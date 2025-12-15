Interclubes de Primera: Buenos Aires Lawn Tennis Club volvió al título en una enorme definición

Fueron más de ocho horas de acción en el Círculo de la Fuerza Aérea de Vicente López, la sede elegida este año para las Finales. El torneo Interclubes de la Asociación Argentina de Tenis quedó en manos de su máximo campeón, el que volvió a etapas decisivas tras tres años de ausencia. Es tiempo de celebración para el Buenos Aires Lawn Tennis Club, que volvió a gritar campeón.

Juan Pablo Ficovich anotó el primer punto de la tarde para el Buenos Aires al superar al brasileño Thiago Seyboth Wild por 3-6, 6-1 y 10-6 en el match tie-break, en un duelo cambiante, jugado bajo un calor intenso sobre el cemento y con excelente concurrencia. El punto débil estuvo en la superficie: lamentablemente, se produjeron varias interrupciones para arreglar algunos sectores de la cancha.

La volea de Molteni OMAR_ERRE

A continuación, Francisco Comesaña salvó dos puntos de partido antes de doblegar a Román Burruchaga por 6-7 (3-6), 6-2 y 12-10, y anotar el 1-1 para GEBA en un partidazo muy entretenido, con puntos lucidos de parte de ambos jugadores, y acaso sólo la mayor experiencia le haya alcanzado al Tiburón para quedarse con la victoria y la igualdad parcial.

Así, el campeonato debía definirse en el dobles. Y allí, nuevamente la acción se definió por poco y otra vez en el match tie-break. Federico Gómez y Andrés Molteni le dieron la victoria al Buenos Aires con un ajustado éxito por 7-6 (7-5), 6-7 (5-7) y 10-7. Así, el tradicional club de Olleros celebró su 44° título de Interclubes -es el más ganador-, el primero desde 2022. La ceremonia de premiación contó con la presencia de Javier Frana, el capitán del equipo argentino de Copa Davis.

Comesaña, en acción ante Burruchaga, en una jornada de mucho calor y buena concurrencia OMAR_ERRE

Federico Gómez, risueño, contó lo que significó acompañar en el dobles a Molteni, integrante del equipo de Copa Davis: “Fue como una relación de matrimonio con Andrés: yo obedecía a todo lo que me decía. Se armó un grupo muy lindo y los chicos me hicieron sentir uno más. Ojalá sea el comienzo de una linda historia de acá en adelante”.

De su lado, Molto comentó: “Jugar en equipo es algo muy lindo, apoyarse en el otro es clave. Disfrutamos muchísimo estas dos semanas y quiero felicitar el compromiso de todos los chicos, porque tuvieron una predisposición enorme para jugar por el club”.

Final del interclubes de tenis entre el buenos Aires y GEBA

Fico, como se lo conoce a Juanpi Ficovich, comentó: “Esto es algo muy lindo y distinto de lo que hacemos habitualmente en el circuito. Se armó un grupo muy bueno, con mucha unión. Este torneo está buenísimo, tiene muchísimo potencial, y que hayan jugado tenistas de Copa Davis es increíble. Fue una semana totalmente atípica para nosotros”.

El recorrido hacia el título de parte del campeón fue el siguiente: en la Ronda Base, comenzó con un sólido 3-0 frente a Ferrocarril General San Martin, y luego encadenó dos triunfos ajustados, frente a Atlético Monte Grande y Club Belgrano, ambos por 2-1.

La celebración del Buenos Aires campeón OMAR_ERRE

Ya en las Finales, el conjunto de Palermo venció en los cuartos de final a Temperley por 2-1, y repitió ese marcador frente a Harrods Gath & Chaves en las semifinales antes de festejar en la noche del domingo frente a GEBA. Para esta oportunidad, la AAT dispuso un prize money de 40 millones de pesos, por el que el campeón recibirá $10 millones, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires $5 millones, y los semifinalistas Racing Club y Harrods, Gath y Chaves, $2,5 millones cada uno.