Así quedó el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Madrid 2026

Jannik Sinner, Rafael Jódar, Arthur Fils, Jiri Lehecka, Casper Ruud, Alexander Blockx, Flavio Cobolli y Alexander Zverev son los ocho mejores de esta edición
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Este martes se disputaron los octavos de final del certamen masculino del Masters 1000 de Madrid 2026 y, de esta manera, quedaron definidos los ocho clasificados a cuartos de final. Los cruces serán así: Jannik Sinner vs. Rafael Jódar, Arthur Fils vs. Jiri Lehecka, Casper Ruud vs. Alexander Blockx y Flavio Cobolli vs. Alexander Zverev. Los partidos se llevarán a cabo entre este miércoles y jueves en la Caja Mágica madrileña, con transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium y televisiva en alguna de las señales de ESPN.
El italiano Sinner, N° 1 del ranking ATP, dejó en el camino al británico Cameron Norrie (23°) tras derrotarlo por 6-2 y 7-5. El español Jódar (42°), una de las grandes sensaciones del circuito, eliminó al checo Vit Kopriva (66°) por 7-5 y 6-0. Por otro lado, el francés Fils (25°) venció al argentino Tomás Etcheverry (29°) por 6-3 y 6-4, y el checo Lehecka (14°) le ganó al italiano Lorenzo Musetti (9°) por doble 6-3.
En el resto de los compromisos de cuartos de final, el noruego Ruud (15°), campeón en ejercicio del Madrid Open, dejó fuera de competencia al griego Stefanos Tsitsipas (80°), subcampeón en 2019, en un partido de alto vuelo que finalizó 6-7 (4), 7-6 (2) y 7-6 (3). El belga Blockx (69°) fue el verdugo de Francisco Cerúndolo (20°), a quien venció por 7-6 (8) y 6-2. El italiano Cobolli derrotó al ruso Daniil Medvedev (10°) por 6-3, 5-7 y 6-4 y, por último, el alemán Zverev (3°), ganador del torneo en 2018 y 2021 -y subcampeón en 2022- derrotó al checo Jakub Mensik (27°) por 6-4, 6-7 (4) y 6-3.
Cronograma de cuartos de final
- Jannik Sinner vs. Rafael Jódar - Miércoles 29 de abril a las 11.
- Arthur Fils vs. Jiri Lehecka - Miércoles 29 de abril a las 16.30.
- Casper Ruud vs. Alexander Blockx - Jueves 30 de abril en horario a confirmar.
- Flavio Cobolli vs. Alexander Zverev - Jueves 30 de abril en horario a confirmar.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Cómo ver online el Masters 1000 de Madrid 2026
El Masters 1000 de Madrid 2026 se extiende hasta el domingo 3 de mayo en la Caja Mágica. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
Máximos ganadores del Masters 1000 de Madrid
Rama masculina
- Rafael Nadal (España) - Cinco títulos
- Roger Federer (Suiza) y Novak Djokovic (Serbia) - Tres
- Alexander Zverev (Rusia), Andy Murray (Gran Bretaña) y Carlos Alcaraz (España) - Dos
- Andre Agassi (Estados Unidos), Juan Carlos Ferrero (España), Marat Safin (Rusia), David Nalbandian (Argentina), Andrey Rublev (Rusia) y Casper Ruud (Noruega) - Uno
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