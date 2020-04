La TIU comunicó que aumentaron las "alertas" de partidos sospechados durante el primer trimestre del año. Crédito: shutterstock

En tiempos de inactividad deportiva por la pandemia, la Unidad de Integridad del Tenis, el organismo creado para intentar combatir la corrupción, está aún más en alerta. Ya comunicó que aumentaron las "advertencias" durante el primer trimestre del año y lo relacionaron directamente con la suspensión de los circuitos debido al coronavirus. Y ante la posibilidad de que en las próximas semanas se realicen exhibiciones y competencias locales, la TIU advirtió a los jugadores que no podrán "apostar ni facilitar ni alentar a otros a apostar", porque significaría desobedecer el Programa Anticorrupción de Tenis.

"La suspensión del tenis profesional es un momento incierto y desafiante. Aunque todos los eventos ATP, WTA e ITF están suspendidos hasta al menos el 13 de julio de 2020, algunos partidos de exhibición, torneos e incluso eventos de eSports organizados de forma privada comenzarán a tener lugar donde y cuando las restricciones del gobierno local lo permitan. Entendemos que estas serán oportunidades atractivas para muchos de ustedes ansiosos por jugar y obtener ingresos. Debemos informarle que puede haber un riesgo elevado de corrupción en algunos de estos entornos. Como estos eventos pueden no ser organizados o reconocidos por los órganos de gobierno o las asociaciones nacionales, es muy importante que comprenda que las normas anticorrupción aún se aplicarán en su caso ", es el inicio del comunicado que la Tennis Integrity Unit, desde Londres, les envió a los tenistas y al que tuvo acceso LA NACION.

Y prosigue, detallando: "No puedes apostar en ningún evento de tenis. No debe facilitar ni alentar a otros a apostar en ningún evento. Esto incluye la realización de apariciones personales o la participación en eventos organizados por compañías de apuestas de tenis, y la promoción de apuestas de tenis a través de las redes sociales o enlaces a sus sitios web. No puede ser empleado o contratado por una compañía de apuestas de tenis, por ejemplo, estar patrocinado por ellos. Tampoco puede usar ropa o equipos que muestren logotipos, gráficos o textos relacionados con las compañías de apuestas" .

A propósito del vínculo entre los jugadores y las casas de apuestas, vale recordar que en julio de 2018 el colombiano Robert Farah, actual número 1 del mundo en dobles, fue suspendido durante tres meses y multado con US$ 5000 por promocionar una compañía de apuestas deportivas en su cuenta de la red social Twitter. Farah borró el tuit y se disculpó. Claro que muchos protagonistas de la industria del tenis ven con sorpresa y cierta indignación que no les permitan hacer publicidades de ese rubro cuando, al mismo momento, algunos torneos del circuito tienen casas de apuestas como patrocinadores.

La advertencia de la TIU para los jugadores llegó a pocos días de que regresen las apuestas en el tenis. Según apuntó el diario Marca de España, volverán el 1 de mayo con la organización, en Alemania, de la Tennis Point Exhibition Series, un certamen profesional que no se tratará de un evento ATP, sino de una exhibición, pero con jugadores profesionales como Yannick Hanfmann (143°) y Dustin Brown (239°), entre otros.

Entre enero y mediados de marzo último, la TIU recibió un total de 38 alertas de partidos. Se comparó esta cifra con las 21 alertas que recibieron en el mismo período en 2019. La TIU consideró que el incremento de los partidos reportados "es una indicación de que los niveles de entrada del tenis profesional fueron atacados por los corruptores, ya que el deporte avanzó hacia la suspensión debido a la pandemia de coronavirus". La falta de actividad representa un severo problema para los tenistas que están fuera del Top 100 y ya de por sí tienen muchas limitaciones para desarrollarse profesionalmente. Se teme que esa situación de angustia empuje a algunos tenistas a caer en las redes de apuestas y arreglos de partidos.