Masters 1000 de Madrid 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

El Madrid Open 2026 continúa este miércoles en la Caja Mágica con la presencia del N° 1 del mundo, Jannik Sinner, quien busca su lugar en semifinales
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Este miércoles continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Madrid, el cuarto certamen de esta categoría en lo que va de la temporada masculina y el quinto en la femenina. Se disputan cuatro partidos, dos por rama y todos correspondientes a los cuartos de final. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.
En el torneo de hombres comienza la instancia de los ocho mejores con dos compromisos. En el primer turno, a partir de las 11, el italiano Jannik Sinner (N° 1 del ranking ATP) se enfrenta al español Rafael Jódar (42°). Luego, desde las 16.30, el francés Arthur Fils (25°), se cruza con el checo Jiri Lehecka (14°). Los ganadores jugarán entre sí en las semifinales.
En el campeonato de mujeres también se disputan dos partidos, aunque con ellos quedarán definidas las cuatro semifinalistas, instancia en la que ya esperan Mirra Andreeva (8° del ranking WTA) y Hailey Baptiste (32°). En el primero, a partir de las 8, la checa Karolina Pliskova (197°) se enfrenta a la austríaca Anastasia Potapova (56°), en un mano a mano que se dará por segunda vez y que tiene a la checa como dominadora. Después, a las 15, la ucraniana Marta Kostiuk (23°) juega contra la checa Linda Noskova (13°), en un duelo inédito hasta el momento.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.
Cómo ver online el Masters 1000 de Madrid 2026
El Masters 1000 de Madrid 2026 se extiende hasta el domingo 3 de mayo en la Caja Mágica. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
Tabla de campeones del Masters 1000 de Madrid
Rama masculina
- Rafael Nadal (España) - Cinco títulos
- Roger Federer (Suiza) y Novak Djokovic (Serbia) - Tres
- Alexander Zverev (Rusia), Andy Murray (Gran Bretaña) y Carlos Alcaraz (España) - Dos
- Andre Agassi (Estados Unidos), Juan Carlos Ferrero (España), Marat Safin (Rusia), David Nalbandian (Argentina), Andrey Rublev (Rusia) y Casper Ruud (Noruega) - Uno
Rama femenina
- Petra Kvitová (República Checa) y Aryna Sabalenka (Bielorrusia) - Tres
- Simona Halep (Rumania) y Serena Williams (Estados Unidos) - Dos
- Dinara Safina (Rusia), Aravane Rezai (Francia), Maria Sharapova (Rusia), Kiki Bertens (Países Bajos), Ons Jabeur (Túnez) e Iga Swiatek (Polonia) - Uno
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