Argentina recibirá a Kazajistán en esa fecha.