Así quedó el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Madrid 2026

Este martes se disputaron los octavos de final del certamen masculino del Masters 1000 de Madrid 2026 y, de esta manera, quedaron definidos los ocho clasificados a cuartos de final. Los cruces serán así: Jannik Sinner vs. Rafael Jódar, Arthur Fils vs. Jiri Lehecka, Casper Ruud vs. Alexander Blockx y Flavio Cobolli vs. Alexander Zverev. Los partidos se llevarán a cabo entre este miércoles y jueves en la Caja Mágica madrileña, con transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium y televisiva en alguna de las señales de ESPN.

El italiano Sinner, N° 1 del ranking ATP, dejó en el camino al británico Cameron Norrie (23°) tras derrotarlo por 6-2 y 7-5. El español Jódar (42°), una de las grandes sensaciones del circuito, eliminó al checo Vit Kopriva (66°) por 7-5 y 6-0. Por otro lado, el francés Fils (25°) venció al argentino Tomás Etcheverry (29°) por 6-3 y 6-4, y el checo Lehecka (14°) le ganó al italiano Lorenzo Musetti (9°) por doble 6-3.

Rafael Jódar sorprende a todos en Madrid, pero en cuartos de final se cruzará con el N° 1 del mundo OSCAR DEL POZO - AFP

En el resto de los compromisos de cuartos de final, el noruego Ruud (15°), campeón en ejercicio del Madrid Open, dejó fuera de competencia al griego Stefanos Tsitsipas (80°), subcampeón en 2019, en un partido de alto vuelo que finalizó 6-7 (4), 7-6 (2) y 7-6 (3). El belga Blockx (69°) fue el verdugo de Francisco Cerúndolo (20°), a quien venció por 7-6 (8) y 6-2. El italiano Cobolli derrotó al ruso Daniil Medvedev (10°) por 6-3, 5-7 y 6-4 y, por último, el alemán Zverev (3°), ganador del torneo en 2018 y 2021 -y subcampeón en 2022- derrotó al checo Jakub Mensik (27°) por 6-4, 6-7 (4) y 6-3.

Cronograma de cuartos de final

Jannik Sinner vs. Rafael Jódar - Miércoles 29 de abril a las 11.

- Miércoles 29 de abril a las 11. Arthur Fils vs. Jiri Lehecka - Miércoles 29 de abril a las 16.30.

- Miércoles 29 de abril a las 16.30. Casper Ruud vs. Alexander Blockx - Jueves 30 de abril en horario a confirmar.

- Jueves 30 de abril en horario a confirmar. Flavio Cobolli vs. Alexander Zverev - Jueves 30 de abril en horario a confirmar.

Jiri Lehecka, finalista del Masters 1000 de Miami este año, quiere meterse en las semifinales del Madrid Open THOMAS COEX - AFP

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cómo ver online el Masters 1000 de Madrid 2026

El Masters 1000 de Madrid 2026 se extiende hasta el domingo 3 de mayo en la Caja Mágica. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Máximos ganadores del Masters 1000 de Madrid

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