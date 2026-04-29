Masters 1000 de Madrid 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este miércoles continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Madrid, el cuarto certamen de esta categoría en lo que va de la temporada masculina y el quinto en la femenina. Se disputan cuatro partidos, dos por rama y todos correspondientes a los cuartos de final. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

En el torneo de hombres comienza la instancia de los ocho mejores con dos compromisos. En el primer turno, a partir de las 11, el italiano Jannik Sinner (N° 1 del ranking ATP) se enfrenta al español Rafael Jódar (42°). Luego, desde las 16.30, el francés Arthur Fils (25°), se cruza con el checo Jiri Lehecka (14°). Los ganadores jugarán entre sí en las semifinales.

Arthur Fils, verdugo de Tomás Etcheverry en octavos de final, se enfrentará a Jiri Lehecka MANAURE QUINTERO - AFP

En el campeonato de mujeres también se disputan dos partidos, aunque con ellos quedarán definidas las cuatro semifinalistas, instancia en la que ya esperan Mirra Andreeva (8° del ranking WTA) y Hailey Baptiste (32°). En el primero, a partir de las 8, la checa Karolina Pliskova (197°) se enfrenta a la austríaca Anastasia Potapova (56°), en un mano a mano que se dará por segunda vez y que tiene a la checa como dominadora. Después, a las 15, la ucraniana Marta Kostiuk (23°) juega contra la checa Linda Noskova (13°), en un duelo inédito hasta el momento.

Linda Noskova ya dejó en el camino a Coco Gauff y se ilusiona con pelear por el título en Madrid Manu Fernandez - AP

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Cómo ver online el Masters 1000 de Madrid 2026

El Masters 1000 de Madrid 2026 se extiende hasta el domingo 3 de mayo en la Caja Mágica. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Tabla de campeones del Masters 1000 de Madrid

Rama masculina

Rafael Nadal (España) - Cinco títulos

Roger Federer (Suiza) y Novak Djokovic (Serbia) - Tres

Alexander Zverev (Rusia), Andy Murray (Gran Bretaña) y Carlos Alcaraz (España) - Dos

Andre Agassi (Estados Unidos), Juan Carlos Ferrero (España), Marat Safin (Rusia), David Nalbandian (Argentina), Andrey Rublev (Rusia) y Casper Ruud (Noruega) - Uno

Rama femenina