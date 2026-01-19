La impresionante definición de Daniil Medvedev en un arranque de año inmejorable

Lució intacto. Daniil Medvedev, uno de los mayores talentos del tenis, atraviesa un momento que lo devuelve al centro de la escena. Y no por aquellos berrinches que supo demostrar, sino porque se exhibió en un gran nivel en su debut en el Abierto de Australia. En la victoria ante el neerlandés Jesper de Jong por 7-5, 6-2 y 7-6 (2), cerró el partido con un punto de colección, volvió a ganar en un torneo grande después de un año y estiró su invicto en la temporada 2026.

Para Medvedev, esta victoria fue especial porque su último éxito en un certamen de esta categoría databa de Abierto de Australia 2025, cuando había vencido al tailandés Kasidit Samrej antes de caer frente a Learner Tien. Posteriormente, no pudo ganar en Roland Garros (ante Cameron Norrie), Wimbledon y US Open (ambos vs. Benjamin Bonzi).

Se trata de un cambio radical, hasta el momento del ex número uno del mundo, porque después estar a un paso de salir del Top 20, su tenis dio un giro: concretó una buena gira asiática, con semifinales en Shanghai y Beijing, y conquistó el ATP 250 de Almaty, además de meterse en los cuartos de final del Masters 1000 de París.

Ese buen andar le permitió arrancar 2026 con las mejores sensaciones, ya que en el primer torneo del año, en Brisbane, Medvedev ganó los cinco partidos que disputó. En ese torneo solamente perdió un set y se quedó con el título. Y siguiendo con esa tendencia, su debut en Melbourne fue con una victoria y con una definición que rápidamente se viralizó y hasta recibió el aplauso de su rival.

Finalista del torneo en 2021, 2022 y 2024, la regularidad del tenista ruso en 2026 muestra que su récord en sets en la temporada quedó en 13-1. Y es tan saludable este momento de Medvedev que su invicto es merecido, ya que la última vez que sumó seis victorias consecutivas fue justamente en en el Abierto de Australia en 2024, camino a la final ante Jannik Sinner.

Daniil Medvedev venció a Jesper de Jong: recuperó su nivel y va por más Dita Alangkara� - AP

Incluso, a la hora de hablar, Medvedev aparece más moderado y reconociendo que su emocionalidad es un factor determinante para este buen momento que atraviesa: “Cuando juego bien, soy agresivo. Cuando empiezo a hacerlo mal, me hago defensivo”, dijo sobre sus altibajos en su encuentro en Melbourne Park, con un calor sofocante de 30º. En ese contexto, con una sonrisa agregó: “No va mal un baño de hielo en estas situaciones”.

En medio de las preguntas de su buen arranque de temporada, también le consultaron qué se necesitaría para poder Jannik Sinner y Carlos Alcaraz: “Jannik y Carlos son duros. Simplemente juegan mejor al tenis que los demás. Creo que lo importante es que jugué contra muchos grandes nombres del tenis y que cualquier día puedes ganarles a cualquiera. No me avergüenza decir que si jugara 20 partidos contra Carlos y Jannik, digamos 10 contra cada uno, probablemente perdería muchos de ellos. Pero voy a dar lo mejor de mí en cada uno de ellos para ganar. De 10 partidos, puedes ganar algunos. No voy a decir un número, pero se puede ganar. Ellos pueden tener un mal día. Yo les gané a los dos en Grand Slams”.

Medvedev was asked what it would take for players ranked No. 3 to No. 15 to challenge Sinner & Alcaraz, ‘Everyone can beat them on a given day… I’m not shy to say that if I play 10 matches each with Carlos & Jannik, I’ll probably lose a lot of them’



“I wanted to ask if the… pic.twitter.com/773uxpLkHj — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 19, 2026

Su próximo rival será el francés Quentin Halys, quien viene de derrotar 6-2, 6-2, 7-6(2) al chileno Alejandro Tabilo. Si Medvedev sigue ganando, marcará la primera vez que alcanza siete victorias seguidas desde su invicto de ocho encuentros entre su campaña ganadora en Miami y su llegada a cuartos en Montecarlo 2023.