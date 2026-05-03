Tenis hoy en vivo: a qué hora se juega la final del Masters 1000 de Madrid y cómo ver

Jannik Sinner y Alexander Zverev se enfrentan este domingo en la Caja Mágica de Madrid para dirimir el título del cuarto Masters 1000 de la temporada, con una previa plena de éxitos para el italiano y N° 1 del mundo, que los ganó a todos. El encuentro correspondiente a la final inicia a las 12 de la Argentina y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN o por streaming en Disney+ Premium. El canal deportivo también se puede sintonizar online a través de Flow, Telecentro Play y DGO.

Con la victoria de este viernes Sinner acumula 27 consecutivas en Masters 1000, una racha que lo ubica en el tercer lugar histórico, solo por detrás de Novak Djokovic (31) y Roger Federer (29), y por delante de Rafael Nadal (23), los integrantes del Big 3.

Jannik Sinner ganó todos los Masters 1000 de este año y quiere sumar uno más en la Caja Mágica de Madrid Rebecca Blackwell - AP

Además, con 24 años, se convirtió en el tenista más joven en alcanzar al menos una final en los nueve torneos de esta categoría del calendario, una marca que solo habían logrado Federer, Nadal y Djokovic, justamente. A eso se suma que es el primer jugador nacido en la década del 2000 en llegar a las 350 victorias en el circuito.

“Estoy muy contento. Nunca es fácil jugar unas semifinales. Arthur Fils (su rival de turno) es uno de los mejores jugadores del mundo ahora mismo. Agradezco mucho el apoyo, como siempre. Es muy especial jugar aquí. Es mi primera vez en la final y significa mucho”, expresó Sinner tras el encuentro. Luego, agregó: “Traté de ser muy agresivo, me sentí muy cómodo en el retorno y en el segundo set empezó a servir mejor, así que fue más difícil, pero estoy muy feliz sobre la performance general de hoy”.

El italiano, el primero en conseguir su boleto a la definición, se impuso al jugador 25° del mundo por 6-2 y 6-4. Persigue su primer título en la capital española que, a su vez, sería el noveno Masters 1000 de su carrera y el cuarto este año, ya que ganó los tres que se disputaron hasta el momento: Indian Wells, Miami y Montecarlo.

Posteriormente, el alemán Zverev (3°), dejó fuera de competencia a la revelación de esta edición, el belga Alexander Blockx (69°), por 6-2 y 7-5. Busca su octavo trofeo de esta categoría y, a su vez, el tercero en Madrid, donde fue campeón en 2018 (le ganó al austríaco Dominic Thiem por doble 6-4 en la final) y 2021 (derrotó al italiano Matteo Berrettini por 6-7 (8), 6-4 y 6-3 en la definición).

Alexander Zverev suele ser el tercero en discordia después de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, que no estuvo en Madrid por lesión THOMAS COEX - AFP

El camino de Sinner hacia la final

Segunda ronda : 7-6 (6), 6-1 y 6-4 al francés Benjamin Bonzi (104°).

: 7-6 (6), 6-1 y 6-4 al francés Benjamin Bonzi (104°). Tercera ronda : 6-2 y 6-3 al danés Elmer Moller (169°).

: 6-2 y 6-3 al danés Elmer Moller (169°). Octavos de final : 6-2 y 7-5 al británico Cameron Norrie (23°).

: 6-2 y 7-5 al británico Cameron Norrie (23°). Cuartos de final : 6-2 y 7-6 (0) al español Rafael Jódar (42°).

: 6-2 y 7-6 (0) al español Rafael Jódar (42°). Semifinal: 6-2 y 6-4 al francés Arthur Fils (25°).

El camino de Zverev hacia la final

Segunda ronda : 6-1, 3-6 y 6-3 al argentino Mariano Navone (45°).

: 6-1, 3-6 y 6-3 al argentino Mariano Navone (45°). Tercera ronda : 6-3 y 7-6 (2) al francés Terence Atmane (47°).

: 6-3 y 7-6 (2) al francés Terence Atmane (47°). Octavos de final : 6-4, 6-7 (4) y 6-3 al checo Jakub Mensik (27°).

: 6-4, 6-7 (4) y 6-3 al checo Jakub Mensik (27°). Cuartos de final : 6-1 y 6-4 al italiano Flavio Cobolli (13°).

: 6-1 y 6-4 al italiano Flavio Cobolli (13°). Semifinal: 6-2 y 7-5 al belga Alexander Blockx (69°).

Alexander Zverev y Jannik Sinner son viejos conocidos en grandes definiciones del tenis CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El historial entre Sinner y Zverev tiene al italiano como dominador, con nueve victorias contra cuatro del alemán. El actual N° 1 del mundo ganó los últimos ocho enfrentamientos entre ambos, el más reciente en las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo por 6-1 y 6-4. El último triunfo de ‘Sascha’ fue en los octavos de final de US Open 2023, por 6-4, 3-6, 6-2, 4-6 y 6-3.

Tabla de campeones del Masters 1000 de Madrid