Jannik Sinner le ganó a De Miñaur y jugará su tercera final seguida en el Masters de Turín

Jannik Sinner, número 2 del mundo, avanzó este sábado a su tercera definición consecutiva del ATP Finals, luego de imponerse al australiano Alex de Miñaur (7°) por 7-5 y 6-2 en Turín, donde ya se consagró el año pasado.

En el Torneo de Maestros que enfrenta a los ocho mejores tenistas de la temporada, Sinner defenderá su corona el domingo contra el ganador de la segunda semifinal, que enfrenta este sábado (a las 16.30 de la Argentina) a su gran rival Carlos Alcaraz (1°) y al canadiense Felix Auger-Aliassime (8°).

“Alcanzar la final por tercera vez consecutiva significa mucho para mí”, declaró el italiano, que perdió en 2023 contra el serbio Novak Djokovic y se impuso en 2024 sobre el estadounidense Taylor Fritz. Así, alarga su impresionante racha en el reconocido Masters, torneo en el que no concedió ningún set en los nueve partidos disputados entre la edición 2024 y la vigente. Además, son ya 30 las victorias consecutivas en pista dura cubierta, su superficie predilecta. También presenta un parcial inmaculado contra De Miñaur, con trece victorias en igual cantidad de partidos.

Jannik Sinner batió en dos sets a Alex de Minaur y estará este domingo otra vez en la definición del ATP Finals de Turín Marco Alpozzi - LaPresse via ZUMA Press

“Es el último evento del año y está genial terminar de esta forma”, agregó Sinner, a la espera de conocer en la noche europea su adversario en la definición de mañana.

El primer set de este sábado fue emocionante, con dos chances de quebrar no aprovechadas por Sinner en el primer juego... y otras tres salvadas por el italiano en el segundo. “Fue un partido muy duro, en especial el arranque. Sentía que él (De Miñaur) servía muy bien, muy preciso”, reconoció el italiano.

Simply irresistible @janniksin 😲



Sinner immediately breaks in the second set to press home his advantage#NittoATPFinals pic.twitter.com/YyQv9rFk9i — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2025

Pese a que fueron numerosas las ocasiones en las que parecía que uno de los dos tenistas iba a lograr un break, hubo que esperar al undécimo juego, en el que en su tercera posibilidad Sinner logró adelantarse por 6-5 para sellar el parcial con su servicio.

En el segundo set, el italiano pisó el acelerador y se hizo con los dos primeros servicios de su rival, adelantándose 4-0. Luego gestionó esa ventaja apoyándose en su servicio y sentenció el partido en el octavo juego con la segunda bola para partido de la que dispuso.

Con su arribo a las semifinales, Alcaraz ya se aseguró el primer puesto al final del año, pero busca alcanzar su primera final en este certamen. Sinner y Alcaraz se han enfrentado en las últimas tres finales de Grand Slam: Alcaraz venció en un desempate del quinto set para ganar el Abierto de Francia; Sinner se tomó la revancha al vencer por el trofeo de Wimbledon y luego Alcaraz volvió a salir victorioso en el Abierto de Estados Unidos.

Sinner también ganó el Abierto de Australia -venciendo a Alexander Zverev en la definición- por lo que el italiano y Alcaraz ganaron dos majors cada uno este año. El italiano llega a su tercera final consecutiva en Turín con una racha de 18 sets ganados de manera consecutiva, ya que no pierde uno desde que fue derrotado por Novak Djokovic en el partido por el campeonato de 2023.