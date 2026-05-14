Así quedó el cuadro de semifinales del Masters 1000 de Roma 2026

Este jueves finalizaron los cuartos de final del torneo masculino del Masters 1000 de Roma 2026 y, de esta manera, se definieron los cuatro semifinalistas. Los cruces serán así: Casper Ruud vs. Luciano Darderi y Jannik Sinner vs. Daniil Medvedev. Ambos cruces se llevarán a cabo este viernes en el Foro Itálico y los ganadores avanzarán a la final, programada para este domingo 17 de mayo.

El primero en acceder a la penúltima instancia del certamen que se disputa en el Foro Itálico fue el noruego Ruud (25° del ranking ATP), quien dejó en el camino al ruso Karen Khachanov (15°) por 6-1, 1-6 y 6-2. Es la cuarta vez que se mete en las semifinales del Roma Open tras lo hecho en 2020, 2022 (ambas veces perdió con Novak Djokovic) y 2023 (cayó ante el danés Holger Rune). Quiere romper la racha y avanzar a la final por primera vez.

Casper Ruud disputará las semifinales del Masters 1000 de Roma por cuarta vez FILIPPO MONTEFORTE - AFP

Luego llegó el turno del argentino nacionalizado italiano Darderi (20°), quien derrotó a una de las sensaciones del circuito en las últimas semanas, el español Rafael Jódar (34°) por 7-6 (5), 5-7 y 6-0. Es la primera vez que se mete entre los cuatro mejores de un Masters 1000. En lo que va del año fue subcampeón del Argentina Open y el ATP 250 de Santiago de Chile.

Posteriormente, el mejor tenista del mundo en la actualidad, el italiano Sinner (1°), derrotó al ruso Andrey Rublev (14°) por un contundente 6-2 y 6-4. Persigue su primer título en la capital italiana que, a su vez, sería el décimo Masters 1000 de su carrera y el quinto de este año, ya que ganó los cuatro que se disputaron hasta el momento: Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid.

Sinner ganó todos los Masters 1000 que se disputaron en lo que va del 2026; en Roma es local y quiere levantar el trofeo TIZIANA FABI - AFP

Por último, el ruso Medvedev (9°) sufrió para eliminar a una de las sensaciones del circuito en las últimas semanas, el español Martín Landaluce (94°), a quien finalmente venció por 1-6, 6-4 y 7-5. Ya sabe lo que es ganar el Roma Open: allí se coronó en 2023, cuando venció en la final al danés Holger Rune por doble 7-5. En su vitrina acumula seis torneos de esta categoría (Cincinnati y Shanghai 2019, París 2020, Canadá 2021, y Miami y Roma 2023).

Cómo ver online el Masters 1000 de Roma 2026

El Masters 1000 de Roma 2026 se extiende hasta el domingo 17 de mayo en el Foro Itálico. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Máximos ganadores del Masters 1000 de Roma