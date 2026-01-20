La agenda completa de los cinco tenistas argentinos que jugarán en la segunda ronda del Australian Open

El saldo de la primera ronda del Australian Open fue positivo para el tenis argentino. De los nueve tenistas que compitieron en el cuadro principal, cinco ganaron sus partidos y avanzaron a la segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada: Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Francisco Comesaña, Tomás Etcheverry y Thiago Tirante.

En ese sentido, apuntarán a igualar el récord conseguido en la edición del 2005 cuando cinco argentinos avanzaron a la tercera ronda del Grand Slam: Gastón Gaudio, Guillermo Coria, Juan Ignacio Chela, Guillermo Cañas y David Nalbandian.

Cerúndolo recién podría enfrentarse a un Top 10 en octavos de final, pero antes tiene un duro camino por recorrer DAVID GRAY� - AFP�

Francisco Cerúndolo vs. Damir Džumhur, a las 21 de este martes

Francisco Cerúndolo, argentino con mejor ranking (N° 21), se enfrentará en la segunda ronda al bosnio Damir Džumhur (N° 66) en busca de igualar su mejor actuación en el Australian Open (alcanzó la tercera ronda en 2023 y 2025). El historial lo lidera 2-0 el nacido en Buenos Aires y el último encuentro se llevó a cabo hace solamente dos meses, en el Masters 1000 de París.

El encuentro se llevará a cabo en el primer turno de la ANZ Arena, a las 21 hora argentina de este martes. El argentino viene de vencer al chino Zhizhen Zhang en la primera ronda en tres sets (6-3, 7-6, 6-3) y sumó su primera victoria en el año después de haber perdido ante Jaume Munar en su debut en el ATP 250 de Adelaida.

A su vez, alcanzó la segunda ronda en el dobles junto a su hermano Juan Manuel y se enfrentarán a sus compatriotas Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli en los próximos días.

Que linda victoriaaa https://t.co/ndgI3MlP78 — Francisco Cerúndolo (@FranCerundolo) January 20, 2026

Cerúndolo deberá defender una importante cantidad de puntos en la primera parte del año dado que alcanzó la final del Argentina Open el año pasado y llegó a los cuartos de final en tres de los primeros cinco Masters 1000: Indian Wells, Miami y Madrid.

Thiago Tirante vs. Tommy Paul, a las 21 de este martes

Thiago Tirante, N° 103 del mundo, se medirá en la segunda ronda ante el estadounidense Tommy Paul (20°) con el sueño de alcanzar la tercera ronda de un Grand Slam por primera vez en su carrera. Ambos jugadores no registran antecedentes en el frente a frente.

El encuentro se disputará en el primer turno de la 1573 Arena, a las 21 hora argentina. El platense viene de ganar con superioridad en su debut en Australia frente a Aleksandar Vukic, donde ni siquiera enfrentó puntos de quiebre con su servicio, y apunta a llegar con confianza de cara a la serie de Copa Davis ante Corea del Sur (es el jugador con mejor ranking convocado por Javier Frana).

Thiago Tirante celebra la victoria en Australia sobr el local Aleksandar Vukic IZHAR KHAN� - AFP�

Tirante se enfrentará a un duro rival que viene de un parate por lesión en la última parte del 2025. Paul llegó ser semifinalista del Australian Open en 2023 y ha estado varias semanas dentro del Top 10 en 2024.

Tomás Etcheverry vs. Arthur Fery, a las 22.30 de este martes

Tomás Etcheverry, N° 62 del mundo, se enfrentará en la segunda ronda al británico Arthur Fery (N° 186) con el deseo de avanzar en una nueva ocasión a la tercera ronda en Australia: en 2024 cayó en dicha instancia ante Novak Djokovic. Al igual que el enfrentamiento Comesaña-Tiafoe, no registran antecedentes previos en el frente a frente.

El encuentro se llevará a cabo en el segundo turno de la cancha 7, a las 22.30 hora argentina aproximadamente. El platense sumó su segunda victoria del 2026 después de batallar ante Miomir Kecmanovic por casi cuatro horas y buscará recuperar el terreno perdido en 2025 donde retrocedió cerca de 20 posiciones en el Ranking ATP.

Etcheverry buscará volver a meterse en el Top 30 después de más de dos años DAVID GRAY - AFP

Etcheverry, que no jugará la serie de Copa Davis ante Corea del Sur, se medirá frente a una de las revelaciones del torneo. Fery superó la clasificación sin perder sets y en la primera ronda venció con comodidad al italiano Flavio Cobolli, N° 22 del mundo, en apenas dos horas de juego.

Francisco Comesaña vs. Frances Tiafoe, a las 6.30 del miércoles

Francisco Comesaña, N° 68 del mundo, se enfrentará al estadounidense Frances Tiafoe (29°) en busca de avanzar por primera vez a la tercera ronda del Abierto de Australia. No registran antecedentes previos en el frente a frente.

El encuentro se llevará a cabo en la 1573 Arena y se jugará en la jornada nocturna de Australia (madrugada de la Argentina) ya que está estipulado para disputarse cerca de las 20.30 hora local (6.30 hora argentina). El marplatense viene de conseguir su primera victoria en el primer Grand Slam de la temporada después de vencer en cuatro sets a Patrick Kypson.

Francisco Comesaña se medirá ante un jugador de andar irregular como Francis Tiafoe Instagram @fran.comesana

Comesaña tendrá que estar atento a su rival que viene atravesando una fuerte irregularidad en su juego (perdió 6 de sus últimos ocho partidos) y apunta a recuperar en 2026 su mejor versión que le permitió ser Top 10 en 2024. El argentino sabe que es necesario para su ranking sumar al menos 100 puntos en Australia dado que el mes que viene defiende semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro (200 puntos).

Sebastián Báez vs. Luciano Darderi, el miércoles, sin horario confirmado

Sebastián Báez, N° 36 del mundo, se enfrentará en la segunda ronda ante el ítaloargentino Luciano Darderi (25°9 con la misión de alcanzar en una nueva ocasión la tercera ronda del Australian Open (en 2024 no pudo superarla al caer contra Jannik Sinner). El historial lo lidera el argentino 4-2 con la particularidad que solamente una vez se enfrentaron en cancha de cemento (triunfo del bonaerense en cuatro sets en el US Open 2024).

El encuentro se llevará a cabo el miércoles, aunque aún no se sabe el horario del encuentro ni tampoco se designó la cancha. El tenista bonaerense comenzó de la mejor manera el 2026 donde ganó siete encuentros y disputó la final del ATP 250 de Auckland, cayendo ante el checo Jakub Mensik.

A Báez se le complicó su partido de debut en Australia, pero lo sacó adelante en cinco sets IZHAR KHAN� - AFP�

Báez se medirá a un rival que viene atravesando uno de sus mejores momentos en el circuito ATP y que hace unas horas se hizo viral por un problema estomacal que lo obligó a correr rápido hacia el vestuario luego de superar a su contrincante en la primera ronda.

Cabe recordar que fueron eliminados Camilo Ugo Caravelli, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Solana Sierra.