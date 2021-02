Malas noticia para Guido Pella: no podrá jugar el Córdoba Open Fuente: Archivo

Después de un comienzo de temporada lejos de lo que esperaba, Guido Pella tenía toda la ilusión de enderezar el rumbo en la gira sudamericana de canchas lentas. Pero eso no podrá ser, porque la mala suerte parece haberse ensañado con el zurdo de Bahía Blanca, que este domingo quedó excluido del Córdoba Open, al dar positivo de Covid-19 en el examen que se le realizó a su llegada al certamen.

"Guido Pella no participará del cuadro principal del Córdoba Open 2021, luego de dar positivo por Covid-19 en el testeo previo a ingresar a la burbuja del torneo. Su lugar será ocupado por un perdedor afortunado (LL), que será sorteado este lunes", anunció la organización del torneo, que perdió a su tercer favorito de la manera más inesperada.

Pella también podría quedar excluido del Argentina Open Fuente: Archivo

Además de quedar aislado, el número 44 del ranking también se perdería el Argentina Open que se jugará la semana próxima en el Buenos Aires, ya que podría llegar con lo justo en la parte física si se recupera y los próximos testeos le dan resultado negativo, pero parece difícil que pueda entrenarse y arribar con ritmo de competencia al ATP porteño.

El Córdoba Open comenzará este lunes en las canchas del Polo Deportivo Kempes, a metros del estadio mundialista, sin la presencia de público, y con Diego Schwartzman, noveno en el ranking, como máximo favorito.

Marcado por el Covid: Pella ha tenido poca fortuna con los testeos durante las giras Fuente: Archivo

Pella no ha tenido suerte durante la pandemia. A fines del año pasado, cuando la actividad se retomó tras varios meses de inactividad, el zurdo debió permanecer aislado en la previa del US Open, en Nueva York, porque su preparador físico, Juan Manuel Galván, dio positivo de Covid-19, aunque los análisis que se realizaron después corroboraron que era un "falso positivo". Pella no pudo entrenarse de la manera ideal y se despidió con una derrota en primera rueda.

Algo similar le sucedió hace pocas semanas, antes del Abierto de Australia. El zurdo compartió un vuelo a Melbourne con decenas de tenistas que debieron quedar aislados durante 14 días porque hubo un caso positivo entre los pasajeros de ese viaje. Llegó con apenas un par de prácticas a disputar la ATP Cup, y también perdió en su estreno en el Grand Slam oceánico.

