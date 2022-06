La impactante historia de Ryan Peniston, el tenista británico sobreviviente de un “cáncer raro” que hoy se destacada en la gira sobre césped

La historia del tenista británico Ryan Peniston (180° del ranking) no pasa inadvertida en el mundo del deporte. Si bien triunfó en su primer partido oficial en el ATP Tour (sobre el césped londinense de Queen’s, por 7-6 [4] y 7-6 [2] al noruego Casper Ruud, reciente finalista de Roland Garros), su caso conmueve: es un sobreviviente al cáncer, más precisamente a un rabdomiosarcoma, que es un “tipo raro de cáncer que se forma en el tejido blando, específicamente en el tejido muscular del esqueleto o, a veces, en órganos huecos, como la vejiga o el útero, que puede ocurrir a cualquier edad, pero afecta más a menudo a los niños”, según la descripción médica.

El británico Ryan Peniston saludando al noruego Casper Ruud tras vencerlo en la primera ronda del torneo Queen's, en Londres.

Cuando tenía un año, a Peniston (nacido hace 26 años en la ciudad costera de Southend, en el sureste inglés) le diagnosticaron la citada enfermedad. Se sometió a una cirugía para extirpar un tumor antes de involucrarse en un extenso período de quimioterapia en Londres. Fue un período de su vida del que Peniston, según contó en atptour.com, se volvió más consciente cuando creció.

“Es un período difícil de mirar. No recuerdo nada cuando era más joven e incluso cuando era niño no sabía mucho sobre la situación. Solo en los últimos diez años me interesé más y les pedí a mis padres que me lo dijeran”, explicó Peniston, que este jueves se medirá con el argentino Francisco Cerúndolo (46°) en los octavos de final del ATP 500 que se disputa en el tradicional Queen’s Club.

Peniston fue declarado “libre de cáncer” un año y medio después de comenzar el tratamiento. Desde entonces se expuso a otros desafíos y dificultades que enfrentó con firmeza, rescatando la perspectiva positiva. “La quimioterapia afectó mi crecimiento. Era muy pequeño hasta los 14 o 15 años”, contó Peniston, que hoy mide 1,83m. Y prosiguió: “Era más pequeño que algunos de mis amigos. En ese aspecto, casi me ayudó en términos de tenis porque pude para trabajar en algunas habilidades en las que quizás otros jugadores no estaban trabajando, por ejemplo, mi movimiento, usando mis manos y tácticas”.

Zurdo, a los 13 años se mudó a Niza, Francia, para entrenarse en la ISP Academy antes de trasladarse, a los 18, a la Universidad de Memphis, donde se graduó. Desde 2018 se zambulló en el tenis profesional, actuó en Futures y disputó tres finales en el Challenger Tour (la última en Ostrava, el mes pasado). El torneo de Queen´s le entregó una invitación para el cuadro principal y se dio el gusto de eliminar al primer preclasificado (Ruud). “Definitivamente fue un comienzo difícil en mi vida, no recuerdo mucho , pero por mis padres y mis hermanos debe haber sido un momento bastante difícil. Estoy seguro de que este triunfo cerca de casa será un poco emotivo para mis padres, también para mí, pero solo espero haberlos hecho sentir orgullosos”, amplió, emocionado.

Otro valioso sacudón anímico de las últimas hora fue haber recibido una invitación para el cuadro principal de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, que comenzará el 27 de junio. “Me habían dicho que había una muy buena posibilidad, pero no era un 100%. Pero sí, lo fue. Se siente increíble porque tengo una pequeña lista con objetivos que tengo en la vida y eso es lo primero en mi lista: jugar el cuadro principal de Wimbledon. Descubrir eso fue muy emotivo”, añadió.

La severa enfermedad superada le hizo cambiar la perspectiva sobre el día a día a Peniston. “Cuando tengo un día difícil por algo o me molesto por algo pequeño, me recuerdo a mí mismo que, literalmente, podría no haber estado aquí hace 25 años. Cuando pienso en cosas que me han molestado, aquel recuerdo me relaja y trato de disfrutar todo. Definitivamente hace que este tipo de días malos sean un poco más dulces”, subrayó el tenista, dejando una enseñanza de vida.