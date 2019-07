Fuente: AP

Cori Gauff sigue haciendo historia: después de convertirse en la jugadora más joven de la historia en llegar al cuadro principal de Wimbledon desde la clasificación, venció a Venus Williams en su debut en un Grand Slam. La prodigio estadounidense descolgó el poster y venció a una de sus ídolas, cinco veces campeona en el certamen británico, por 6-4 y 6-4 en una hora y 19 minutos en la primera ronda. En la segunda enfrentará a la eslovaca Magdalena Rybarikova (139º), quien venció a la bielorusa Aryna Sabalenka (10ª preclasificada) y en 2017 alcanzó las semifinales del torneo.

"Ni siquiera sé explicar cómo me siento. Le he dicho que no estaría aquí si no fuera por ella", expresó aún incrédula después de su triunfo. Pese a su juventud, Gauff demostró una personalidad inquebrantable cuando en el segundo set fue Venus quien se colocó en una posición favorable durante el cierre del parcial.

La estadounidense, quien nació en Delray Beach, es una prodigio: en 2016 ganó el Junior Orange Bowl con 12 años, a los 13 se convirtió en la finalista más joven del US Open Junior y en 2018 fue la segunda campeona más precoz de la historia del Roland Garros junior. Con 10 años firmó su primer contrato publicitario con Nike y grabó un anuncio junto a Serena Williams, su ídola. Este mismo año, ya inmortalizó su nombre como la jugadora más joven en la historia en ganar un partido de qualy para un Grand Slam.

En la noche previa a consumar su clasificación a Wimbledon, Gauff rindió un examen de Ciencias Naturales de forma remota y se sacó una B, una buena nota en el sistema de calificaciones estadounidense.

"El primer recuerdo tenístico que tengo es ver a Serena por televisión ganar en Wimbledon, aunque no me pregunte qué año fue, porque ha ganado tantas veces... Jugar contra las mejores del mundo será una sensación distinta. Obviamente, no me importa contra quién me tocará jugar, aunque me encantaría compartir cancha con Serena. Ella es la razón por la que juego el tenis, el motivo por el que mi padre me compró mi primera raqueta", había adelantado Gauff, quien tiene un sorprendente parecido físico con las Williams, antes de su debut en el torneo británico.

"Es, sin dudas, una de las historias del torneo", había anticipado el propio Roger Federer. Team 8, la empresa de representación propiedad de la leyenda suiza, lleva adelante la carrera de la sorprendente gema del tenis femenino en Wimbledon. Firmada por New Balance, marca norteamericana que le ganó la pulseada a Nike, también tiene contratos con Head y Barilla, la marca de pasta que tiene a Federer como embajador global. Con apenas 15 años, Gauff ya tiene ingresos por casi un millón de dólares anuales.

Con sus padres en la tribuna, el triunfo frente a Venus Williams no es más que la consolidación de una jugadora que ya se proyecta como una de las nuevas estrellas del tour femenino. Wimbledon puede dar fe.