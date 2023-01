La tenista francesa Caroline Garcia, una de las estrellas de 2022, confesó sus problemas de bulimia: “Solía refugiarme en la comida”

escuchar

Caroline Garcia es una de las raquetas más destacadas del circuito femenino mundial. La francesa de 29 años y número 4 del ranking de la WTA, construyó una temporada 2022 estupenda, en la que obtuvo cuatro títulos (Bad Homburg, Varsovia, Cincinnati y el torneo de Maestras, en Fort Worth) y se encumbró como una de las máximas referentes. Más que nunca, sus palabras tienen impacto. En estas horas, con miras al primer Grand Slam del año, en Australia, reveló haber luchado contra la bulimia mientras buscaba “llenar un vacío” cuando las cosas no iban como ella quería en los courts.

Garcia, que desde las últimas semanas del año pasado es entrenada por el argentino Juan Pablo Guzmán (ex coach de la rosarina Nadia Podoroska), expresó que los últimos dos años habían estado marcados por “lágrimas y noches sin dormir” y, finalmente, por un trastorno alimentario.

La francesa Caroline Garcia se consagró en el torneo de Maestras, en noviembre pasado TOM PENNINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Cada persona es diferente. Algunos dejarán de comer y para mí fue lo contrario: solía refugiarme en la comida. Te sientes tan vacía, tan triste, que necesitas llenarte. Venía de la angustia de no conseguir hacer lo que quería en la cancha, de no ganar más, de sufrir físicamente” , confesó en una entrevista con el diario francés L’Equipe. Y añadió, ante el periodista Quentin Moynet: “Comer me apaciguaba durante unos minutos. Todos sabemos que no dura, pero era una vía de escape. Cuando estás solo, es más difícil de controlar. En el tenis pasas mucho tiempo solo en tu habitación. Así me pasaba a menudo”.

Tras haber sido número 4 del mundo en septiembre de 2018, la jugadora nacida en Saint-Germain-en-Laye (una ciudad ubicada al oeste de París), terminó la temporada 2019 siendo la 45a raqueta del tour, en 2020 finalizó en el escalón 43° y, en 2021, descendió hasta el 74°. Esos momentos los padeció y mucho. Pero, poco a poco, logró recuperarse y hoy volvió a su mejor posición histórica.

Caroline Garcia, en noviembre pasado, con el trofeo de campeona del WTA Finals, en el Dickies Arena de Fort Worth, Texas Katelyn Mulcahy - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Semifinalista del último US Open, Garcia aseguró que abrirse y compartir su lucha contra la bulimia la ayudó. “Empiezas a entender y a darte cuenta de que si ocurre, no es el fin del mundo. Desde que me tomo tiempo para mí misma, me pasa menos. Y cuando ocurre, lo acepto mejor y me siento menos culpable. Permitirme algunos caprichos con regularidad me ayuda a evitar tener demasiados antojos”, dijo Garcia, añadiendo que ahora está controlando mucho más su trastorno.

“En algún momento fui demasiado dura conmigo misma. Soy de las que se pesan al subir un gramo. Ahora, si llevo dos días queriendo pizza, me la como”, concluyó Garcia, que -sin dudas- será una de las máximas favoritas al título en el Melbourne Park, durante el Australian Open.

Los trastornos de la conducta alimentaria son una de las problemáticas de la salud mental que más crecieron en los últimos años . Uno de los trastornos más frecuentes es la bulimia nerviosa: se da en personas que suelen tener normopeso (el que se considera adecuado según determinados parámetros médicos) o un ligero sobrepeso. Tienen episodios de atracones recurrentes, caracterizados por una ingesta incontrolable de comida en pocas horas. Después, tratan de compensar las calorías con medidas extremas como vómitos, uso de laxantes, diuréticos, restricción severa de calorías o ejercicio intenso. En mujeres jóvenes y adolescentes de países desarrollados, la prevalencia es del 3%.

