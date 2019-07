Guido Pella, por primera vez en los cuartos de final de Wimbledon Fuente: AFP

LONDRES - Tras la victoria sobre Milos Raonic, que le dio el pase a los cuartos de final de Wimbledon, por primera vez en su carrera, Guido Pella fue sincero y concreto sobre lo que imaginaba sobre este paso por el All England. "La verdad que no esperaba nunca en mi carrera estar en los cuartos de final de Wimbledon. Por ahí aspiraba a un octavos, pero sentía que era muy difícil y lo es. Sentía que las chances que tuviera no iban a ser tantas, pero acá estoy. El tenis me demostró una vez más que puede ser muy malo y muy bueno. Y quiero aprovechar este momento sabiendo que estoy haciendo las cosas bien, ganando partidos y eso hace que uno se llene de confianza y estar en este nivel. Reafirmo que puedo competir con los mejores, ganar o perder, pero es una de las cosas más valiosas que me voy a llevar de este torneo. Me voy a ir al próximo torneo sabiendo que puedo jugar de igual a igual con cualquiera y eso no es poca cosa".

Aquí, otras definiciones del zurdo de Bahía Blanca:

Igualó a Vilas, Nalbandian, Del Potro como cuartofinalistas argentinos en Wimbledon: "Buenos nombres, ¿eh? Es increíble. Creo que es la primera vez en mi carrera que me siento importante, real. No solamente por haber ganado hoy, sino porque es muy difícil ganar partidos en un Grand Slam, es muy difícil mantener el nivel durante prácticamente dos semanas, que la cabeza te va comiendo, rivales diferentes, muchos momentos de mucha dificultad. Todo eso hace que la confianza de uno vaya aumentando un montón. Como siempre digo, puedo perder con cualquiera y puedo ganarle a cualquiera, pero estas batallas, especialmente en Grand Slams, a uno le da la confianza de que puede seguir compitiendo con los mejores."

Los momentos decisivos del partido: "Me re-frustré en los match points que perdí. Quizás no se notó porque estoy un poco más grande y me ha pasado tantas veces. No quedaba otra que seguir, porque sino perdía. Solo tenía que tratar de pelear. Ustedes no saben porque no están en mi cuerpo, pero quería llorar, realmente. Uno dice: es un punto para estar en cuartos de final de un Grand Slam y te tira esos saques y decís: ' Dale, por favor te lo pido'. No pedía una doble falta, pero al menos un saque más jugable. La pasé mal en esos momentos, pero estaba concentrado, creo que no me desenfoqué prácticamente nunca y eso es lo que permitió no frustrarme tanto. Por ahí en otro momento, si uno viene más caliente o más quejoso, esos tres match points a uno los puede afectar un poco más, pero en ese momento, después de tres horas y pico, había que ahorrar energía como fuera."

La preparación táctica contra Raonic: "Yo quería que corra lo más posible. Era muy difícil porque le jugaba a la derecha y me devolvía un misil. Le jugaba al revés, me tiraba un slice y me subía a la red. Tenía que hacerlo jugar incómodo de alguna manera. Chucho (Acasuso, su entrenador) me dijo que los saques que a él le gustaban eran los abiertos del lado par y a la T en el impar y generalmente son los saques que a mí me cuesta más devolver. Yo sentía que cuando él metía buenos saques abiertos del lado par la única manera de devolverlos era con slice y la ventaja que tiene él con respecto a Anderson es que cierra los puntos en la red, entonces no me daba chances de poner la pelota en juego porque ya lo tenía ahí. Tuvo voleas muy buenas en momentos difícil que me sorprendieron. Recuerdo una volea alta y cruzada sacando en un 15-40."

Sobre Roberto Bautista Agut, si próximo rival: "Es un jugador durísimo, probablemente uno de los jugadores más difíciles que me enfrenté en mi carrera, porque es muy sólido, que no se cansa, que le gusta el juego de correr, de meterse en partidos largos. En Australia me ganó fácil y en Munich este año fue una batalla. Es un jugador que respeto mucho, que está hace muchos años en este nivel y que esté en cuartos de Wimbledon quiere decir que está muy bien."