Juan Martín del Potro está en Suiza para realizarse un nuevo tratamiento médico en la rodilla derecha

Pocos días después de regresar al circuito tras una inactividad de más de dos años y medio, en la que advirtió que más que una vuelta era el comienzo de una despedida, Juan Martín del Potro ya está en Suiza para realizarse un nuevo tratamiento médico en la rodilla derecha que le está generando grandes dolores de cabeza desde que en octubre de 2018, en Shanghai, se fracturó la rótula y en la que recibió cuatro intervenciones quirúrgicas (con profesionales de Barcelona, Miami, Berna y Chicago). El sitio elegido esta vez es la Rennbahnklinik, en Muttenz, una comuna suiza del cantón de Basilea-Campiña.

Fundada en 1981 como la “primera clínica deportiva en Suiza”, la Rennbahnklinik “es líder en el cuidado holístico de personas activas. Las competencias básicas de la clínica incluyen ortopedia, medicina deportiva, fisioterapia y diagnóstico funcional”, es la presentación del centro médico en su web oficial.

Por allí pasaron otros tenistas de elite como el serbio Novak Djokovic, el griego Stefanos Tsitsipas, el italiano Fabio Fognini y el español Pablo Andújar. De hecho, en el reciente torneo de Buenos Aires, Del Potro dejó abierta la posibilidad de reaparecer en el tour en el futuro y de emular, de cierta manera, lo logrado por el escocés Andy Murray (dos operaciones de cadera y compitiendo con un implante de metal) y Andújar, que padeció múltiples cirugías de codo y logró seguir jugando tras operarse en la Rennbahnklinik.

La clínica en Suiza en donde Del Potro se someterá a un nuevo tratamiento

Luego de aproximadamente seis meses de inactividad por una lesión en el codo derecho en 2017, Djokovic, el actual número 1 del mundo, también se operó en la Rennbahnklinik. Fue en febrero de 2018 y pudo volver a competir sin problemas. También Roger Federer, atletas olímpicos suizos y el plantel de fútbol del FC Basilea se atienden (o atendieron) en el mismo centro médico.

“Hay casos de jugadores en el tenis que cierran la persiana y después milagrosamente vuelven por una cuestión u otra. Esa ventana la voy a dejar abierta siempre. Si esta noche fue la última, fui feliz. Pero, ¿quién no quisiera volver a sentir eso? Ahora el tenis queda a un costado hasta que trate de mejorar mi pierna. Si lo logro, veré”, dijo Del Potro en la noche del martes 8 de febrero, tras caer con Federico Delbonis en la primera ronda del Argentina Open.

Pensar que el partido en el Buenos Aires Lawn Tennis Club fue el último oficial de su carrera puede ser una equivocación: el tandilense de 33 años, ahora ya sin presión porque logró volver a pisar un court, intentará jugar y tener continuidad en los próximos meses. El tiempo será testigo.

Una lesión muy poco común

La lesión es totalmente inusual en el tenis. En su momento, según médicos y kinesiólogos consultados por LA NACION, es un daño más frecuente en personas de edad avanzada con osteoporosis que tropiezan y caen sobre sus rodillas o en jóvenes que tienen fuertes impactos en accidentes. Llevado al deporte, son lesiones más usuales en el fútbol, claro.

El tandilense se sometió a una primera operación de rodilla derecha en junio de 2019, en Barcelona, por recomendación de Ángel Ruiz-Cotorro, el médico de confianza de los tenistas españoles. En 2021, a fines de enero, volvió a ingresar en un quirófano: en Miami, el doctor Lee Kaplan le realizó un toilette artroscópico, una suerte de “limpieza” de lo que estaba mal en la zona. Sin los resultados que esperaba, en agosto de 2020 el tenista argentino fue operado por tercera vez en la rodilla. Ahora fue en Berna, Suiza, por el doctor Roland Biedert, un profesional de máxima confianza de Roger Federer. Pero todavía con dolores, en marzo de 2021, sumando 21 meses sin competir, volvió a ingresar en un quirófano para tratar de hallar soluciones para sus problemas de rodilla. Esta vez en Chicago, ante el doctor argentino Jorge Chahla. “La definitiva”, escribió en sus redes.

En medio de la búsqueda de alternativas, Del Potro viajó a Porto Alegre, a un centro médico que se enorgullece por realizar “procedimientos ortopédicos regenerativos no quirúrgicos con una propuesta revolucionaria” y en el que también se atiende, por ejemplo, el ex caudillo del fútbol uruguayo Diego Lugano. Del Potro se sometió a un procedimiento llamado BMAC, concentrado de células madre y factores de crecimiento de la médula ósea. No es la primera vez que durante este período traumático se entrega a un tratamiento con células madre: Ruiz Cotorro, médico de la Real Federación Española de Tenis, también se lo hizo, pero el argentino no halló los resultados que esperaba. Se trata de una terapia relativamente moderna, que todavía no ostenta las amplias estadísticas de otros tratamientos y cuya efectividad -muchas veces- depende de “acertar el tejido” en el que se aplica.

El tiempo total de su inactividad, si se suman las lesiones más severas, impacta: 1984 días. Es decir que de los 16 años de profesional, en casi cinco y medio estuvo sin poder jugar. Demasiada tortura. Sin embargo, en Suiza se juega una última carta.