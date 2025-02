João Fonseca, el joven maravilla de Brasil, deslumbró en su debut en el Argentina Open y derrotó a Tomas Etcheverry

En apenas una hora y 25 minutos, el brasileño João Fonseca, de 18 años y cinco meses, confirmó sobre el polvo de ladrillo del court de tenis más emblemático de la Argentina, todo lo que insinúa y se sentencia sobre él. El carioca, primer campeón sudamericano del Next Gen ATP Finals el año pasado en Yedá, es un diamante. Número 99 del ranking (entró en el top 100 por primera vez hace un puñado de días) y con menos de 25 partidos en el circuito mayor, se plantó en la primera ronda del ATP de Buenos Aires ante una de las mejores raquetas locales y no le temblaron las piernas; todo lo contrario. La victoria frente a Tomás Etcheverry (44°) por 6-3 y 6-3 sacudió el cuadro principal.

Desde un envase de 185 centímetros y vestido por la marca cuyo accionario más famoso es el suizo Roger Federer, Fonseca maravilla con un abanico de recursos. Ostenta un drive furioso, que saca de arriba hacia abajo, plano, como rayo láser. Saca con autoridad y mucha velocidad, incluso los segundos servicios. Juega con profundidad, asfixia todo el tiempo (Etcheverry se encontró aguantando los embates una y otra vez). Tiene carácter y no parece amedrentarse. Hasta juega buscando complicidad en el público: en las tribunas del court central del Buenos Aires Aires Lawn Tennis Club hubo muchos espectadores brasileños y, por momentos, el duelo tenístico tuvo matices futbolísticos.

Un grupo de brasileños alentó a Fonseca en las tribunas del BALTC Argentina Open

Para Etcheverry, entrenado desde hace dos meses por Horacio De la Peña, caer en la primera ronda del ATP porteño es toda una frustración. El año pasado había avanzado hasta los cuartos de final (perdió con el chileno Nicolás Jarry, más tarde finalista) y, naturalmente, se entusiasmaba con empezar la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo (que continúa en Río de Janeiro y Santiago de Chile) con pie firme. Sin embargo, el sorteo del cuadro colocó al platense de 25 años ante una suerte de nuevo niño maravilla del tour, con lo que ello representaba. El desafío, en una tarde ventosa y nublada, lo puso, efectivamente, frente a un rival que ya exhibe jerarquía y provoca asombro (logró 34 tiros ganadores, 21 de ellos de drive).

Joao Fonseca firmando autógrafos tras la victoria ante Etcheverry en el BALTC Sergio Llamera

“Se sintió cómodo pegando de derecha. Me faltó ser un poco más bicho y sacarlo desde ese lado. Jugué mal por ese lado. tuve una chance de quiebre pero me tiró varios winners seguidos. Es un jugador de esos con facilidad de poder hacerlo así de fácil. Antes, cuando lo veía, los tiraba y quizás los tiraba afuera, pero ahora falla mucho menos”, explicó Etcheverry. “Tommy es un jugador muy sólido. Estoy contento por la victoria y por la manera en la que encaré mentalmente el partido. Tuve momentos altos y bajos, quebré, gané en intensidad, me puse un poco más nervioso, pero me mantuve mentalmente fuerte y creo que eso hizo la diferencia del partido”, apuntó el hincha de Flamengo.

Fonseca se transformó en el tercer jugador más joven en ganar un partido del Argentina Open, detrás del francés Richard Gasquet en 2004 (con 17 años y ocho meses) y del misionero José Chucho Acasuso en 2001 (con 18 años y cuatro meses). “Estoy muy feliz por este estreno en Buenos Aires. Pero tengo que seguir con humildad y trabajando”, dijo Fonseca, con los pies en la tierra. Número 1 junior en 2023 (y ganador del US Open en esa categoría), el brasileño tiene aura. Batiendo a Etcheverry amplió a 4-1 su registro contra jugadores del top 50 desde diciembre pasado, con victorias sobre el checo Jakub Mensik y el francés Arthur Fils (ambas en las Next Gen ATP Finals), y sobre el ruso Andrey Rublev, en el último Abierto de Australia.

El match point

SPECIAL 🇧🇷



Joao Fonseca takes out No.8 seed Etcheverry 6-3 6-3 in his @ArgentinaOpen debut! pic.twitter.com/I7nWrIpR3l — Tennis TV (@TennisTV) February 12, 2025

La semana próxima se juega el ATP 500 de su ciudad natal, en Río de Janeiro, donde lo esperan con muchísima expectativa. Pero para ello falta mucho: João todavía añora seguir pisando fuerte en el Argentina Open. Este jueves, desde las 13.30, su próximo rival será Federico Coria (115°), que entró como perdedor afortunado y en la primera ronda del main draw superó al francés Hugo Gaston (91°) por 6-3 y 6-2.

