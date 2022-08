Nick Kyrgios irá a juicio: la espectadora acusada de “borracha” y expulsada de la final de Wimbledon demandará al australiano

Novak Djokovic conquistó el trofeo de Wimbledon el último 10 de julio al derrotar a Nick Kyrgios por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (7-3), en tres horas. Hasta que mantuvo la cordura, el australiano fue una amenaza real para el serbio. En una jornada sofocante (35°), Kyrgios se mantuvo concentrado hasta cierto momento, pero empezó a lanzar acalorados reclamos hacia los integrantes de su palco y a discutir con el umpire, el francés Renaud Lichtenstein. Ahora, una de esas reacciones, le trae consecuencias.

En uno de esos cruces con el juez de silla, el jugador aussie se quejó de que una espectadora lo estaba molestando, que le hablaba durante los puntos. Cuando Lichtenstein le pidió que identificara a la aficionada, Kyrgios no dudó y la señaló: “¡La del vestido, la que parece haber tomado alrededor de 700 tragos, hermano!”. La mujer “borracha”, como dijo Kyrgios, fue retirada del estadio central. Hoy, esa misma mujer, llamada Anna Palus (32 años), decidió demandar al tenista por haberla difamado al hacer “una acusación imprudente y completamente infundada”.

La furia de Nick Kyrgios durante la última final de Wimbledon

“Esto no solo causó un daño considerable ese día, lo que resultó en mi retiro temporal del estadio, sino que la acusación falsa del Sr. Kyrgios fue transmitida y leída por millones de personas en todo el mundo, causándonos a mí y a mi familia un daño y una angustia muy considerables”, dice el comunicado de Palus, quien negó encontrarse en estadio de ebriedad y dijo que había asistido a la final de hombres con su madre. Es más: dice que en la final apoyaba a Kyrgios.

La mujer señalada por el jugador australiano instruyó a sus abogados, Brett Wilson LLP, para iniciar procedimientos legales contra Kyrgios y adelantó que cualquier dinero que gane por el juicio “será donado” a una obra de caridad. “Espero que el señor Kyrgios reflexione sobre el daño que nos ha causado a mí y a mi familia y ofrezca una pronta resolución a este asunto”, dijo. “Sin embargo, si él no está dispuesto a hacer esto, me comprometo a obtener una vindicación en el tribunal superior”.

Nick Kyrgios nunca pasa inadvertido: aquí, en la última final de Wimbledon Adam Davy - PA Wire

El estallido de furia de Kyrgios se produjo durante el tercer set, cuando señaló a la señora Palus entre la multitud y afirmó que lo estaba molestando. “Ella me distrae cuando estoy sacando en una final de Wimbledon“, le dijo, irascible, al árbitro. “No hay otra ocasión más grande, no me creíste y luego lo hizo de nuevo. Casi me cuesta el game. ¿Por qué sigue aquí? Está borracha y hablándome en medio de un juego. ¿Qué es aceptable?” , rugió Kyrgios, ante el umpire, que finalmente le hizo caso al australiano e indicó que la mujer debía ser retirada de su asiento en el centre court.

