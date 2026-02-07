Andreozzi/Gómez vs. Nam/Park en vivo, en la Copa Davis 2026

El primer día de la serie de Copa Davis en Corea del Sur dejó una buena sensación para el equipo argentino al terminar 1-1, luego de los dos primeros singles. En ese marco, la pareja conformada por Guido Andreozzi y Federico Gómez apunta a darle el tercer punto al equipo y quedar más cerca de la clasificación a la siguiente etapa. El encuentro se disputa en la ciudad de Busan, comienza a la 1 de este domingo (hora de Argentina) y es transmitido por TyC Sports y DSports.

Los argentinos se miden a la dupla formada por Ji Sung Nam y Uisung Park. Tanto Andreozzi como Gómez fueron convocados por primera vez y hacen su debut como doblistas en la competición.

Andreozzi transitó más de 15 temporadas compitiendo en singles donde llegó a alcanzar el puesto N° 70 del ranking ATP en enero de 2019. Luego de dejar el circuito durante algunos meses por algunas lesiones, el tenista se reinventó y decidió empezar a jugar dobles a partir de 2023.

Andreozzi será el único jugador argentino de la serie que disputará el ATP 250 de Buenos Aires (defiende el título) PARK JAE HO

La decisión de empezar a jugar dobles le trajo resultados inmediatos: logró tres títulos ATP (en Umag en 2024 y Buenos Aires y Bastad en 2025). A su vez, alcanzó las semifinales de la última edición del Masters 1000 de Shanghái. “Trato de disfrutar y de exprimir al mango esta experiencia, que es mi primera vez en la Davis, así que muy feliz de formar parte de este grupo y representar a la Argentina”, dejó en claro.

De cara al enfrentamiento ante Corea del Sur, el tenista argentino mantiene expectativas por lograr un buen resultado en Busan: “Las condiciones son muy diferentes, pero llevamos casi una semana entrenando aquí, así que estamos en buena forma. Estoy contento con el entrenamiento y estaré al 100% listo”.

Por su parte, Gómez también hace su debut en la Copa Davis y, ante la baja de Andrés Molteni por lesión, acompaña a Andreozzi en el dobles. El argentino llegó a sorprender hace un año con una impactante publicación en redes sociales para hablar de su situación personal: confesó haber enfrentado una de las etapas más difíciles de su vida, marcada por una profunda crisis emocional.

La baja de Molteni le abrió la posibilidad a Federico Gómez de disputar el tercer punto de la serie ante Corea del Sur Prensa AAT

El oriundo de Merlo fue apoyado por todos los jugadores del circuito y, en especial, por Novak Djokovic. En ese marco, reveló que tuvo una profunda charla con el serbio durante el Masters 1000 de Miami, en la que el serbio le dio una serie de recomendaciones para poder atravesar el mal momento psicológico.

A diferencia de Andreozzi, Gómez continúa jugando singles y esporádicamente se anota en algún cuadro de dobles. El año pasado alcanzó la final del ATP 250 de Houston, disputado sobre polvo de ladrillo junto al mexicano Santiago González, donde cayeron en sets corridos ante Fernando Romboli y John-Patrick Smith.

“Creo que todos estamos listos para jugar cualquier partido. No vinimos aquí solo para jugar individuales o dobles. Estoy contento de jugar. Lo estamos pasando genial como equipo y nos estamos esforzando al máximo”, señaló después del sorteo de los enfrentamientos de la serie.

Andreozzi y Gómez harán su debut absoluto en la madrugada del domingo PARK JAE HO

El capitán argentino, Javier Frana, no pudo contar con los principales jugadores del circuito, ya que optaron por no viajar a Corea del Sur por la proximidad del ATP 250 de Buenos Aires, que marcará el inicio de la gira de polvo de ladrillo en Sudamérica. De esta forma, se vio obligado a reformular el equipo que tenía pensado y convocar a Tirante, Marco Trungelliti, Juan Pablo Ficovich, Federico Gómez y Guido Andreozzi para que disputen la serie en Busan.

Asimismo, Ji Sung Nam y Uisung Park cuentan con un antecedente en la competencia jugando como pareja. En septiembre de 2025 vencieron a los kazajos Alexander Shevchenko y Timofey Skatov por 6-2, 6-3, con la particularidad de que no enfrentaron puntos de quiebre en el partido.

“Quiero mostrar un buen rendimiento. La Copa Davis es un torneo con muchas variables. He vencido a jugadores clasificados entre los 20 y 30 mejores del circuito. El ranking no importa. Sin duda podemos ganar”, afirmó Nam.

El equipo surcoreano no cuenta con ningún tenista ubicado dentro del Top 100 PARK JAE HO

Park reveló que estudió en la última semana cómo juegan Andreozzi y Gómez en el dobles: “Vi competir a los jugadores argentinos en el reciente torneo de Vietnam y vi los videos de los partidos. No siento presión ni nervios”.

En caso de salir victorioso de Busan, el equipo argentino se enfrentará en la siguiente instancia al ganador del duelo entre India y Países Bajos en septiembre. A diferencia de lo sucedido en febrero, la próxima serie se llevaría a cabo en territorio argentino dado que el último enfrentamiento de Argentina contra estos dos países lo hizo en condición de visitante.