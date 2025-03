Kyrgios, entre el cielo y el infierno en Indian Wells: un punto maravilloso y un retiro entre lágrimas por lesión

Excéntrico, volcánico y muchas veces controvertido por ciertas actitudes, el tenista australiano Nick Kyrgios vivió otro capítulo emotivo en su sinuosa carrera. El exnúmero 13 del mundo terminó de manera precipitada y entre lágrimas su partido ante el Botic Van de Zandschulp (85º) en el Masters 1000 de Indian Wells: luego de perder ajustadamente el primer set en el tie break, una lesión en la muñeca conspiró contra su juego y cuando iba abajo 3-0 en el segundo parcial dio el aviso de retiro de la competencia.

Finalista de Wimbledon en 2022 y uno de los personajes más llamativos del circuito profesional, Kyrgios recibió atención médica de los fisioterapeutas, pero finalmente no pudo seguir. Acto seguido, tras el saludo protocolar con su rival y con el umpire, quedó arrumbado en su silla y, tomándose el rostro con las manos, comenzó a llorar.

Un punto extraordinario

Más tarde, en la conferencia de prensa, explicó los motivos de su defección: “No estaba muy seguro de poder jugar hoy. Hace dos días, durante la práctica, tuve que parar porque sentía dolor en la muñeca. Sentía que podía volver a la cancha, pero sí, fue empeorando progresivamente. Empecé a sentir un dolor agudo en la muñeca”, comenzó su alocución, para luego explicar que han sido tiempos duros, estos últimos, en los que las lesiones conspiraron contra su continuidad en el circuito: “Este proceso ha sido probablemente uno de los mayores desafíos a los que me he enfrentado en mi vida. En realidad no es tan malo, pero para mi carrera tenística, es de lejos el mayor. La cantidad de trabajo que implica cuando vuelvo a casa o cuando no estoy jugando, no es divertido. Sé que realmente no puedo hacer nada más para intentar volver a jugar. No quiero sentir el dolor que estaba sintiendo. No tengo ningún problema con perder un partido, he perdido partidos muchas veces en mi carrera”, afirmó el ganador de siete títulos de ATP.

El desconsuelo de Kyrgios

Sobre el llanto del final, Kyrgios expresó: “Supongo que es solo por la cantidad de trabajo que puse y todavía tengo muchas molestias en la muñeca. Supongo que por eso me emocioné un poco, porque es uno de mis torneos favoritos. Después del Abierto de Australia no estaba seguro de qué iba a jugar a continuación, pero este probablemente sería uno de los torneos que jugaría de todos modos. Me encanta estar acá, tengo tantos buenos recuerdos, pienso que es uno de los mejores torneos que tenemos”.

El australiano profundizó en sus sensaciones: “Desde que tenía siete años, lo único que he hecho es jugar al tenis. Sí, estos eran los torneos en los que quería participar cuando era niño. Veía esos eventos. Quiero salir a la cancha y competir. Sabía que iba a sentirme incómodo esta noche después de lo que pasó hace dos días, pero salí a la cancha. Es brutal, especialmente porque estaba teniendo un año muy bueno, creo que eso es lo que me resulta doloroso. Eso es lo que me rompe el corazón, solo porque pensé que lo había resuelto”.

El saludo de Nick Kyrgios y Botic Van De Zandschulp, tras el retiro del australiano en la primera rueda de Indian Wells; el neerlandés se imponía por 7-6 y 3-0 CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Para Kyrgios, cada partido parece un martirio a partir de la operación a la que se sometió hace casi dos años. De hecho, en enero último, tras la eliminación en la primera ronda del Australian Open, ante su público, habló a corazón abierto: “La operación en mi muñeca fue hace 16 meses y no he jugado en un Grand Slam desde hace 859 días... Estaba motivado, en el gimnasio y en buena forma. Hoy me sentía con dolor, sin saber cómo manejar mi cuerpo, y eso es doloroso. Para mí esto no es tenis ni deporte”.

Lejos de rendirse, en aquella oportunidad se había trazado metas concretas: “Mi carrera no ha terminado, pero he tenido un gran viaje hasta aquí. Wimbledon es un gran objetivo para mí, espero que mi cuerpo se sienta bien y pueda hacer vibrar a la gente allí. Voy a seguir intentando pasarlo bien y ser real. Quiero disfrutar, ya he tenido muchos éxitos, más que lo que muchos atletas han tenido”.

