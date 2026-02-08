Javier Frana habló tras la caída de Argentina ante Corea del Sur en la Copa Davis: “Hay que quedarse con la tranquilidad de haberlo dado todo”

Llevado en andas por sus fanáticos en Busán, el equipo surcoreano de Copa Davis derrotó por 3 a 2 a Argentina en la primera ronda de clasificación y dejó al conjunto albiceleste sumido en una incipiente crisis, por la prematura derrota y por la ausencia de las principales raquetas. Solo queda recalibrar y buscar la manera de atemperar la caída para volver a los primeros planos en la competencia por equipos.

Guido Andreozzi y Federico Agustín Gómez abrieron la jornada del domingo poniendo a los visitantes 2-1 arriba, al derrotar a Nam Ji-sung y Park Ui-sung por 6-3 y 7-5 en el dobles. Pero en ausencia de su mejor hombre, Francisco Cerúndolo (N° 19), que decidió no tomar parte en esta eliminatoria tras participar en el Abierto de Australia, Argentina no logró sumar el punto decisivo. Thiago Agustín Tirante estuvo cerca al contar con un break de ventaja en el set final, pero acabó perdiendo contra Kwon Soon-woo, un jugador ubicado 248 puestos por debajo en el ránking respecto al argentino, por 6-4, 4-6 y 6-3.

En el punto definitorio, Hyeon Chung, un jugador que actualmente se encuentra realizando el servicio militar obligatorio en el país asiático, se paseó ante Marco Trungelliti, al que derrotó por 6-4 y 6-3. Argentina terminó pagando la inexperiencia, ya que ninguno de sus integrantes había disputado antes un punto de Copa Davis.

El saludo de Trungelliti en el último punto que se le escapó a Argentina Prensa AAT

En su malogrado debut como capitán, Javier Frana le envió un mensaje a sus jugadores: “Estoy súper agradecido. Darles las gracias. Una admiración que creció un montón por ellos. Mi tristeza personal tiene que ver con toda la entrega y la predisposición que tuvieron, todo lo bien que se integraron. Hay que pensar que en este grupo, muchos no tenían prácticamente contacto por el calendario, circuitos distintos a veces. Y sin embargo, hubo una hermandad inigualable”.

Además, Frana habló del desarrollo de la serie: “Volvimos a ganar el primer partido que siempre tenemos en la Copa Davis; volvimos a ser exitosos en eso. Nos faltó un poquito para después ganarle a Corea. Pero por sobre todas las cosas, es valorar lo que han hecho, de la manera en que lo hicieron, de la manera tan generosa en la que se desafiaron a ellos mismos en dar lo máximo, por el coraje que tuvieron, por la entrega. Se tienen que ir súpertranquilos de haberlo intentado”.

El sucesor de Guillermo Coria en la capitaní ensayó un balance definitivo: “Cuando no se puede ganar uno tiene que quedarse con la tranquilidad del intento, de haberlo dado todo, de no tener ningún arrepentimiento, y por sobre todas las cosas, como les dije desde el primer día, se sigue manteniendo el mismo mensaje que la Davis, o que esta experiencia tiene que ir más allá del resultado también para ellos en el crecimiento, en el aprendizaje, en la búsqueda de superación”.

Frana, finalmente, exhibió un costado paternal en lo tenístico: “Los jugadores siempre me van a tener para lo que necesiten, para una oreja, para darles una opinión, darles un aliento, darles una visión, y agradecidos de ese lado nos vamos súper tranquilos, yo me voy lleno en ese sentido”.

Trungelliti cayó en los dos partidos de la Copa Davis frente a Corea del Sur Prensa AAT

Visiblemente frustrado, pero con su habitual capacidad de análisis, Marco Trungelliti comentó: “La entrega no iba a estar en duda. Me hubiese gustado acompañar la entrega con un rendimiento un poquito más alto. Creo que el primer partido fue mejor que el segundo, con lo cual la sensación es un poco más fea todavía. Es un día triste en lo personal, porque estar en la Copa Davis es algo que soñé toda mi vida. Y de repente llegar acá y no rendir de la manera en que esperaba... Tal vez el error estuvo en el hecho de tener expectativas un poco más altas y escaparle un poquito al momento presente, que al final es lo que te termina dando de comer”.

La jornada se había iniciado con la victoria argentina en dobles: Guido Andreozzi y Federico Gómez por 6-3 y 7-5 a Ji Sung Nam y Uisung Park. Andreozzi habló del momento en que se empezó a inclinar la balanza para Argentina: “Nunca habíamos jugado juntos, era un poco de incógnita en ese sentido, pero... Personalmente desde que llegué a Busan con todo el equipo y a empezar a entrenar con Fede y el resto de los chicos me sentí muy cómodo. Sabía que cuando me tocara jugar iba a sacar un buen nivel y a demostrar de lo que era capaz con Fede. Era una situación difícil, de presión, sabíamos que era un punto muy importante, pero en el fondo tenía la tranquilidad de íbamos a aparecer y a dar una buena imagen”.

Gómez lo acompañó con su concepto: “Sabíamos que no iba a ser fácil, pero teníamos que dar lo mejor de nosotros, sea cual fuere el resultado. La energía era algo con lo que los capitanes nos hicieron mucho hincapié toda la semana. Era demostrar que podíamos imponer nuestro juego y pasarlo por arriba de una forma ”energética”. Y nos sentimos muy cómodos, nos complementamos bastante bien".

Andreozzi habló del factor clave: “Diría que la confianza el compañerismo y la conexión que tuvimos en el partido fue fundamental, porque a veces uno puede planificar algún tipo de estrategia o ver cómo juegan los rivales, pero eso requiere mucho de la conexión, de la entrega y el confiar en uno ciegamente con el otro”.

Thiago Tirante tuvo la oportunidad de cerrar la serie en Asia, sin embargo cayó ante Soonwoo Kwon por 6-4, 4-6 y 6-3. “Creo que fue un gran partido. Dejé todo. Con lo que tenía hoy, jugué y di lo mejor que tuve. Muy triste por no darle el punto y la victoria a Argentina”, señaló, y reflexionó: “Me voy a quedar con buenas sensaciones. En este momento no, no las veo mucho, pero pero estoy tranquilo de que ofrecí mi 100 % y que hay a veces que con eso no alcanza ¿no? y esos días son difíciles".

Thiago Tirante recibe indicaciones de Frana; tuvo la chance de rematar el partido y la serie pero se le escapó Prensa AAT

Luego, Tirante admitió ese bajón que lo llevó a perder cuatro games seguidos en el parcial final después de romper el servicio del adversario: “Me puse un poco nervioso y me agregué un poco extra de presión cuando tuve break arriba en tercero. Fue todo culpa mía. Estos jugadores [los rivales] son así, creo que mi adversario mostró un gran nivel en esta superficie, que le queda mucho mejor. Lo mejor que yo tenía no alcanzó. Es una derrota difícil para mí, pero me llevo muchas experiencias, mucho aprendizaje de los jugadores, de Frana y de todo el cuerpo técnico, son muy humanos y eso se valora mucha. Es una de las mejores semanas de mi vida en cuanto al tenis, más allá de la tristeza del momento. Hay cosas más positivas que negativas. Además, estoy feliz de mi primera convocatoria”.