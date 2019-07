Pella y su volea de revés a pleno Fuente: AFP

LONDRES.- "Mi viejo la habrá pasado mal.". Guido Pella sabe que Carlos, su papá, no suele ver sus partidos porque se pone extremadamente nervioso. Entrenador de tenis en Bahía Blanca y empleado en el Poder Judicial de la ciudad desde hace tres décadas, el padre de uno de los octavofinalistas de Wimbledon 2019 vivió el partido en plena jornada laboral. Algunos, aunque parezca mentira, no saben que es papá del número 26 del mundo y no le decían nada durante el match. Pero los que sí conocen el vínculo le iban haciendo comentarios. Ello lo tensionó todavía más. "Estoy contracturado de la cabeza a la cola", le dijo Carlos a LA NACION, no bien terminado el triunfo frente a Kevin Anderson. "La gente piensa que yo en Bahía soy Rockefeller y mucha gente no tiene idea quién soy, si juego al tenis, si estudio. Sé lo que sufre mi papá. Creo que vio apenas un par en mi carrera. Se pone muy nervioso y lo peor es que no dice nada. Quizás lo ves que está entero y por dentro se está muriendo. Mi vieja es más efusiva, es capaz de colgarse en el techo y aplaudir", sonrió el zurdo.

"Mi carrera, desde que soy junior, no fue normal en ningún sentido. Así que no sabría explicar cómo hice para llegar por primera vez a los octavos de final de un Grand Slam en Wimbledon, sobre una superficie en la que ningún argentino juega", comentó Pella. Antes de actuar en el All England, participó de dos certámenes de césped, Halle y Eastbourne, y en ambos cayó en el debut. Frente a Anderson el rendimiento fue sobresaliente. "Chucho (Acasuso, su coach) ve muchos videos, por más que no parezca -expresó Pella-. Mi idea fue tratar de devolverle la mayor cantidad de saques posibles y que sintiera que yo iba a poner la raqueta en todos los saques y que a la larga le generara la obligación de sacar cada vez más fuerte. Noté que tenía mucho mejor revés que derecha, un revés muy fuerte y plano, entonces en muchas ocasiones traté de jugar mi drive paralelo para que me respondiera cruzado a mi revés. Esa y otras pequeñas cosas fueron haciendo la diferencia. Estuve cien por ciento concentrado y podría haber venido la Reina de Inglaterra y yo iba a seguir enfocado".

Anderson, cuarto favorito, ponderó el nivel de Pella. "No habíamos jugado antes. Solo entrenado en Miami hace unos meses. Siempre es un poco complicado interpretar a alguien por primera vez. Me hizo la vida realmente difícil. Se mueve muy, muy bien. Me costó mantenerlo en defensa". El lunes (el domingo, como es tradición en Wimbledon, no habrá actividad), Pella chocará frente a un rival similar a Anderson: el canadiense Milos Raonic (17°), otro artillero que se consolida desde el servicio. "Raonic es el que tiene más responsabilidad. Lo bueno que me haya tocado Anderson es que tengo una pauta de lo que me vendrá ahora. Ojalá que pueda estar igual de lúcido".

No fue el debut de Pella en el Centre Court de Wimbledon. En 2016 se midió con Roger Federer, en la 1ª rueda, y perdió en tres sets. "Aquella vez no la pasé bien, fue incomodísimo. Este estadio es donde se creó el tenis, es el torneo con más., no sé si más jerarquía, pero es el torneo que todos sueñan con ganar. A mí me encanta el US Open, pero si me das a elegir, dame Wimbledon toda la vida. El estadio no sé cuánta capacidad tiene (N.delaR.: 15.000), pero es muy ruidoso, es cerrado y con eco. Cuando estás por sacar se oye muchísimo los que tosen, los que hablan. Es un estadio en el que, si uno no está concentrado, te desenfoca. Sentís que la gente está mucho más encima que en el Philippe Chatrier de Roland Garros, por ejemplo", describió Pella.

El grito de Pella retumba en la Catedral Fuente: AFP

¿El bahiense tenía planes para la segunda semana o confiaba en que seguiría en el All England? "Tenía fe porque salí preclasificado y, si más o menos me salía un buen cuadro y podía agarrar confianza, tenía chances. También es verdad que en los dos torneos anteriores había perdido en primera ronda, pero fui ganando partidos, me fui sintiendo más cómodo y acá estoy".