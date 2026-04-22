Thiago Tirante venció a Roberto Bautista Agut y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid

Thiago Tirante sigue alimentando el momento más destacado de su carrera. El tenista platense de 25 años logró su tercer triunfo en torneos de Masters 1000, la categoría más importante después de los Grand Slams, pero no fue uno más. En Madrid, en el court central Manolo Santana, venció en forma convincente, por 6-2 y 6-4, al español Roberto Bautista Agut (38 años, actual 93°, 9° en ), que está jugando su última temporada como profesional.

“Creo que estoy jugando el mejor tenis de mi carrera. Fue un placer compartir la cancha con Robert, que fue un referente del tenis y la comunidad deportiva de España. Creo que jugué en un buen nivel, estuve concentrado todo el tiempo en lo que tenía que hacer. Estoy trabajando mucho con mi equipo y quiero seguir mejorando”, apuntó Tirante, que marcó el ritmo con su drive (golpe con el que logró quince tiros ganadores) y obtuvo muy buenos registros con el saque. Anotó siete aces, sólo cometió una doble falta, logró el 61% de los primeros servicios, ganando el 93% de puntos con el primer saque y el 65% con el segundo.

Así cerró el triunfo Tirante

Moving on 🏃



Thiago Agustin Tirante defeats Roberto Bautista Agut 6-2 6-4 as the Spaniard walks away from his home Masters 1000 for the final time 🙌#MMOPEN pic.twitter.com/Bc8sGGFK3V — Tennis TV (@TennisTV) April 22, 2026

“Confío mucho en mi saque, es uno de mis tiros favoritos, desde chico que lo trabajo y con cada entrenador que tuve le dedicamos mucho tiempo para mejorarlo. Quizás, en ese sentido, no soy tan parecido a los jugadores sudamericanos”, expresó Tirante. Y tiene razón. El saque no es el golpe más ensayado durante la formación de los tenistas sudamericanos, algo que sí es perfeccionado en los norteamericanos y europeos.

Tirante ya había logrado éxitos en Masters 1000: ante Flavio Cobolli en la primera ronda de Miami 2025 y contra Valetin Royer en la primera ronda del mismo torneo estadounidense, pero en marzo pasado. Es la primera vez que accede directamente a un main draw de un torneo de esta jerarquía.

El jugador entrenado por Miguel Pastura, que este año en febrero debutó en el equipo argentino de Copa Davis, en la derrota 3-2 frente a Corea del Sur en Busan, suele tener buenos rendimientos en las ciudades en las que hay altitud. Su juego se adapta bien a esas condiciones geográficas. En Madrid, con casi 700 metros sobre el nivel del mar, está volviendo a suceder. “Sí, me gusta jugar en estas condiciones, me siento bien”, reconoció el bonaerense, de 1,85m. Un ejemplo: ganó Challengers en Morelos (1169m), Bogotá (2625m) y en la Ciudad de México (2240m), entre otros.

Lo mejor de Tirante vs. Bautista Agut

Tirante mostró mucho respeto por Bautista Agut. No abandonó el court central hasta que terminó el homenaje al jugador de Castellón de la Plana fanático del fútbol del club Villarreal y, en la tradicional firma a la cámara de los vencedores de los partidos, escribió: “Gracias Robert”. En el ranking en vivo, Tirante figura en el puesto 71° (+4), su posición más destacada.

𝙶𝚁𝙰𝙲𝙸𝙰𝚂 𝚁𝙾𝙱𝙴𝚁 🧡



🇪🇸 @BautistaAgut, semifinalista en 2014, disputó este miércoles el último de los 26 partidos que ha jugado a lo largo de su carrera en el #MMOPEN pic.twitter.com/RHrAwsAVzt — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 22, 2026

El próximo rival de Tirante en la Caja Mágica de Madrid será el estadounidense Tommy Paul, 18° del ranking. Hay un antecedente cercano entre ambos, pero en superficie dura. Fue en enero pasado, por la segunda ronda del Abierto de Australia, el primer major del año, y triunfó Paul por 6-3, 6-4 y 6-2.