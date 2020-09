Fuente: AP - Crédito: Seth Wenig

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de septiembre de 2020 • 08:10

Las repercusiones no se detienen. El cimbronazo que generó la reacción en el mundo del tenis no solo dispara mensajes en redes sociales -entre el perdón y las amenazas-, sino que también le da rienda suelta a la mirada de los especialistas. Toni Nadal fue el último en opinar sobre el pelotazo a la jueza de línea Laura Clark y la posterior expulsión del US Open para Novak Djokovic, y criticó a los organizadores por "el infortunio". "Un castigo de tanta repercusión para el que lo sufre debería responder a una intencionalidad o a un comportamiento realmente temerario y no a la mala suerte", escribió en el diario El País. Y subraya: "He visto la grabación repetidamente y la sensación que me da, en todo momento, es de infortunio total. No se aprecia intención de darle un pelotazo, ni siquiera de intimidarla". Una abierta defensa al serbio.

Nole protagonizó una de las mayores polémicas del deporte en la temporada al ser sancionado con la descalificación en el partido que disputaba contra el español Pablo Carreño Busta. El serbio acababa de perder su servicio y su rival tenía que sacar 6-5 en el primer set. Entonces, tiró un pelotazo hacia atrás casi sin mirar, y accidentalmente impactó en la cara a una de las juezas de línea. El reglamento estipula que en estos casos, más allá de la intención o no del jugador, corresponde la descalificación.

Horas después, emitió un comunicado en el que anunció: "Esta situación me ha dejado triste y vacío. He hablado con la jueza de línea y desde el torneo me dijeron que ya se siente bien. Lamento mucho haberle causado tanto estrés. Tan equivocado. Respecto de la descalificación, necesito buscar en mi interior y trabajar en mi decepción, y convertir esto en una lección para crecer como jugador y persona. Pido disculpas al torneo y a todos por mi comportamiento". Sin embargo, con el transcurso de las horas, se conoció la identidad de la jueza afectada, que empezó a recibir críticas y quejas variadas en las redes sociales. Antes de viajar a Europa, con la idea de disputar la gira de canchas lentas, Djokovic dejó otro mensaje para sus seguidores: "Gracias por sus mensajes positivos. Por favor recuerden que la jueza de línea golpeada necesita también el apoyo de nuestra comunidad. Ella no ha hecho nada malo. Les pido que le den su apoyo y le brinden cuidado en este momento. De estas situaciones nos hacemos más fuertes y nos levantamos. Cariños para todos. Europa, allí vamos".

El video de la reacción de la jueza de línea tras el pelotazo de Djokovic

El pelotazo de Djokovic a una jueza de línea 00:52

Video