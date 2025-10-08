Las figuras del tenis frente a un nuevo enemigo en la gira asiática: el calor asfixiante y la humedad

Los vómitos de Novak Djokovic, los mareos de Emma Raducanu, las innumerables apariciones de las asistencias médicas... Las figuras del circuito tenístico tienen un enemigo inesperado durante la gira asiática: un calor asfixiante que va a continuar en los próximos días.

Novak Djokovic recibiendo atención médica durante su partido ante Jaume Munar en Shanghái, donde estuvo cerca del colapso HECTOR RETAMAL� - AFP�

El danés Holger Rune, número 11 del ranking, calificó de “brutales” las condiciones meteorológicas que están afrontando los tenistas en Shanghái, durante el penúltimo Masters 1000 de la temporada, con temperaturas superiores a los 30° C y una humedad del 80%. “¿Quieren que un jugador muera en la cancha?“, se le llegó a escuchar. El serbio Djokovic, máximo campeón de Grand Slams (con 24), que tuvo que luchar este martes contra el calor y unas molestias en el tobillo para alcanzar los cuartos de final, aseguró que su partido contra el español Jaume Munar fue “muy desafiante físicamente”.

Djokovic vomitó varias veces en un partido

Djokovic actually vomited multiple times during the match... pic.twitter.com/NEQoSO3V8N — Corvath Draemir (@Archaicmind3000) October 5, 2025

El jugador de 38 años llegó, incluso, a vomitar en algún momento y luego de un error no forzado que terminó cediéndole el segundo set a Munar, se desplomó en el suelo y quedó tendido mientras un médico se apresuraba a atenderlo. Finalmente, ganó en tres sets. En Shanghái, el serbio tiene una gran ocasión para ganar un nuevo Masters 1000, luego de la ausencia del N° 1, Carlos Alcaraz (para descansar), el retiro del N° 2 Jannik Sinner, víctima de calambres, y las eliminaciones del alemán Alexander Zverev y el estadounidense Taylor Fritz, N° 3 y N° 4 el mundo, respectivamente. Zverev fue eliminado por el francés Arthur Rinderknech en un partido en el que el alemán tuvo que cambiarse de zapatillas al tenerlas completamente empapadas.

Los espectadores combaten el intenso calor con abanicos y parches de frío. El court central de Shanghái tiene techo retráctil, pero sólo se cierra en caso de lluvia, algo que no ocurrirá en esta edición.

Un espectador, durante el torneo de Shanghái, tratando de refrescarse con un abanico Andy Wong� - AP�

Rune hizo un llamado a la organizadora del circuito masculino (la ATP) para que introduzca una regla contra el calor en los torneos. En un comunicado, esa entidad reiteró que la seguridad de los tenistas es una prioridad y que consideraba implantar esta medida. Actualmente, las decisiones que afectan al juego relacionadas con el clima, incluido el calor, “son responsabilidad del Supervisor de la ATP en el lugar, en coordinación con los equipos médicos y las autoridades locales”, explicó.

La sensación de sofocamiento también fue algo presente este miércoles en Shanghái, donde la temperatura máxima llegó a los 29° C, pero en los próximos días volverán a subir a 32-33° C. Rinderknech, tras clasificarse para los cuartos de final, declaró que no solo los jugadores sufren por estas condiciones. “Fue igual de difícil para los alcanzapelotas, para el árbitro, para los fans, todos estaban constantemente así”, comentó, haciendo el gesto de soplarse la cara.

“Morirse de calor en la cancha”

Según un reporte de la agencia AFP, las condiciones son igualmente duras en la ciudad china de Wuhan, donde están compitiendo las mejores jugadoras en el WTA 1000, con temperaturas superiores a la media en esta época. Los científicos advierten constantemente que el cambio climático provocado por la actividad humana tiene como consecuencia fenómenos meteorológicos extremos que se repiten con más intensidad en todo el mundo.

La bielorrusa Aryna Sabalenka utilizando una bolsa de hielo en la cabeza para tratar de refrescarse en Wuhan, China ADEK BERRY� - AFP�

A diferencia de la ATP, la WTA sí tiene un protocolo contra el calor y el lunes pasado se suspendieron los partidos en las canchas exteriores cuando la temperatura superó los 30º C. Ayer, Raducanu y Jelena Ostapenko se retiraron de sus partidos. A la británica le tomaron la presión y le revisaron otros signos vitales antes de retirarse con mareos de su partido de primera ronda.

La número dos del mundo, Iga Swiatek, les pidió a los organizadores que tuvieran en cuenta la seguridad de las jugadoras al programar los partidos en los courts exteriores, donde no hay techo. “En la cancha central creo que está un poco más fresco con el aire acondicionado y todo, pero espero que los otros partidos sean programados en un horario donde las chicas puedan competir, en lugar de simplemente morirse en la cancha”, sentenció la polaca.

Una mujer intentándose protegerse del sol durante el partido entre Zizou Bergs y Gabriel Diallo en Shanghái Andy Wong� - AP�

El protocolo de la WTA, que volvió a aplicarse ayer durante una parte de la jornada, permite a las jugadoras tener un descanso de diez minutos entre el segundo y el tercer set y que los organizadores pueden cerrar el techo de una cancha aunque no llueva. Este protocolo aún tendrá que aplicarse en los próximos días antes de la final programada para el domingo.