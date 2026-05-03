Agenda de TV y streaming del domingo: Colapinto en Miami, River, Racing - Huracán, Pumitas y Sinner - Zverev
Fórmula 1, definiciones en el torneo Apertura, fútbol exterior, rugby, tenis, golf y básquetbol en la jornada deportiva en las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 3 de mayo de 2026.
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 14 La carrera principal del Gran Premio de Miami. Fox Sports y Disney+
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 13.30 Aldosivi vs. Independiente Rivadavia. TNT Sports
- 16 Rosario Central vs. Tigre. TNT Sports
- 16 Racing vs. Huracán. ESPN Premium
- 16 Gimnasia La Plata vs. Argentinos Juniors. ESPN Premium
- 16 Belgrano vs. Sarmiento. TNT Sports
- 18.30 River Plate vs. Atlético Tucumán. ESPN Premium
Liga de España
- 9 Celta vs. Elche. ESPN 2 y Disney+
- 11 Getafe vs. Rayo Vallecano. ESPN 2 y Disney+
- 16 Espanyol vs. Real Madrid. DSports
Serie A
- 7.30 Bologna vs. Cagliari. ESPN y Disney+
- 10 Sassuolo vs. Milan. ESPN 3 y Disney+
- 13 Juventus vs. Hellas Verona. Disney+
- 15.45 Inter vs. Parma. ESPN 2 y Disney+
Premier League
- 10 Bournemouth vs. Crystal Palace. Disney+
- 11.30 Manchester United vs. Liverpool. ESPN y Disney+
- 15 Aston Villa vs. Tottenham. Disney+
Ligue 1
- 12.15 Paris FC vs. Brest. Disney+
- 12.15 Racing (Estrasburgo) vs. Toulouse. Disney+
- 12.15 Auxerre vs. Angers. Disney+
Brasileirão
- 16 São Paulo vs. Bahía. Canal 116 (Flow)
RUGBY
Championship M20
- 9 Argentina vs. Nueva Zelanda. ESPN 4 y Disney+
GOLF
- 13 Cadillac Championship. La última vuelta. ESPN 4 y Disney+
TENIS
Masters 1000 de Madrid
- 12 Jannik Sinner (Italia) vs. Alexander Zverev (Alemania), la final. ESPN 3 y Disney+
BÁSQUETBOL
Liga ACB
- 7 Manresa vs. Valencia. Fox Sports 2
- 14 Gran Canaria vs. Barcelona. Fox Sports 2
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