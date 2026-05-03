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Agenda de TV y streaming del domingo: Colapinto en Miami, River, Racing - Huracán, Pumitas y Sinner - Zverev

Fórmula 1, definiciones en el torneo Apertura, fútbol exterior, rugby, tenis, golf y básquetbol en la jornada deportiva en las pantallas

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Franco Colapinto partirá 8º en la carrera principal de Miami de Fórmula 1, que fue adelantada para las 14 a raíz de pronósticos de tormenta eléctrica.
Franco Colapinto partirá 8º en la carrera principal de Miami de Fórmula 1, que fue adelantada para las 14 a raíz de pronósticos de tormenta eléctrica.CHRIS GRAYTHEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 3 de mayo de 2026.

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 14 La carrera principal del Gran Premio de Miami. Fox Sports y Disney+

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 13.30 Aldosivi vs. Independiente Rivadavia. TNT Sports
  • 16 Rosario Central vs. Tigre. TNT Sports
  • 16 Racing vs. Huracán. ESPN Premium
  • 16 Gimnasia La Plata vs. Argentinos Juniors. ESPN Premium
  • 16 Belgrano vs. Sarmiento. TNT Sports
  • 18.30 River Plate vs. Atlético Tucumán. ESPN Premium
Racing y Huracán sostendrán en Avellaneda un encuentro decisivo para ellos y para otros en cuanto a la clasificación para los octavos de final del torneo Apertura.
Racing y Huracán sostendrán en Avellaneda un encuentro decisivo para ellos y para otros en cuanto a la clasificación para los octavos de final del torneo Apertura.Fotobaires

Liga de España

  • 9 Celta vs. Elche. ESPN 2 y Disney+
  • 11 Getafe vs. Rayo Vallecano. ESPN 2 y Disney+
  • 16 Espanyol vs. Real Madrid. DSports

Serie A

  • 7.30 Bologna vs. Cagliari. ESPN y Disney+
  • 10 Sassuolo vs. Milan. ESPN 3 y Disney+
  • 13 Juventus vs. Hellas Verona. Disney+
  • 15.45 Inter vs. Parma. ESPN 2 y Disney+

Premier League

  • 10 Bournemouth vs. Crystal Palace. Disney+
  • 11.30 Manchester United vs. Liverpool. ESPN y Disney+
  • 15 Aston Villa vs. Tottenham. Disney+
Alexis Mac Allister protagonizará un gran enfrentamiento de la Premier League: Manchester United vs. Liverpool.
Alexis Mac Allister protagonizará un gran enfrentamiento de la Premier League: Manchester United vs. Liverpool.PAUL ELLIS - AFP

Ligue 1

  • 12.15 Paris FC vs. Brest. Disney+
  • 12.15 Racing (Estrasburgo) vs. Toulouse. Disney+
  • 12.15 Auxerre vs. Angers. Disney+

Brasileirão

  • 16 São Paulo vs. Bahía. Canal 116 (Flow)

RUGBY

Championship M20

  • 9 Argentina vs. Nueva Zelanda. ESPN 4 y Disney+
Luego de una amplia derrota a manos de Sudáfrica en el estreno, los Pumitas se cruzarán con Nueva Zelanda en el Rugby Championship sub 20.
Luego de una amplia derrota a manos de Sudáfrica en el estreno, los Pumitas se cruzarán con Nueva Zelanda en el Rugby Championship sub 20.Photo by Michael Sheehan/Gaspafo - Photo by Michael Sheehan/Gaspafo

GOLF

  • 13 Cadillac Championship. La última vuelta. ESPN 4 y Disney+

TENIS

Masters 1000 de Madrid

  • 12 Jannik Sinner (Italia) vs. Alexander Zverev (Alemania), la final. ESPN 3 y Disney+
Una final atrapante en el ATP Tour: Alexander Zverev e Jannik Sinner definirán el Masters 1000 de Madrid.
Una final atrapante en el ATP Tour: Alexander Zverev e Jannik Sinner definirán el Masters 1000 de Madrid.CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

BÁSQUETBOL

Liga ACB

  • 7 Manresa vs. Valencia. Fox Sports 2
  • 14 Gran Canaria vs. Barcelona. Fox Sports 2
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