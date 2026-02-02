La insólita lesión que se produjo un tenista francés en el torneo de Montpellier y lo obligó a retirarse
Mientras el Australian Open y la conquista de Carlos Alcaraz ya forman parte de la historia, el circuito internacional ya arrancó la gira europea bajo techo, con un primer paso por Montpellier, sede del Open Occitanie, un torneo de la serie 250, la escala más baja del nivel ATP. Allí comenzó el torneo este lunes; desde luego, con numerosa presencia de jugadores locales, y un incidente tan insólito como desafortunado.
En el arranque de la sesión nocturna en el court central Patrice Dominguez, se enfrentaban los franceses Arthur Gea, 168° del ranking mundial, y Giovanni Mpetshi Perricard (57°). Gea había conseguido un quiebre y estaba 5-3 y 30-0 en el primer set cuando se produjo un accidente. Mpetshi Perricard subió a la red a buscar una volea, pero el impacto no fue bueno y la pelota impactó en su ojo izquierdo.
Enseguida, el espigado jugador nacido en Lyon, de 22 años, solicitó la asistencia del médico. Aunque le pusieron gotas, no pudo continuar con el partido y debió retirarse tras apenas 38 minutos de acción. Tuvo mucha mala fortuna Mpetshi Perricard, que tenía la oportunidad de conseguir un buen resultado en una superficie -rápida, indoor- que puede favorecer su tipo de juego.
Mpetshi Perricard había empezado la temporada 2026 con cuartos de final en los torneos de Brisbane, en Australia, y en Auckland, en Nueva Zelanda, antes de su participación en el Melbourne Park, donde se despidió con una derrota en cinco sets ante el argentino Sebastián Báez, en un partido cambiante y entretenido. En su haber cuenta con dos títulos en el nivel ATP, conseguidos en 2024 en Lyon (polvo de ladrillo) y Basilea (rápida, bajo techo).
Tras avanzar de una manera inesperada, Gea, que entró en el certamen gracias a un wild card (invitación de los organizadores), se enfrentará en la segunda ronda con el checo Tomas Machac, 28° del mundo y que en el torneo galo parte como tercer preclasificado. Gea viene de alcanzar la segunda etapa en el Australian Open desde la clasificación -allí superó al argentino Román Burruchaga-, y consiguió sorprender al checo Jiri Lehecka (19°) antes de caer en cinco parciales contra Stan Wawrinka.
Not how you want it to end 💔— Tennis TV (@TennisTV) February 2, 2026
Arthur Gea advances to the second round of the #OpenOccitanie26 after Giovanni Mpetshi Perricard is forced to retire with an eye injury 🤕 pic.twitter.com/hHrGY2pLku
El torneo de Montpellier tiene como principal favorito al canadiense Felix Auger Aliassime y reparte premios por 612.000 euros, y es el único ATP que se juega esta semana, que coincide con varias eliminatorias por la primera ronda de la Copa Davis, incluida la que Argentina disputará el sábado y domingo próximos ante Corea del Sur, en Busán.
